AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Motor
  • Toyota anuncia versão de entrada XRV do Corolla Cross híbrido
Mais barato

Toyota anuncia versão de entrada XRV do Corolla Cross híbrido

Nova versão amplia a linha do SUV com motorização híbrida flex, recursos de segurança e tecnologia

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 13:49

Ana Caroline de Moraes Fagundes

Ana Caroline de Moraes Fagundes

Publicado em 

14 out 2026 às 13:49
O novo Corolla Cross XRV Hybrid chega ao mercado brasileiro
O novo Corolla Cross XRV Hybrid chega ao mercado brasileiro Toyota/Divulgação

A Toyota anunciou a chegada da versão de entrada XRV do Corolla Cross Hybrid ao mercado brasileiro. A nova versão, que parte de R$ 213.990, passa a ser opção híbrida mais acessível da linha, posicionada abaixo da XRX Hybrid. O modelo combina motor 1.8 flex e dois motores elétricos e reúne equipamentos de segurança e tecnologia. 


As primeiras unidades chegam às concessionárias na segunda quinzena de outubro, segundo a fabricante. Com a novidade, a linha de 2027 do SUV passa a contar com cinco versões: XRE, XRX, GR-Sport, XRV Hybrid e XRX Hybrid.

Motor Híbrido e Flex

O Corolla Cross XRV Hybrid combina um motor de 1.8 flex de ciclo Atkinson e dois motores elétricos. O propulsor a combustão desenvolve 101 cv com etanol e 98 cv com gasolina, além de torque de 14,5 kgfm com ambos os combustíveis. A potência combinada do sistema híbrido é de 122 cv. 


O conjunto utiliza a transmissão Hybrid Transaxle. Segundo a Toyota, os veículos híbridos flex da marca podem apresentar consumo de 30% menor em comparação com modelos exclusivamente a combustão. A fabricante também informa redução de até 70% nas emissões de CO2 quando o veículo é abastecido com etanol. 

Equipamentos de segurança 

Entre os diferenciais da nova versão estão o monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e os retrovisores externos com inclinação automática durante a marcha de ré 


O modelo também conta com o pacote ToyotaSafety Sense, que inclui assistente de pré-colisão, controle de cruzeiro adaptativo, assistência de permanência em faixa e farol alto automático. A lista de equipamentos inclui sete airbags e sensores de estacionamento.

Tecnologia a bordo

A versão traz a central multimídia Toyota Play 2.0. O tamanho da tela deve ser confirmado na ficha técnica específica do XRV Hybrid antes da publicação.


A linha 2027 também conta com sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), que acompanha os níveis de pressão e alerta o motorista quando identifica valores inadequados.

Garantia de até 10 anos

O Corolla Cross XRV Hybrid está incluído no programa Toyota 10, que permite estender a garantia por até 10 anos, sem custo adicional, conforme as condições estabelecidas pela fabricante.


A cobertura adicional é renovável a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros, respeitando os critérios e limites do programa.

Toyota Corolla Cross XRV Hybrid: motor 1.8 híbrido flex de 122 cv por R$ 213.99
Toyota Corolla Cross XRV Hybrid: motor 1.8 híbrido flex de 122 cv por R$ 213.99 Toyota/Divulgação
Ficha técnica

  • Motor: 1.8 flex, 16 válvulas, ciclo Atkinson

  • Motorização: híbrida flex, com dois motores elétricos

  • Potência do motor a combustão: 101 cv com etanol e 98 cv com gasolina

  • Torque do motor a combustão: 14,5 kgfm

  • Potência combinada: 122 cv

  • Transmissão: Hybrid Transaxle

  • Airbags: sete

  • Preço: R$ 213.990

  • Cores: Branco Lunar, Branco Polar, Prata Lua Nova, Cinza Granito, Preto Infinito e Vermelho Granada

Veja Também 

Jaecoo 5 2027

Jaecoo 5 estreia no Brasil por R$ 154.990 com motor híbrido e 1.000 km de autonomia

Caoa Changan CS55 2027

Caoa Changan CS55 chega a 1.200 km de autonomia e parte de R$ 144.990

Toyota RAV4 2027

Toyota lança RAV4 híbrido plug-in 2026 de 329 cv por R$ 399.990

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Toyota Toyota Corolla Toyota Corolla Cross Carro Híbrido hibrido flex
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Microempreendedor Individual (MEI)
Lula quer votar aumento do teto do MEI na Câmara ainda nesta quarta-feira (14)
Postos de trabalho em concessionárias
Grupo Águia Branca tem mais de 500 vagas emprego abertas no ES
Praia do Canto
Quando o mundo muda, a cidade muda junto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados