Jaecoo 5 estreia no Brasil por R$ 154.990 com motor híbrido e 1.000 km de autonomia

A Omoda & Jaecoo anunciou o início das vendas do Jaecoo 5 no mercado brasileiro. O modelo desembarca nas versões Comfort e Prestige, com preços promocionais de lançamento fixados em R$ 154.990 e R$ 179.990 para o primeiro lote de 3.600 unidades.
Encerrada a fase prévia de vendas, que inclui comercialização via plataforma Webmotors, os valores sobem para R$ 159.990 e R$ 184.990, respectivamente. O modelo, que foi apresentado durante o Festival Interlagos 2026, traz a tecnologia Super Hybrid System (SHS-H), já vista em outros carros da marca e tem autonomia combinada próxima de 1.000 km.
A apresentação no Espírito Santo ocorre simultaneamente à estreia nacional, nesta quinta-feira, 1 de outubro, às 19h, em eventos nas concessionárias Prime Omoda & Jaecoo e Orvel Omoda & Jaecoo. O evento começa às 19h e terá karaokê com os anos 1980 como tema.
“O Jaecoo 5 desempenha um papel estratégico fundamental para a Oomoda & Jaecoo no Brasil. Estamos trazendo um produto altamente tecnológico, eficiente e seguro, com um posicionamento extremamente competitivo dentro do segmento. O modelo amplia nosso alcance de mercado”, afirma Roger Corassa, vice-presidente executivo da Omoda & Jaecoo Brasil.
O SUV compacto mede 4.380 mm de comprimento, 1.860 mm de largura, 1.650 mm de altura e 2.620 mm de entre-eixos. O visual é muitro semelhante ao “irmão maior” Jaecoo 7, com a grade frontal vertical no estilo Waterfall e rodas de liga leve de 18 polegadas de série em ambas as versões. A configuração Prestige traz faróis dianteiros em full LED, rack de teto com barras longitudinais e teto panorâmico de 1,45 m².
O porta-malas tem capacidade para 410 litros, expansível para 1.214 litros com o rebatimento dos bancos traseiros. A paleta de pintura externa é composta pelas opções Branco Arctic, Preto Andromeda, Cinza Centaurus e Azul Gaia. A única diferença está no Branco Arctic, oferecido em acabamento monocromático na versão Comfort e bicolor, com teto preto, na versão Prestige.
O conjunto mecânico Super Hybrid System (SHS-H) combina um motor a gasolina 1.5 TGDI turbo a um propulsor elétrico de 150 kW, alimentado por uma bateria de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4) de 1,83 kWh. A transmissão é a dedicada 1DHT. Não há necessidade de carregamento externo na tomada, pois o sistema recarrega a bateria por regeneração de energia e pela atuação do motor a combustão.
A potência combinada é de 224 cv e o torque de 30,1 kgfm. De acordo com a fabricante, a aceleração de zero a 100 km/h é realizada em 7,9 segundos, com autonomia combinada máxima próxima de 1.000 km. Segundo dados do Inmetro, o consumo de combustível registra 15,5 km/l em ciclo urbano e 13,7 km/l no percurso rodoviário.
Na cabine, a versão Comfort traz painel com central multimídia de 9 polegadas, bancos em tecido, ar-condicionado digital Dual Zone e sistema de som de 6 alto-falantes.
A versão Prestige adiciona multimídia de 13,2 polegadas, conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, comandos por voz, função de karaokê integrada, som Premium Sony de 8 alto-falantes, carregador de celular por indução de 50W refrigerado, sistema de acesso ao veículo sem uso da chave, revestimento macio ao toque no painel central, portas dianteiras e volante, bancos com ajustes elétricos e ventilação para motorista e passageiro, iluminação ambiente customizável e para-sóis dianteiros com iluminação em LED.
Outro destaque da versão topo são os bancos revestidos em organosilicone com acabamento Top Coat, material resistente a arranhões voltado para proprietários que transportam animais de estimação, além de linha de acessórios focada no público pet.
A lista de segurança passiva do Jaecoo 7 inclui seis airbags, estrutura com elevada utilização de aço de alta resistência, freios ABS, EBD, assistente de frenagem de emergência (BAS), controle eletrônico de tração (TCS), controle de estabilidade anticapotamento (RSC), auto hold, sistema Isofix, monitoramento de pressão dos pneus (TPMS), entre outros itens, para ambas as versões.
A Prestige adiciona o pacote ADAS 2.5 com 17 funções de assistência ao condutor, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal, assistente de permanência em faixa, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e câmera com visão de 540 graus.
O Jaecoo 5 possui garantia de 7 anos para o veículo e 8 anos para o conjunto de baterias.
*Com informações da Omoda & Jaecoo
Jaecoo 5 Comfort
Motorização: 1.5 TGDI Turbo a gasolina + Motor Elétrico (SHS-H)
Potência Combinada: 224 cv
Torque Combinado: 30,1 kgfm
Transmissão: Híbrida Dedicada 1DHT
Bateria: LiFePO4 de 1,83 kWh
Dimensões: 4.380 mm (comprimento) x 1.860 mm (largura) x 1.650 mm (altura) x 2.620 mm (entre-eixos)
Porta-malas: 410 litros
Consumo (Inmetro): 15,5 km/l (urbano) / 13,7 km/l (rodoviário)
Itens de Série: 6 airbags, central multimídia de 9", ar-condicionado automático dual zone, rodas de liga leve de 18", câmera de ré com guias dinâmicas, controle de tração e estabilidade.
Preço: R$ 154.990 (Lote de Lançamento) / R$ 159.990 (Preço Regular)
Jaecoo 5 Prestige
Motorização: 1.5 TGDI Turbo a gasolina + Motor Elétrico (SHS-H)
Potência Combinada: 224 cv
Torque Combinado: 30,1 kgfm
Transmissão: Híbrida Dedicada 1DHT
Bateria: LiFePO4 de 1,83 kWh
Dimensões: 4.380 mm (comprimento) x 1.860 mm (largura) x 1.650 mm (altura) x 2.620 mm (entre-eixos)
Porta-malas: 410 litros
Consumo (Inmetro): 15,5 km/l (urbano) / 13,7 km/l (rodoviário)
Itens de Série: Todos da versão Comfort + Pacote ADAS 2.5 com 17 funções, central multimídia de 13,2", teto panorâmico Sky Screen de 1,45 m², bancos em organosilicone pet-friendly, carregador por indução de 50W, som Sony com 8 alto-falantes e câmera 540°.
Preço: R$ 179.990 (Lote de Lançamento) / R$ 184.990 (Preço Regular)