Mulher condenada por ofender bispo no ES fala sobre sua vida

Na primeira decisão, antes da homologação do acordo no Tribunal de Justiça, a juíza Elaine Cristine de Carvalho Miranda,da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, considerou que as manifestações ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, pois, segundo a magistrada, críticas são permitidas, mas não autorizam acusações sem provas que comprometam honra e reputação, e destacou que a moradora não apresentou documentos contábeis, auditorias, inquéritos ou outras provas.







Mayla falou com a coluna sobre o processo movido contra ela, sua vida na Igreja Católica e sobre a possibilidade de se candidatar novamente nas próximas eleições: “Ainda não pensei, mas estou aberta ao diálogo com todos os líderes partidários”, diz.





Você avalia que a decisão da Justiça foi correta?

Independentemente se foi justa ou não, devo cumprir as determinações legais.





De alguma forma, se arrepende das acusações que fez à diocese e ao bispo?

Me arrependo da forma como eu falei, das palavras inadequadas, e por ter deixado os sentimentos negativos falarem mais alto, pois não fui compreendida como eu gostaria. Sempre tentei diálogo com a instituição, mas nunca fui atendida como esperava. Durante os quase 40 anos que fiz parte da Igreja, fui desenhista de tapetes de Corpus Christi, participei de coroações à Nossa Senhora até os 11 anos, fiz experiência de oração na RCC [Renovação Carismática Católica] aos 18 anos. Fiquei um tempo sem frequentar a religião assiduamente e retornei aos 24 anos. Ao ler doutores como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e São Francisco de Sales, papas como São Pio V e São Pio X, me apaixonei pela tradição católica e lamento muito que as missas não sejam mais em latim. Sofri ofensas variadas por optar pelo uso de trajes como blusa de manga e saia, além do uso do véu nas missas, não obstante, não saí colocando processos, pois sei que Jesus Cristo, que é imensamente melhor que eu - que estou muito longe de ser uma Santa Joana Darc -, sofreu muito mais e não se defendeu. Preferiu morrer como culpado, e somente aqueles que o compreenderam sabem por quê. Ele fez isso.





O que esse episódio causou a você?

Fiquei muito triste, me senti isolada durante todo esse tempo e impedida de servir como cantora e organista na própria comunidade na qual fui nascida e criada. Além disso, estou fazendo tratamentos médicos, buscando superação e uma melhor qualidade de vida.





Como pretende agir daqui pra frente?

Continuarei amando e defendendo a fé católica, fazendo o possível para honrar meus compromissos profissionais e acadêmicos.





Tem alguma pretensão de se candidatar novamente nas próximas eleições?

Ainda não pensei, mas estou aberta ao diálogo com todos os líderes partidários, independentemente de bandeira ideológica, afinal de contas, estamos em uma democracia, e as pessoas devem ser livres para defender seus posicionamentos, por mais que desagradem a mim ou a alguns outros segmentos.





Qual sua religião?

Sou católica tradicionalista, mas, no momento, estou ‘desigrejada’ e fazendo visitas em igrejas evangélicas a convite de estimados amigos.