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Crime

Lutador de jiu-jítsu espanca mulheres, tenta agredir policial e é baleado e preso no RJ

Lucas Portela Fontana Gomes é investigado por espancar duas mulheres e invadir apartamentos do edifício em que mora, no Maracanã, zona norte da capital fluminense

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 17:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 nov 2026 às 17:13
Câmera de elevador mostra sequência de agressões de Lucas Portela Fontana Gomes contra moradora de prédio por mais de dois minutos
Câmera de elevador mostra sequência de agressões de Lucas Portela Fontana Gomes contra moradora de prédio por mais de dois minutos Polícia Civil RJ
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (5) o lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes, 32. Ele é investigado por espancar duas mulheres e invadir apartamentos do edifício em que mora, no Maracanã, zona norte da capital fluminense. Ele foi baleado após tentar agredir um policial.
A Justiça do Rio converteu a prisão de Gomes em preventiva por tentativa de feminicídio. A reportagem não conseguiu identificar se ele apresentou um advogado de defesa.
Segundo a investigação, a série de agressões começou quando vizinhos acionaram a polícia, no início da madrugada de quinta, após ouvirem barulho de gritos e agressões vindos do apartamento do lutador.
Em seguida, ele começou a invadir os apartamentos vizinhos, enquanto gritava que iria "matar todos no prédio", segundo o relato colhido pelos policiais.
Uma vizinha que teve o apartamento invadido fugiu com a família pela escadaria do prédio. Em seguida, diz a investigação, Gomes entrou em outro apartamento e agrediu com socos, chutes e cotoveladas uma mulher de 65 anos.
Uma terceira vizinha subiu pelo elevador para tentar acudir a vítima, mas foi espancada por Gomes. Vídeo da câmera do elevador mostra que a sequência de agressões dura quase três minutos. O lutador dá um chute na vítima para que ela entre no elevador, e depois desfere mais de 30 socos e cotoveladas.
Ele ainda aplica um golpe de artes marciais, como um mata-leão, e leva a mulher ao chão. Ali, com a vítima ferida e ensanguentada, o suspeito desfere mais socos. A polícia classificou de brutais as agressões.
Três minutos depois, Gomes sai do elevador e deixa a mulher caída, com lesões no rosto, braços e pernas. O chão e a parede do elevador ficaram cobertos de sangue.
Avisados pela vizinhança, guardas municipais acionaram policiais militares, que foram até o prédio. Em nova tentativa de agressão, Gomes reagiu, segundo a polícia, e foi baleado na perna.
As duas mulheres espancadas e Gomes foram levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. De lá, o lutador foi encaminhado para o presídio de Benfica.
A 18ª DP (Delegacia de Polícia), na Praça da Bandeira, ouviu testemunhas e obteve imagens de câmeras de segurança. A Polícia Civil afirma que Gomes, que foi autuado, responderá por tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.

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