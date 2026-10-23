AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Motor
  • Versão híbrida do Leapmotor B10 chega ao ES com autonomia de 900 km
Ultra-Híbrido

Versão híbrida do Leapmotor B10 chega ao ES com autonomia de 900 km

Modelo desembarca em Vitória com tração traseira, potência de 218 cv, trazendo a mesma tecnologia de extensão de autonomia já usada no C10

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 15:39

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

23 out 2026 às 15:39
O Leapmotor B10 Ultra-Híbrido traz a mesma tecnologia de extensão de autonomia vista no C10
O Leapmotor B10 Ultra-Híbrido traz a mesma tecnologia de extensão de autonomia vista no C10 Leapmotor/Divulgação

A Leapmotor anunciou a chegada ao mercado do B10 com a mesma tecnologia do “irmão maior” C10, o sistema REEV (veículo elétrico com extensor de autonomia), com capacidade de até 900 km. No Espírito Santo, o modelo passa a ser oferecido pela concessionária Leapmotor Podium, localizada em Vitória, com preço promocional fixado em R$ 179.990.


Também chamada de Ultra-Híbrida, a configuração do B10 com extensor de autonomia foi apresentada pela primeira vez durante a edição de 2026 do Festival Interlagos Autos. Com o sistema REEV, o B10 conta agora com um propulsor a gasolina sob o capô funcionando exclusivamente como gerador de energia para a bateria, enquanto a movimentação das rodas é realizada sempre pelo motor elétrico.


O conjunto mecânico do B10 é composto por um motor elétrico instalado no eixo traseiro, capaz de entregar 218 cv de potência e 240 Nm de torque. A bateria de íons de lítio tem capacidade de 18,8 kWh. Com essa configuração, a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 7,8 segundos, e a autonomia combinada atinge cerca de 900 km no ciclo WLTP.


Até então, a única motorização vendida do modelo era o conjunto 100% elétrico, que entrega os mesmos 218 cv de potência e 240 Nm de torque da configuração híbrida. Nessa versão, a bateria dá uma autonomia de 361 km no ciclo WLTP e 288 km pelo Inmetro.

Design e equipamentos

À frente, a iluminação em LED adota um conjunto triplo, com a peça superior reunindo as funções de luz de posição, DRL e indicadora de direção, enquanto o farol baixo e alto fica no elemento central e, na parte inferior, ficam as luzes auxiliares de neblina. 


Toda a iluminação do B10 Ultra-Híbrido é automática e adaptativa, ajustando a condição da iluminação conforme a luminosidade externa, clima e até a presença de tráfego à frente, evitando ofuscamentos. 


A lateral adota um estilo minimalista, com maçanetas embutidas e retrovisores com rebatimento elétrico pintados na cor preto brilhante. As rodas de liga leve de 18” usam pneus 225/50 na dianteira e 235/50 na traseira. Atrás, as lanternas em LED contínuo atravessam a tampa do porta-malas, equipada com abertura e fechamento elétrico. Há cinco opções de cores externas: Branco Lunar, Prata Estelar, Cinza Tundra, Preto Eclipse e o inédito tom de lançamento Azul Celeste, todas sem custo adicional.


O interior é equipado com assentos revestidos em material hipoalergênico com certificação OEKO-TEX®, dotados de ajustes elétricos nas posições dianteiras. O teto solar panorâmico Sky View integra a lista de itens de série do modelo.


O painel central traz como destaque a tela tátil de 14,6 polegadas com suporte sem fio a Apple CarPlay e Android Auto. A central gerencia os modos de condução, regeneração de energia, ar-condicionado digital automático, câmeras com visão 360º e o sistema de som 7.1 de 840W de potência, que é composto por 12 alto-falantes e um subwoofer.

Segurança e modos de direção
O painel central traz tela de 14,6 polegadas com suporte sem fio a Apple CarPlay e Android Auto
O painel central traz tela de 14,6 polegadas com suporte sem fio a Apple CarPlay e Android Auto Leapmotor/Divulgação

No quesito segurança, a estrutura utiliza aços de diferentes graus de resistência e conta com sete airbags. O pacote de assistências semiautônomas Leap Pilot (nível 2) inclui frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, assistente de manutenção em faixa, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de tráfego cruzado, monitoramento de ponto cego, leitor de placas de sinalização e comutação automática do farol alto.


O motorista pode, por meio da tela no painel, configurar o B10 Ultra-Híbrido em diferentes modos de energia e condução, levando em conta suas preferências e necessidades. É possível alterar a intensidade da regeneração de energia nas frenagens, assistência da direção e resposta do acelerador em três níveis cada por meio do modo Personalizado, ou escolher entre três programas pré-definidos: Conforto, Padrão e Esportivo. 


Em paralelo a eles e de maneira independente, há quatro modos de energia que definem o funcionamento do gerador e consumo da bateria:

  • EV+: prioridade máxima no uso da bateria, com acionamento do motor a combustão quando a bateria alcança um nível mínimo de carga  

  • EV: recomendado para o uso urbano no dia a dia, prioriza o uso da bateria, com acionamento eventual do motor a combustão se necessário  

  • Combustível: recomendado para viagens, faz a otimização da energia da bateria e motor a combustão para entregar a melhor autonomia possível. Neste modo também é possível escolher um nível pré-definido de carga da bateria e, quando o carro alcança esse nível, o gerador é acionado automaticamente para mantê-lo. 

  • Power+: aciona instantaneamente o motor gerador, para momentos nos quais é necessário garantir energia para a bateria.

Ficha Técnica

Leapmotor B10 Ultra-Híbrido (REEV)

  • Propulsão: Motor elétrico traseiro + motor a gasolina gerador de energia

  • Potência: 218 cv

  • Torque: 240 Nm

  • Aceleração (0-100 km/h): 7,8 segundos

  • Bateria: 18,8 kWh

  • Autonomia Combinada: 900 km (ciclo WLTP)

  • Segurança: 7 airbags, carroceria em aços de alta resistência, pacote ADAS Leap Pilot Nível 2 (frenagem autônoma, ACC, alerta de ponto cego, assistente de faixa, leitor de placas)

  • Conforto e Tecnologia: Central multimídia de 14,6” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, teto panorâmico Sky View, bancos de revestimento OEKO-TEX® com ajustes elétricos dianteiros, ar-condicionado digital, câmeras 360º, sistema de som 7.1 de 840W com 12 alto-falantes e subwoofer

  • Preço: R$ 179.990

*Com informações da Leapmotor.

Veja Também 

DE foto A Leapmotor B10

Leapmotor B10 cumpre a missão de ser a porta de entrada da chinesa no Brasil

Jaecoo 5 2027

Jaecoo 5 estreia no Brasil por R$ 154.990 com motor híbrido e 1.000 km de autonomia

O novo Corolla Cross XRV Hybrid chega ao mercado brasileiro

Toyota anuncia versão de entrada XRV do Corolla Cross híbrido

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Leapmotor b10 Leapmotor REEV Carro Híbrido ultra-hibrido SUV
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jovem morto em ação da PM em Colatina foi atingido por 5 tiros no peito
5 PMs viram réus por morte de jovem em abordagem em Colatina
Arrascaeta em Flamengo x Estudiantes
'Se não está no máximo, você paga caro', diz Arrascaeta após eliminação
Imagem de destaque
Supermercados e lojas: veja o que está em negociação no ES sobre o trabalho aos domingos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.