Novo Jeep Compass ganha versão híbrida leve; veja preços de toda a linha

O Jeep Compass chega à linha 2027 com uma novidade: a motorização híbrida leve (MHEV) de 48 volts, disponível nas versões Longitude Night Eagle e Série S. Segundo a fabricante, a tecnologia pode reduzir o consumo de combustível em até 11%. O sistema é o mesmo visto no recém-lançado Avenger e também no Renagade, que estreou a motorização híbrida leve no line-up da Jeep.
Além da eletrificação, o SUV médio recebeu mudanças no acabamento interno, novos desenhos de rodas e uma nova opção de cor. Os preços da linha vão de R$ 174.990, na versão Sport Flex, a R$ 278.990, na configuração Blackhawk Hurricane TurboFlex 4x4.
A novidade amplia as opções para quem busca um SUV com menor consumo, mas a tecnologia híbrida leve não está presente em todas as versões. As configurações Sport e Longitude mantêm o motor TurboFlex convencional, enquanto a Blackhawk continua como a opção mais potente da gama.
O sistema MHEV de 48 volts combina o motor a combustão com um conjunto elétrico auxiliar. A proposta é melhorar a eficiência energética e reduzir o consumo de combustível, já que diferentemente de um híbrido pleno ou plug-in, o híbrido leve não traciona as rodas do veículo (sendo que neste caso, ele atua como um alternador). O sistema também está presente em outros veículos de marcas da Stellantis, como Fiat (que inaugurou essa configuração no Pulse e Fastback e agora tem na Toro), Peugeot e Citroën.
No Compass 2027, a tecnologia está disponível nas versões Longitude Night Eagle e Série S, ambas com motor TurboFlex de 176 cv e tração 4x2. A redução de até 11% no consumo é um dado divulgado pela Jeep e não representa necessariamente o resultado em todas as condições de uso.
A eletrificação também está associada a benefícios em algumas localidades. Em São Paulo, o modelo conta com isenção do rodízio municipal, conforme as regras aplicáveis. Já eventuais descontos no IPVA dependem da legislação de cada estado.
No Espírito Santo, veículos com tecnologia híbrida leve MHEV não têm direito a desconto de IPVA, conforme a legislação estadual vigente.
A linha 2027 recebe novos desenhos de rodas, com opções de 18 polegadas para Sport e Longitude e de 19 polegadas para Longitude Night Eagle, Série S e Blackhawk. Outra novidade é a cor Slash Gold, inédita no Compass.
O acabamento interno também foi atualizado. Todas as versões passam a contar com revestimento premium de série. Nas configurações Série S e Blackhawk, áreas dos painéis de instrumentos e das portas recebem revestimento em Suede.
O Compass 2027 mantém central multimídia de até 10,1 polegadas, conforme a versão, e painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas.
O pacote de assistência à condução ADAS nível 2, disponível conforme a configuração, inclui recursos como piloto automático adaptativo com Stop&Go, frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa, monitoramento de ponto cego e reconhecimento de placas de trânsito.
Na versão Blackhawk, a tração 4x4, o seletor de terrenos e o controle automático de descida ampliam os recursos para diferentes condições de piso.
- Stellantis
Motor TurboFlex com 176 cv de potência
Apple Carplay e Android Auto com espelhamento sem fio
Ar-Condicionado automático dual zone
Bancos com revestimento premium
Central multimidia com tela de 8,4"
Faróis Full LED com assinatura em LED
Jeep Traction Control+
Lanternas com assinatura em LED
Modo sport
Motor Turbo Flex com 176 cv de potência
Painel de instrumentos Full Digital e HD de 10,25"
Acendimento automático dos faróis
Apoia-braço com porta objetos
Assistente de partida em rampas (Hill Start Assist)
Banco do motorista com regulagem de altura
Banco traseiro bipartido 60/40 e rebatível
Câmbio automático de 6 marchas
Câmera de estacionamento traseira
Chave presencial com telecomando para abertura de portas e vidros - Keyless Entry n Go
Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura
Controle de Tração
Controle eletrônico anti capotamento
Controle eletronico de estabilidade (ESC)
Direção elétrica
Estepe de uso emergencial
Freio de estacionamento eletrônico
Limitador de velocidade
Limpador e desembaçador dos vidros traseiros
Protetor de cárter
Protetor de Tanque de Combustível
Rack do teto na cor preta
Repetidor lateral nos retrovisores
Retrovisores externos elétricos
Rodas em liga aro 18'' e pneus 225/55
Seis airbags (Frontais, laterais e de cortina)
Sensor de chuva
Sensor de estacionamento traseiro
Sistema Auto Hold
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus.
Sistema Start&Stop (desligamento /acionamento automático do motor)
Preço: a partir de R$ 174.990
- Stellantis
Todos os itens da versão Sport mais:
Sensores de Estacionamento Dianteiros
Assistente de Estacionamento
Retrovisor Interno Eletrocrômico
Rodas de 18” com novo design
Central Multimídia de 10,1” com assistente de voz avançado
Bancos com revestimento premium
Adas Nível 2
Preço: a partir de R$ 199.990
- Stellantis
Todos os itens da versão Longitude Flex mais:
Motor TurboFlex MHEV de 48V com 176 cv de potência
Rodas de 19” com novo design
Emblemas escurecidos
Preço: a partir de R$ 233.990
- Stellantis
Todo os itens da versão Longitude Night Eagle MHEV mais:
Motor TurboFlex MHEV de 48V com 176 cv de potência
Rodas de 19” com novo design
Revestimento Premium com Suede
Detecção de Tráfego Cruzado Traseiro
Monitoramento de Pontos Cegos
Pintura das partes plásticas na cor da carroceria (painted lowers)
Revestimento interno do teto em preto
Sistema de som premium com 506W e subwoofer
Teto solar panorâmico
Preço: a partir de R$ 233.990
Todos os itens da versão Série S mais:
Motor Turbo Hurricane TurboFlex com 272 cv de potência
Rodas de 19” com novo design
Revestimento Premium com Suede
Tração 4x4
Seletor de Terrenos
Hill Descent Control
Transmissão Automática de 9 Velocidades
Design Interno Exclusivo em Couro+Suede
Pinças de Freio Vermelhas
Preço: a partir de R$ 278.990
*Com informações da Jeep.