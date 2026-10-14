Toyota anuncia versão de entrada XRV do Corolla Cross híbrido

A Toyota anunciou a chegada da versão de entrada XRV do Corolla Cross Hybrid ao mercado brasileiro. A nova versão, que parte de R$ 213.990, passa a ser opção híbrida mais acessível da linha, posicionada abaixo da XRX Hybrid. O modelo combina motor 1.8 flex e dois motores elétricos e reúne equipamentos de segurança e tecnologia.
As primeiras unidades chegam às concessionárias na segunda quinzena de outubro, segundo a fabricante. Com a novidade, a linha de 2027 do SUV passa a contar com cinco versões: XRE, XRX, GR-Sport, XRV Hybrid e XRX Hybrid.
O Corolla Cross XRV Hybrid combina um motor de 1.8 flex de ciclo Atkinson e dois motores elétricos. O propulsor a combustão desenvolve 101 cv com etanol e 98 cv com gasolina, além de torque de 14,5 kgfm com ambos os combustíveis. A potência combinada do sistema híbrido é de 122 cv.
O conjunto utiliza a transmissão Hybrid Transaxle. Segundo a Toyota, os veículos híbridos flex da marca podem apresentar consumo de 30% menor em comparação com modelos exclusivamente a combustão. A fabricante também informa redução de até 70% nas emissões de CO2 quando o veículo é abastecido com etanol.
Entre os diferenciais da nova versão estão o monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e os retrovisores externos com inclinação automática durante a marcha de ré
O modelo também conta com o pacote ToyotaSafety Sense, que inclui assistente de pré-colisão, controle de cruzeiro adaptativo, assistência de permanência em faixa e farol alto automático. A lista de equipamentos inclui sete airbags e sensores de estacionamento.
A versão traz a central multimídia Toyota Play 2.0. O tamanho da tela deve ser confirmado na ficha técnica específica do XRV Hybrid antes da publicação.
A linha 2027 também conta com sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), que acompanha os níveis de pressão e alerta o motorista quando identifica valores inadequados.
O Corolla Cross XRV Hybrid está incluído no programa Toyota 10, que permite estender a garantia por até 10 anos, sem custo adicional, conforme as condições estabelecidas pela fabricante.
A cobertura adicional é renovável a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros, respeitando os critérios e limites do programa.
Motor: 1.8 flex, 16 válvulas, ciclo Atkinson
Motorização: híbrida flex, com dois motores elétricos
Potência do motor a combustão: 101 cv com etanol e 98 cv com gasolina
Torque do motor a combustão: 14,5 kgfm
Potência combinada: 122 cv
Transmissão: Hybrid Transaxle
Airbags: sete
Preço: R$ 213.990
Cores: Branco Lunar, Branco Polar, Prata Lua Nova, Cinza Granito, Preto Infinito e Vermelho Granada