Novo Omoda E5 chega ao Brasil em duas versões e quase R$ 60 mil mais barato

A Omoda & Jaecoo lançou oficialmente para o mercado brasileiro o novo Omoda E5, SUV 100% elétrico. O modelo teve uma redução significativa nos preços, partindo de R$ 149.990 na versão Elite e R$ 179.990 na Prestige no lote inicial de lançamento – após este lote, sobe para R$ 159.990 e R$ 184.990, respectivamente. Na linha 2026, o utilitário custava R$ 209.990, em versão única.
O Omoda E5 atualizado também ganhou um novo motor elétrico síncrono de ímã permanente, que entrega até 155 kW de potência, equivalente a 210 cv, com eficiência de conversão de energia de até 98,5%. Com a entrega instantânea de torque, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,2 segundos.
Segundo o vice presidente executivo da Omoda & Jaecoo Brasil, Roger Corassa, a chegada da nova linha permite que a marca amplie sua gama de produtos no país e passe a oferecer um portfólio cada vez mais diversificado para atender diferentes perfis de consumidores.
"O OMODA E5 representa um passo importante na nossa trajetória no Brasil. Desde a chegada da marca ao país, temos trabalhado para oferecer produtos que combinem tecnologia, design e eficiência, acompanhando a transformação do mercado e as novas demandas dos consumidores. Agora, com a ampliação da linha e o posicionamento de preços definido, fortalecemos nossa presença no segmento de veículos eletrificados e ampliamos as opções de mobilidade para os brasileiros", afirma.
Além da motorização, o design exterior também recebeu ajustes. A dianteira do SUV ganhou uma nova grade, na traseira, o veículo recebeu novo arranjo das lanternas, com assinatura luminosa "lightning", com desenho que remete a raios, inspirada no Omoda 7.
O visual também inclui rodas de liga leve aerodinâmicas de 18” com novo desenho e conjuntos ópticos Full LED. O veículo conta, ainda, com luzes de condução diurna em LED e teto solar com acionamento elétrico.
O Omoda E5 na linha 2027 mantém os mesmos 1,83 metros de largura, 1,58 metros de altura e 2,63 metros de distância entre eixos da linha anterior, mas tem um comprimento levemente maior, que passou de 4,42 para 4,55 metros. O porta-malas oferece capacidade de 372 litros.
O novo OMODA E5 é comercializado em duas versões, diferente da linha 2026, que era oferecida em configuração única. A Elite conta com bateria de 50,6 kWh, enquanto a Prestige utiliza um conjunto de 60,9 kWh.
As versões também se diferenciam na capacidade de carregamento rápido em corrente contínua. O sistema suporta potência entre 110 kW e 130 kW, permitindo recuperar de 30% a 80% da carga em até 16 minutos, conforme a configuração escolhida.
O conjunto é complementado pela suspensão dianteira McPherson e traseira independente multilink.
A cabine do novo Omoda E5 também foi renovada, com formas geométricas, acabamentos soft-touch e nova disposição do painel e da central multimídia. Bancos, volante e portas são revestidos em material sintético premium, enquanto a alavanca de seleção de marcha passa a ser posicionada na coluna de direção, liberando espaço no console central.
Dependendo da versão escolhida, o modelo pode contar com bancos dianteiros aquecidos, ventilados e com função de massagem, além de ajustes elétricos e sistema de som Sony com oito alto-falantes.
Entre os equipamentos de série, estão: ar-condicionado digital automático dual zone, freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, iluminação ambiente customizável, painel digital de instrumentos de 8,88” e central multimídia touchscreen de 15,6”. A linha também oferece comandos de voz para diversas funções, carregador de celular por indução com sistema de refrigeração e conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.
O pacote inclui, ainda, Contactless Power-On, Smart Key para acionamento das portas, da tampa traseira e do alarme, câmera com visão de 540°, três modos de condução, sendo Normal, Eco e Sport, além de recursos avançados de conectividade para o dia a dia.
O Omoda E5 conta com sete airbags, incluindo airbags frontais, laterais, de cortina e airbag central dianteiro. O conjunto de segurança também inclui sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sensor de chuva, espelho retrovisor interno eletrocrômico, acendimento automático dos faróis e monitoramento da pressão dos pneus.
O sistema de frenagem utiliza discos nas quatro rodas e tecnologias como ABS, EBD, BAS e BOS, além de controle eletrônico de estabilidade e tração. Completam o conjunto os assistentes de partida em rampa e controle de descida, desenvolvidos para ampliar a segurança em diferentes condições de uso.
Além disso, o modelo incorpora a tecnologia ADAS 2.5, composta por 15 recursos de assistência à condução. Entre eles, estão piloto automático adaptativo, assistentes de congestionamento e velocidade em curvas, sistemas de prevenção de colisões frontais e traseiras e monitoramento de ponto cego.
A cobertura de garantia é de sete anos para o veículo e oito anos para a bateria.
*Com informações da Omoda & Jaecoo.
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