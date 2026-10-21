Novo Jeep Compass ganha versão híbrida leve; veja preços de toda a linha

O Jeep Compass chega à linha 2027 com uma novidade: a motorização híbrida leve (MHEV) de 48 volts, disponível nas versões Longitude Night Eagle e Série S. Segundo a fabricante, a tecnologia pode reduzir o consumo de combustível em até 11%. O sistema é o mesmo visto no recém-lançado Avenger e também no Renagade, que estreou a motorização híbrida leve no line-up da Jeep.





Além da eletrificação, o SUV médio recebeu mudanças no acabamento interno, novos desenhos de rodas e uma nova opção de cor. Os preços da linha vão de R$ 174.990, na versão Sport Flex, a R$ 278.990, na configuração Blackhawk Hurricane TurboFlex 4x4.





A novidade amplia as opções para quem busca um SUV com menor consumo, mas a tecnologia híbrida leve não está presente em todas as versões. As configurações Sport e Longitude mantêm o motor TurboFlex convencional, enquanto a Blackhawk continua como a opção mais potente da gama.