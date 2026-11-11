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Entenda

Revanche por assassinato motivou ataque com morte em Manguinhos, na Serra

Segundo a Polícia Civil, traficantes do Bonde do Orelhão escolheram dois ex-integrantes de uma facção rival como alvos da vingança em uma praia da Serra

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 14:08

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

11 nov 2026 às 14:08

Um ataque a tiros em plena luz do dia na Praia de Manguinhos, na Serra, em julho deste ano, terminou com um jovem morto, outro ferido e provocou correria entre banhistas, pescadores e turistas. Segundo a Polícia Civila ação foi motivada por vingança entre facções criminosas: uma revanche pelo assassinato de uma liderança do tráfico em Vila Nova de Colares, ocorrido menos de dois meses antes.


O caso envolve uma rixa antiga entre duas facções que atuam em Vila Nova de Colares: o Bonde do Orelhão (BDO) e a Rua Quinze. Em 31 de maio deste ano, uma liderança do BDO foi assassinada. Em retaliação, integrantes do grupo decidiram atacar pessoas que tinham ligação com a facção rival.


Segundo a Polícia Civil, Alexandre Oliveira dos Santos, de 21 anos, e um amigo, de 20 anos, já haviam tido envolvimento com o tráfico de drogas da Rua Quinze, mas deixaram o grupo cerca de um ano antes. Mesmo assim, foram escolhidos como alvos da vingança. 

Alexandre Oliveira dos Santos, de 21 anos, morto a tiros
Alexandre Oliveira dos Santos, de 21 anos, morto a tiros Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com as investigações, traficantes do BDO souberam que os dois estavam na Praia de Manguinhos, acompanhados das namoradas, e foram até o local. Imagens de câmera de videomonitoramento mostram a chegada dos suspeitos. (Veja no início da matéria.)


“Eles chegaram a pé pela areia, interpelaram verbalmente brevemente, sacaram as armas e atiraram. Alexandre estava de costas para os atiradores, não teve chance de defesa. A segunda vítima correu em direção ao mar”, detalhou o delegado Paulo Ricardo, adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. 


A Polícia Civil identificou os atiradores como Rafael Pojedia da Silva, conhecido como "Rafa", de 32 anos, e Darlan Santana da Silva Cardoso, de 21.

Rafael Pojedia da Silva (de blusa azul) e Darlan Santana da Silva Cardoso
Rafael Pojedia da Silva (de blusa azul) e Darlan Santana da Silva Cardoso Crédito: Divulgação | Polícia Civil

“Rafael disparou contra Alexandre, enquanto Darlan perseguiu a vítima parcial. Ele chegou a descarregar o armamento, mas a vítima correu para o mar. Em seguida, ele retornou à praia, recarregou o armamento, foi em Alexandre, que já estava caído ao solo, e efetuou novos disparos. Depois, os dois fugiram”, explicou o delegado.

Atirador reclama em áudio por não ter matado os dois

Em um áudio enviado por Rafael após o crime, o suspeito reclama que um dos alvos sobreviveu. "Eu e Darlan sairemos como errados ainda, porque nós só matamos um, deixamos o outro vivo", disse. (Ouça abaixo.)

Dupla foi presa e indiciada

Rafael e Darlan foram presos em 8 de setembro, em Vila Nova de Colares. Durante os depoimentos, os dois optaram por permanecer em silêncio.


Eles foram indiciados por homicídio consumado e tentado, com qualificadoras de perigo comum, por haver outras pessoas na praia; motivo torpe; e recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pelas costas. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) já ofereceu denúncia contra os dois.

O que diz a defesa

O advogado Felippe Ribeiro Martins, responsável pela defesa de Darlan e Rafael, informou que adotará as medidas judiciais cabíveis para garantir que o processo seja conduzido com rigor técnico, respeito às garantias constitucionais e apuração da verdade.


"As imagens de videomonitoramento apresentadas na investigação não permitem identificar os rostos ou individualizar com segurança as pessoas registradas. A defesa também questiona a imparcialidade de determinados relatos, diante de possíveis conflitos e rivalidades anteriores", afirmou.

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