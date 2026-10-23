Versão híbrida do Leapmotor B10 chega ao ES com autonomia de 900 km

A Leapmotor anunciou a chegada ao mercado do B10 com a mesma tecnologia do “irmão maior” C10, o sistema REEV (veículo elétrico com extensor de autonomia), com capacidade de até 900 km. No Espírito Santo, o modelo passa a ser oferecido pela concessionária Leapmotor Podium, localizada em Vitória, com preço promocional fixado em R$ 179.990.





Também chamada de Ultra-Híbrida, a configuração do B10 com extensor de autonomia foi apresentada pela primeira vez durante a edição de 2026 do Festival Interlagos Autos. Com o sistema REEV, o B10 conta agora com um propulsor a gasolina sob o capô funcionando exclusivamente como gerador de energia para a bateria, enquanto a movimentação das rodas é realizada sempre pelo motor elétrico.





O conjunto mecânico do B10 é composto por um motor elétrico instalado no eixo traseiro, capaz de entregar 218 cv de potência e 240 Nm de torque. A bateria de íons de lítio tem capacidade de 18,8 kWh. Com essa configuração, a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 7,8 segundos, e a autonomia combinada atinge cerca de 900 km no ciclo WLTP.





Até então, a única motorização vendida do modelo era o conjunto 100% elétrico, que entrega os mesmos 218 cv de potência e 240 Nm de torque da configuração híbrida. Nessa versão, a bateria dá uma autonomia de 361 km no ciclo WLTP e 288 km pelo Inmetro.