Versão híbrida do Leapmotor B10 chega ao ES com autonomia de 900 km

A Leapmotor anunciou a chegada ao mercado do B10 com a mesma tecnologia do “irmão maior” C10, o sistema REEV (veículo elétrico com extensor de autonomia), com capacidade de até 900 km. No Espírito Santo, o modelo passa a ser oferecido pela concessionária Leapmotor Podium, localizada em Vitória, com preço promocional fixado em R$ 179.990.
Também chamada de Ultra-Híbrida, a configuração do B10 com extensor de autonomia foi apresentada pela primeira vez durante a edição de 2026 do Festival Interlagos Autos. Com o sistema REEV, o B10 conta agora com um propulsor a gasolina sob o capô funcionando exclusivamente como gerador de energia para a bateria, enquanto a movimentação das rodas é realizada sempre pelo motor elétrico.
O conjunto mecânico do B10 é composto por um motor elétrico instalado no eixo traseiro, capaz de entregar 218 cv de potência e 240 Nm de torque. A bateria de íons de lítio tem capacidade de 18,8 kWh. Com essa configuração, a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 7,8 segundos, e a autonomia combinada atinge cerca de 900 km no ciclo WLTP.
Até então, a única motorização vendida do modelo era o conjunto 100% elétrico, que entrega os mesmos 218 cv de potência e 240 Nm de torque da configuração híbrida. Nessa versão, a bateria dá uma autonomia de 361 km no ciclo WLTP e 288 km pelo Inmetro.
À frente, a iluminação em LED adota um conjunto triplo, com a peça superior reunindo as funções de luz de posição, DRL e indicadora de direção, enquanto o farol baixo e alto fica no elemento central e, na parte inferior, ficam as luzes auxiliares de neblina.
Toda a iluminação do B10 Ultra-Híbrido é automática e adaptativa, ajustando a condição da iluminação conforme a luminosidade externa, clima e até a presença de tráfego à frente, evitando ofuscamentos.
A lateral adota um estilo minimalista, com maçanetas embutidas e retrovisores com rebatimento elétrico pintados na cor preto brilhante. As rodas de liga leve de 18” usam pneus 225/50 na dianteira e 235/50 na traseira. Atrás, as lanternas em LED contínuo atravessam a tampa do porta-malas, equipada com abertura e fechamento elétrico. Há cinco opções de cores externas: Branco Lunar, Prata Estelar, Cinza Tundra, Preto Eclipse e o inédito tom de lançamento Azul Celeste, todas sem custo adicional.
O interior é equipado com assentos revestidos em material hipoalergênico com certificação OEKO-TEX®, dotados de ajustes elétricos nas posições dianteiras. O teto solar panorâmico Sky View integra a lista de itens de série do modelo.
O painel central traz como destaque a tela tátil de 14,6 polegadas com suporte sem fio a Apple CarPlay e Android Auto. A central gerencia os modos de condução, regeneração de energia, ar-condicionado digital automático, câmeras com visão 360º e o sistema de som 7.1 de 840W de potência, que é composto por 12 alto-falantes e um subwoofer.
No quesito segurança, a estrutura utiliza aços de diferentes graus de resistência e conta com sete airbags. O pacote de assistências semiautônomas Leap Pilot (nível 2) inclui frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, assistente de manutenção em faixa, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de tráfego cruzado, monitoramento de ponto cego, leitor de placas de sinalização e comutação automática do farol alto.
O motorista pode, por meio da tela no painel, configurar o B10 Ultra-Híbrido em diferentes modos de energia e condução, levando em conta suas preferências e necessidades. É possível alterar a intensidade da regeneração de energia nas frenagens, assistência da direção e resposta do acelerador em três níveis cada por meio do modo Personalizado, ou escolher entre três programas pré-definidos: Conforto, Padrão e Esportivo.
Em paralelo a eles e de maneira independente, há quatro modos de energia que definem o funcionamento do gerador e consumo da bateria:
EV+: prioridade máxima no uso da bateria, com acionamento do motor a combustão quando a bateria alcança um nível mínimo de carga
EV: recomendado para o uso urbano no dia a dia, prioriza o uso da bateria, com acionamento eventual do motor a combustão se necessário
Combustível: recomendado para viagens, faz a otimização da energia da bateria e motor a combustão para entregar a melhor autonomia possível. Neste modo também é possível escolher um nível pré-definido de carga da bateria e, quando o carro alcança esse nível, o gerador é acionado automaticamente para mantê-lo.
Power+: aciona instantaneamente o motor gerador, para momentos nos quais é necessário garantir energia para a bateria.
Leapmotor B10 Ultra-Híbrido (REEV)
Propulsão: Motor elétrico traseiro + motor a gasolina gerador de energia
Potência: 218 cv
Torque: 240 Nm
Aceleração (0-100 km/h): 7,8 segundos
Bateria: 18,8 kWh
Autonomia Combinada: 900 km (ciclo WLTP)
Segurança: 7 airbags, carroceria em aços de alta resistência, pacote ADAS Leap Pilot Nível 2 (frenagem autônoma, ACC, alerta de ponto cego, assistente de faixa, leitor de placas)
Conforto e Tecnologia: Central multimídia de 14,6” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, teto panorâmico Sky View, bancos de revestimento OEKO-TEX® com ajustes elétricos dianteiros, ar-condicionado digital, câmeras 360º, sistema de som 7.1 de 840W com 12 alto-falantes e subwoofer
Preço: R$ 179.990
*Com informações da Leapmotor.