Novo Omoda E5 chega ao Brasil em duas versões e quase R$ 60 mil mais barato

A Omoda & Jaecoo lançou oficialmente para o mercado brasileiro o novo Omoda E5, SUV 100% elétrico. O modelo teve uma redução significativa nos preços, partindo de R$ 149.990 na versão Elite e R$ 179.990 na Prestige no lote inicial de lançamento – após este lote, sobe para R$ 159.990 e R$ 184.990, respectivamente. Na linha 2026, o utilitário custava R$ 209.990, em versão única.





O Omoda E5 atualizado também ganhou um novo motor elétrico síncrono de ímã permanente, que entrega até 155 kW de potência, equivalente a 210 cv, com eficiência de conversão de energia de até 98,5%. Com a entrega instantânea de torque, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,2 segundos.





Segundo o vice presidente executivo da Omoda & Jaecoo Brasil, Roger Corassa, a chegada da nova linha permite que a marca amplie sua gama de produtos no país e passe a oferecer um portfólio cada vez mais diversificado para atender diferentes perfis de consumidores.





"O OMODA E5 representa um passo importante na nossa trajetória no Brasil. Desde a chegada da marca ao país, temos trabalhado para oferecer produtos que combinem tecnologia, design e eficiência, acompanhando a transformação do mercado e as novas demandas dos consumidores. Agora, com a ampliação da linha e o posicionamento de preços definido, fortalecemos nossa presença no segmento de veículos eletrificados e ampliamos as opções de mobilidade para os brasileiros", afirma.