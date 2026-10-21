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Novo Jeep Compass ganha versão híbrida leve; veja preços de toda a linha

Sistema MHEV de 48V estreia nas versões Longitude Night Eagle e Série S, com promessa de reduzir o consumo em até 11%; preços partem de R$ 174.990

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 15:35

Ana Caroline de Moraes Fagundes

Ana Caroline de Moraes Fagundes

Publicado em 

21 out 2026 às 15:35
CAPA JEEP
Compass Sport Flex 2027 Stellantis

O Jeep Compass chega à linha 2027 com uma novidade: a motorização híbrida leve (MHEV) de 48 volts, disponível nas versões Longitude Night Eagle e Série S. Segundo a fabricante, a tecnologia pode reduzir o consumo de combustível em até 11%. O sistema é o mesmo visto no recém-lançado Avenger e também no Renagade, que estreou a motorização híbrida leve no line-up da Jeep.


Além da eletrificação, o SUV médio recebeu mudanças no acabamento interno, novos desenhos de rodas e uma nova opção de cor. Os preços da linha vão de R$ 174.990, na versão Sport Flex, a R$ 278.990, na configuração Blackhawk Hurricane TurboFlex 4x4.


A novidade amplia as opções para quem busca um SUV com menor consumo, mas a tecnologia híbrida leve não está presente em todas as versões. As configurações Sport e Longitude mantêm o motor TurboFlex convencional, enquanto a Blackhawk continua como a opção mais potente da gama.

Como funciona o sistema híbrido leve do Compass?

O sistema MHEV de 48 volts combina o motor a combustão com um conjunto elétrico auxiliar. A proposta é melhorar a eficiência energética e reduzir o consumo de combustível, já que diferentemente de um híbrido pleno ou plug-in, o híbrido leve não traciona as rodas do veículo (sendo que neste caso, ele atua como um alternador). O sistema também está presente em outros veículos de marcas da Stellantis, como Fiat (que inaugurou essa configuração no Pulse e Fastback e agora tem na Toro), Peugeot e Citroën. 


No Compass 2027, a tecnologia está disponível nas versões Longitude Night Eagle e Série S, ambas com motor TurboFlex de 176 cv e tração 4x2. A redução de até 11% no consumo é um dado divulgado pela Jeep e não representa necessariamente o resultado em todas as condições de uso.


A eletrificação também está associada a benefícios em algumas localidades. Em São Paulo, o modelo conta com isenção do rodízio municipal, conforme as regras aplicáveis. Já eventuais descontos no IPVA dependem da legislação de cada estado.


No Espírito Santo, veículos com tecnologia híbrida leve MHEV não têm direito a desconto de IPVA, conforme a legislação estadual vigente.

Novas rodas e acabamento

A linha 2027 recebe novos desenhos de rodas, com opções de 18 polegadas para Sport e Longitude e de 19 polegadas para Longitude Night Eagle, Série S e Blackhawk. Outra novidade é a cor Slash Gold, inédita no Compass.


O acabamento interno também foi atualizado. Todas as versões passam a contar com revestimento premium de série. Nas configurações Série S e Blackhawk, áreas dos painéis de instrumentos e das portas recebem revestimento em Suede.

Tecnologia e segurança

O Compass 2027 mantém central multimídia de até 10,1 polegadas, conforme a versão, e painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas.


O pacote de assistência à condução ADAS nível 2, disponível conforme a configuração, inclui recursos como piloto automático adaptativo com Stop&Go, frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa, monitoramento de ponto cego e reconhecimento de placas de trânsito.


Na versão Blackhawk, a tração 4x4, o seletor de terrenos e o controle automático de descida ampliam os recursos para diferentes condições de piso.

