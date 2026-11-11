Revanche por assassinato motivou ataque com morte em Manguinhos, na Serra

Um ataque a tiros em plena luz do dia na Praia de Manguinhos, na Serra, em julho deste ano, terminou com um jovem morto, outro ferido e provocou correria entre banhistas, pescadores e turistas. Segundo a Polícia Civil, a ação foi motivada por vingança entre facções criminosas: uma revanche pelo assassinato de uma liderança do tráfico em Vila Nova de Colares, ocorrido menos de dois meses antes.





O caso envolve uma rixa antiga entre duas facções que atuam em Vila Nova de Colares: o Bonde do Orelhão (BDO) e a Rua Quinze. Em 31 de maio deste ano, uma liderança do BDO foi assassinada. Em retaliação, integrantes do grupo decidiram atacar pessoas que tinham ligação com a facção rival.





Segundo a Polícia Civil, Alexandre Oliveira dos Santos, de 21 anos, e um amigo, de 20 anos, já haviam tido envolvimento com o tráfico de drogas da Rua Quinze, mas deixaram o grupo cerca de um ano antes. Mesmo assim, foram escolhidos como alvos da vingança.