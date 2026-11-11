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Dicas de especialistas

Veja o que revisar no carro antes de pegar a estrada na chuva

Pneus, freios e limpadores de para-brisa estão entre os itens que exigem atenção para evitar problemas e garantir mais segurança no trajeto.

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 11:41

Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 

11 nov 2026 às 11:41
Antes de viajar, é importante fazer uma revisão geral no veículo. Guilherme Ferrari

Para quem vai viajar no final do ano, é preciso se preparar para as diferentes situações que podem surgir nas estradas, principalmente com o avanço da influência do fenômeno El Niño. Segundo o 5º boletim oficial do Painel El Niño 2026-2027, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), quase todo o país deve registrar temperaturas acima da média e maior probabilidade de chuvas, acima da normalidade em partes do Sudeste, entre novembro de 2026 e janeiro de 2027. 


Neste cenário, manter a manutenção do carro em dia é fundamental para evitar problemas durante a viagem, ainda mais em condições de chuva forte. Segundo Michel Rodrigues, gerente de pós-venda da Contauto Auto Center, a revisão do veículo sempre precisa estar em dia, especialmente em condições adversas.


“Em períodos de chuva, é importante redobrar a atenção, mas a revisão do carro sempre deve ser feita a cada 12 meses ou a cada 10.000 km rodados”, alerta.


Veja dicas de especialistas para evitar problemas ao viajar em períodos de chuva:
Pneu sem aderência tem consequência

Em dias de chuva, a pista fica escorregadia e a aderência dos pneus diminui. Ricardo Barbosa, especialista no setor automotivo e, pontua que, quando está chovendo, a primeira coisa que tem que ser observada são os itens de segurança, principalmente o pneu. Por isso, é importante verificar as condições antes de pegar a estrada, observando o desgaste da borracha e a profundidade dos sulcos. 


Além disso, Michel Rodrigues chama a atenção para um indicador chamado TWI (Tread Wear Indicator ou Indicador de Desgaste da Banda de Rodagem, em português).


“Localizado nos sulcos, ele permite identificar o limite de desgaste do pneu. Quando a borracha atinge essa marcação, significa que chegou a hora de substituí-lo”, esclarece. 


Outro item que não deve ficar de fora da checagem é o estepe. De acordo com o gerente de pós-venda, muitos motoristas esquecem de calibrar o pneu reserva e só percebem que ele está descalibrado quando precisam utilizá-lo. Assim, é preciso verificar as condições e a pressão do estepe antes de pegar a estrada.

 É preciso verificar as condições e a pressão do estepe antes de pegar a estrada. Freepik
Atenção à visão 

A boa visão também é indispensável para a segurança durante o trajeto, dessa forma, as palhetas do limpador de para-brisa precisam estar em boas condições de uso. Feitas de borracha, elas ficam expostas ao sol e à chuva e podem ressecar mesmo quando são pouco utilizadas. 


“A recomendação é substituí-las a cada seis meses ou, no máximo, após um ano. Observar sinais de desgaste também é importante, como quando deixam riscos de água no vidro ou não conseguem limpar o para-brisa de maneira eficiente”, aconselha Michel.


Além das palhetas, os faróis, as lanternas e as luzes de freio também precisam ser verificados antes de pegar a estrada. Lâmpadas queimadas podem comprometer a visibilidade do motorista e dificultar que outros condutores percebam a presença do veículo, especialmente durante frenagens e deslocamentos à noite. 


"A revisão do sistema de iluminação e da parte elétrica é fundamental para evitar acidentes durante a viagem", afirma Ricardo Barbosa.

Freios: revisar para não deslizar

O sistema de freios também merece atenção especial antes de pegar a estrada, principalmente em trajetos com curvas e pistas molhadas, que exigem ainda mais cuidado durante as frenagens. Segundo Michel, é importante verificar as condições das pastilhas e dos discos de freio. 


“Alguns carros mais novos emitem um ruído quando as pastilhas estão chegando ao fim da vida útil, mas nem todos os veículos possuem esse alerta. Durante a revisão, o mecânico faz uma inspeção visual para avaliar o desgaste das peças e identificar a necessidade de troca”, explica. 


Ricardo Barbosa pontua, ainda, que o freio é o principal item de segurança do veículo. 


"Independentemente de a viagem ser longa ou curta, é importante verificar as condições das pastilhas e dos demais componentes do sistema. A substituição deve ser feita antes de pegar a estrada, evitando problemas durante o trajeto”, ressalta.

Revisão em dia, viagem segura

Antes de viajar, também é importante fazer uma revisão geral no veículo. O procedimento vai além da troca de óleo e inclui, também, a verificação dos níveis dos fluidos, das lâmpadas, dos freios, da suspensão e dos amortecedores. 


“Os itens de segurança precisam ser checados antes da viagem. A manutenção preventiva é muito mais barata do que a manutenção corretiva", alerta Ricardo. 


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Gabriel Mazim.

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