Ficha técnica
Jeep Compass Sport Flex 2027
Jeep Compass Sport
Compass Sport Flex 2027
  • Stellantis

  • Motor TurboFlex com 176 cv de potência 

  • Apple Carplay e Android Auto com espelhamento sem fio  

  • Ar-Condicionado automático dual zone  

  • Bancos com revestimento premium  

  • Central multimidia com tela de 8,4"  

  • Faróis Full LED com assinatura em LED  

  • Jeep Traction Control+  

  • Lanternas com assinatura em LED  

  • Modo sport  

  • Motor Turbo Flex com 176 cv de potência  

  • Painel de instrumentos Full Digital e HD de 10,25"  

  • Acendimento automático dos faróis  

  • Apoia-braço com porta objetos  

  • Assistente de partida em rampas (Hill Start Assist)  

  • Banco do motorista com regulagem de altura  

  • Banco traseiro bipartido 60/40 e rebatível  

  • Câmbio automático de 6 marchas  

  • Câmera de estacionamento traseira  

  • Chave presencial com telecomando para abertura de portas e vidros - Keyless Entry n Go  

  • Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura  

  • Controle de Tração 

  • Controle eletrônico anti capotamento 

  • Controle eletronico de estabilidade (ESC) 

  • Direção elétrica 

  • Estepe de uso emergencial  

  • Freio de estacionamento eletrônico  

  • Limitador de velocidade  

  • Limpador e desembaçador dos vidros traseiros  

  • Protetor de cárter  

  • Protetor de Tanque de Combustível 

  • Rack do teto na cor preta  

  • Repetidor lateral nos retrovisores  

  • Retrovisores externos elétricos  

  • Rodas em liga aro 18'' e pneus 225/55  

  • Seis airbags (Frontais, laterais e de cortina)  

  • Sensor de chuva  

  • Sensor de estacionamento traseiro  

  • Sistema Auto Hold  

  • Sistema de monitoramento de pressão dos pneus. 

  • Sistema Start&Stop (desligamento /acionamento automático do motor)

  • Preço: a partir de R$ 174.990

Jeep Compass Longitude Flex 2027
Jeep Compass Longitude
Jeep Compass Longitude Flex 2027
  • Stellantis

Todos os itens da versão Sport mais: 

  • Sensores de Estacionamento Dianteiros 

  • Assistente de Estacionamento 

  • Retrovisor Interno Eletrocrômico 

  • Rodas de 18” com novo design 

  • Central Multimídia de 10,1” com assistente de voz avançado 

  • Bancos com revestimento premium 

  • Adas Nível 2 

  • Preço: a partir de R$ 199.990

Jeep Compass Longitude Night Eagle MHEV 2027
Jeep Compass Longitude Night Eagle MHEV 2027
Jeep Compass Longitude Night Eagle MHEV 2027
  • Stellantis

Todos os itens da versão Longitude Flex mais: 

  • Motor TurboFlex MHEV de 48V com 176 cv de potência 

  • Rodas de 19” com novo design 

  • Emblemas escurecidos 

  • Preço: a partir de R$ 233.990 

Compass Série S MHEV 2027
Jeep Compass Série S MHEV 2027
Jeep Compass Série S MHEV 2027
  • Stellantis

Todo os itens da versão Longitude Night Eagle MHEV mais: 

  • Motor TurboFlex MHEV de 48V com 176 cv de potência 

  • Rodas de 19” com novo design 

  • Revestimento Premium com Suede 

  • Detecção de Tráfego Cruzado Traseiro 

  • Monitoramento de Pontos Cegos 

  • Pintura das partes plásticas na cor da carroceria (painted lowers) 

  • Revestimento interno do teto em preto 

  • Sistema de som premium com 506W e subwoofer 

  • Teto solar panorâmico 

  • Preço: a partir de R$ 233.990

Jeep Compass Blackhawk Hurricane Turboflex 4X4 2027
Jeep Compass Blackhawk 2027
Jeep Compass Blackhawk 2027 Jeep

Todos os itens da versão Série S mais: 

  • Motor Turbo Hurricane TurboFlex com 272 cv de potência  

  • Rodas de 19” com novo design 

  • Revestimento Premium com Suede 

  • Tração 4x4 

  • Seletor de Terrenos 

  • Hill Descent Control 

  • Transmissão Automática de 9 Velocidades 

  • Design Interno Exclusivo em Couro+Suede 

  • Pinças de Freio Vermelhas 

  • Preço: a partir de R$ 278.990

*Com informações da Jeep.

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