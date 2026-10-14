Toyota anuncia versão de entrada XRV do Corolla Cross híbrido

A Toyota anunciou a chegada da versão de entrada XRV do Corolla Cross Hybrid ao mercado brasileiro. A nova versão, que parte de R$ 213.990, passa a ser opção híbrida mais acessível da linha, posicionada abaixo da XRX Hybrid. O modelo combina motor 1.8 flex e dois motores elétricos e reúne equipamentos de segurança e tecnologia.





As primeiras unidades chegam às concessionárias na segunda quinzena de outubro, segundo a fabricante. Com a novidade, a linha de 2027 do SUV passa a contar com cinco versões: XRE, XRX, GR-Sport, XRV Hybrid e XRX Hybrid.