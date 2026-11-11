Veja o que revisar no carro antes de pegar a estrada na chuva

Para quem vai viajar no final do ano, é preciso se preparar para as diferentes situações que podem surgir nas estradas, principalmente com o avanço da influência do fenômeno El Niño. Segundo o 5º boletim oficial do Painel El Niño 2026-2027, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), quase todo o país deve registrar temperaturas acima da média e maior probabilidade de chuvas, acima da normalidade em partes do Sudeste, entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.





Neste cenário, manter a manutenção do carro em dia é fundamental para evitar problemas durante a viagem, ainda mais em condições de chuva forte. Segundo Michel Rodrigues, gerente de pós-venda da Contauto Auto Center, a revisão do veículo sempre precisa estar em dia, especialmente em condições adversas.





“Em períodos de chuva, é importante redobrar a atenção, mas a revisão do carro sempre deve ser feita a cada 12 meses ou a cada 10.000 km rodados”, alerta.





Veja dicas de especialistas para evitar problemas ao viajar em períodos de chuva: