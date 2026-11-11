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Leonel Ximenes

Mulher condenada por ofender bispo no ES fala sobre sua vida

Mayla Maifredo Picoli foi dispensada, após acordo judicial, de pagar indenização por danos morais ao prelado católico e à Diocese de Cachoeiro, mas terá que cumprir outras obrigações legais

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 13:48

Públicado em 

11 nov 2026 às 13:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Mayla Picoli terá que arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios, mas não precisa mais indenizar o bispo e a diocese por danos morais
Mayla Picoli terá que arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios, mas não precisa mais indenizar o bispo e a diocese por danos morais Instagram de Mayla Picoli

Um gesto do bispo de Cachoeiro de Itapemirim, dom Luiz Fernando Lisboa, encerrou a disputa judicial com Mayla Maifredo Picoli, ex-candidata a vereadora que havia sido condenada pela Justiça a pagar, inicialmente, R$ 15 mil de indenização por danos morais ao prelado e à diocese.


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Pelo acordo, homologado pelo desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e assinado pelas partes em 6 de novembro, d. Luiz Fernando e a Diocese de Cachoeiro aceitaram abrir mão da indenização de R$ 17.641,28 (em valores atualizados), desde que sejam cumpridas algumas condições.

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Entre elas, Mayla Picoli, de 40 anos, que se apresenta nas redes sociais como professora, jornalista e estudante de Direito, terá que arcar com as custas judiciais (R$ 759,15) e honorários advocatícios (R$ 2.646,19), no valor total de R$ 3.405,34, a ser pago em quatro parcelas de R$ 851,34. 


Além disso, a ex-candidata a vereadora pelo União Brasil em 2024 (208 votos) se compromete em manter a retratação pública à qual foi condenada inicialmente e a não divulgar novas manifestações públicas contra o prelado católico e a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Um vídeo e um texto de retratação foram postados na semana passada por Mayla, que assim cumpre um dos termos do acordo.

A ORIGEM DO PROCESSO

A ação foi movida após a divulgação de quatro vídeos e dois stories em que Mayla chamava d. Luiz Fernando de bispo comunista, associava decisões litúrgicas à possessão diabólica e acusava a instituição de corrupção, desvio de recursos públicos, irregularidades em seminários e uso indevido de dízimos.

Dom Fernando Lisboa moveu o processo por ter sofrido ataques nas redes sociais
Dom Fernando Lisboa moveu o processo por ter sofrido ataques nas redes sociais Divulgação

Na primeira decisão, antes da homologação do acordo no Tribunal de Justiça, a juíza Elaine Cristine de Carvalho Miranda,da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, considerou que as manifestações ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, pois, segundo a magistrada, críticas são permitidas, mas não autorizam acusações sem provas que comprometam honra e reputação, e destacou que a moradora não apresentou documentos contábeis, auditorias, inquéritos ou outras provas. 



Mayla falou com a coluna sobre o processo movido contra ela, sua vida na Igreja Católica e sobre a possibilidade de se candidatar novamente nas próximas eleições: “Ainda não pensei, mas estou aberta ao diálogo com todos os líderes partidários”, diz.


  1. Você avalia que a decisão da Justiça foi correta?

 Independentemente se foi justa ou não, devo cumprir as determinações legais. 


  1.  De alguma forma, se arrepende das acusações que fez à diocese e ao bispo? 

Me arrependo da forma como eu falei, das palavras inadequadas, e por ter deixado os sentimentos negativos falarem mais alto, pois não fui compreendida como eu gostaria. Sempre tentei diálogo com a instituição, mas nunca fui atendida como esperava. Durante os quase 40 anos que fiz parte da Igreja, fui desenhista de tapetes de Corpus Christi, participei de coroações à Nossa Senhora até os 11 anos, fiz experiência de oração na RCC [Renovação Carismática Católica] aos 18 anos. Fiquei um tempo sem frequentar a religião assiduamente e retornei aos 24 anos. Ao ler doutores como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e São Francisco de Sales, papas como São Pio V e São Pio X, me apaixonei pela tradição católica e lamento muito que as missas não sejam mais em latim. Sofri ofensas variadas por optar pelo uso de trajes como blusa de manga e saia, além do uso do véu nas missas, não obstante, não saí colocando processos, pois sei que Jesus Cristo, que é imensamente melhor que eu - que estou muito longe de ser uma Santa Joana Darc -, sofreu muito mais e não se defendeu. Preferiu morrer como culpado, e somente aqueles que o compreenderam sabem por quê. Ele fez isso. 


  1.  O que esse episódio causou a você? 

Fiquei muito triste, me senti isolada durante todo esse tempo e impedida de servir como cantora e organista na própria comunidade na qual fui nascida e criada. Além disso, estou fazendo tratamentos médicos, buscando superação e uma melhor qualidade de vida. 


  1.  Como pretende agir daqui pra frente? 

Continuarei amando e defendendo a fé católica, fazendo o possível para honrar meus compromissos profissionais e acadêmicos. 


  1.  Tem alguma pretensão de se candidatar novamente nas próximas eleições? 

Ainda não pensei, mas estou aberta ao diálogo com todos os líderes partidários, independentemente de bandeira ideológica, afinal de contas, estamos em uma democracia, e as pessoas devem ser livres para defender seus posicionamentos, por mais que desagradem a mim ou a alguns outros segmentos.


  1.  Qual sua religião? 

Sou católica tradicionalista, mas, no momento, estou ‘desigrejada’ e fazendo visitas em igrejas evangélicas a convite de estimados amigos.


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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