Lutador de jiu-jítsu espanca mulheres, tenta agredir policial e é baleado e preso no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (5) o lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes, 32. Ele é investigado por espancar duas mulheres e invadir apartamentos do edifício em que mora, no Maracanã, zona norte da capital fluminense. Ele foi baleado após tentar agredir um policial.

A Justiça do Rio converteu a prisão de Gomes em preventiva por tentativa de feminicídio. A reportagem não conseguiu identificar se ele apresentou um advogado de defesa.

Segundo a investigação, a série de agressões começou quando vizinhos acionaram a polícia, no início da madrugada de quinta, após ouvirem barulho de gritos e agressões vindos do apartamento do lutador.

Em seguida, ele começou a invadir os apartamentos vizinhos, enquanto gritava que iria "matar todos no prédio", segundo o relato colhido pelos policiais.

Uma vizinha que teve o apartamento invadido fugiu com a família pela escadaria do prédio. Em seguida, diz a investigação, Gomes entrou em outro apartamento e agrediu com socos, chutes e cotoveladas uma mulher de 65 anos.

Uma terceira vizinha subiu pelo elevador para tentar acudir a vítima, mas foi espancada por Gomes. Vídeo da câmera do elevador mostra que a sequência de agressões dura quase três minutos. O lutador dá um chute na vítima para que ela entre no elevador, e depois desfere mais de 30 socos e cotoveladas.

Ele ainda aplica um golpe de artes marciais, como um mata-leão, e leva a mulher ao chão. Ali, com a vítima ferida e ensanguentada, o suspeito desfere mais socos. A polícia classificou de brutais as agressões.

Três minutos depois, Gomes sai do elevador e deixa a mulher caída, com lesões no rosto, braços e pernas. O chão e a parede do elevador ficaram cobertos de sangue.

Avisados pela vizinhança, guardas municipais acionaram policiais militares, que foram até o prédio. Em nova tentativa de agressão, Gomes reagiu, segundo a polícia, e foi baleado na perna.

As duas mulheres espancadas e Gomes foram levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. De lá, o lutador foi encaminhado para o presídio de Benfica.