Revanche por assassinato motivou ataque com morte em Manguinhos, na Serra

Um ataque a tiros em plena luz do dia na Praia de Manguinhos, na Serra, em julho deste ano, terminou com um jovem morto, outro ferido e provocou correria entre banhistas, pescadores e turistas. Segundo a Polícia Civil, a ação foi motivada por vingança entre facções criminosas: uma revanche pelo assassinato de uma liderança do tráfico em Vila Nova de Colares, ocorrido menos de dois meses antes.
O caso envolve uma rixa antiga entre duas facções que atuam em Vila Nova de Colares: o Bonde do Orelhão (BDO) e a Rua Quinze. Em 31 de maio deste ano, uma liderança do BDO foi assassinada. Em retaliação, integrantes do grupo decidiram atacar pessoas que tinham ligação com a facção rival.
Segundo a Polícia Civil, Alexandre Oliveira dos Santos, de 21 anos, e um amigo, de 20 anos, já haviam tido envolvimento com o tráfico de drogas da Rua Quinze, mas deixaram o grupo cerca de um ano antes. Mesmo assim, foram escolhidos como alvos da vingança.
De acordo com as investigações, traficantes do BDO souberam que os dois estavam na Praia de Manguinhos, acompanhados das namoradas, e foram até o local. Imagens de câmera de videomonitoramento mostram a chegada dos suspeitos. (Veja no início da matéria.)
“Eles chegaram a pé pela areia, interpelaram verbalmente brevemente, sacaram as armas e atiraram. Alexandre estava de costas para os atiradores, não teve chance de defesa. A segunda vítima correu em direção ao mar”, detalhou o delegado Paulo Ricardo, adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
A Polícia Civil identificou os atiradores como Rafael Pojedia da Silva, conhecido como "Rafa", de 32 anos, e Darlan Santana da Silva Cardoso, de 21.
“Rafael disparou contra Alexandre, enquanto Darlan perseguiu a vítima parcial. Ele chegou a descarregar o armamento, mas a vítima correu para o mar. Em seguida, ele retornou à praia, recarregou o armamento, foi em Alexandre, que já estava caído ao solo, e efetuou novos disparos. Depois, os dois fugiram”, explicou o delegado.
Em um áudio enviado por Rafael após o crime, o suspeito reclama que um dos alvos sobreviveu. "Eu e Darlan sairemos como errados ainda, porque nós só matamos um, deixamos o outro vivo", disse. (Ouça abaixo.)
Rafael e Darlan foram presos em 8 de setembro, em Vila Nova de Colares. Durante os depoimentos, os dois optaram por permanecer em silêncio.
Eles foram indiciados por homicídio consumado e tentado, com qualificadoras de perigo comum, por haver outras pessoas na praia; motivo torpe; e recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pelas costas. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) já ofereceu denúncia contra os dois.
O advogado Felippe Ribeiro Martins, responsável pela defesa de Darlan e Rafael, informou que adotará as medidas judiciais cabíveis para garantir que o processo seja conduzido com rigor técnico, respeito às garantias constitucionais e apuração da verdade.
"As imagens de videomonitoramento apresentadas na investigação não permitem identificar os rostos ou individualizar com segurança as pessoas registradas. A defesa também questiona a imparcialidade de determinados relatos, diante de possíveis conflitos e rivalidades anteriores", afirmou.