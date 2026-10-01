Jaecoo 5 estreia no Brasil por R$ 154.990 com motor híbrido e 1.000 km de autonomia

A Omoda & Jaecoo anunciou o início das vendas do Jaecoo 5 no mercado brasileiro. O modelo desembarca nas versões Comfort e Prestige, com preços promocionais de lançamento fixados em R$ 154.990 e R$ 179.990 para o primeiro lote de 3.600 unidades.





Encerrada a fase prévia de vendas, que inclui comercialização via plataforma Webmotors, os valores sobem para R$ 159.990 e R$ 184.990, respectivamente. O modelo, que foi apresentado durante o Festival Interlagos 2026, traz a tecnologia Super Hybrid System (SHS-H), já vista em outros carros da marca e tem autonomia combinada próxima de 1.000 km.





A apresentação no Espírito Santo ocorre simultaneamente à estreia nacional, nesta quinta-feira, 1 de outubro, às 19h, em eventos nas concessionárias Prime Omoda & Jaecoo e Orvel Omoda & Jaecoo. O evento começa às 19h e terá karaokê com os anos 1980 como tema.





“O Jaecoo 5 desempenha um papel estratégico fundamental para a Oomoda & Jaecoo no Brasil. Estamos trazendo um produto altamente tecnológico, eficiente e seguro, com um posicionamento extremamente competitivo dentro do segmento. O modelo amplia nosso alcance de mercado”, afirma Roger Corassa, vice-presidente executivo da Omoda & Jaecoo Brasil.