O que a Prefeitura de Vitória diz sobre torcedores na Rua da Lama

A pedido da coluna, a Prefeitura de Vitória se posicionou sobre a denúncia de um comerciante da Rua da Lama, em Jardim da Penha, que acusa torcedores do Vasco de terem promovido vandalismo em seu estabelecimento no último domingo (8), durante o jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras.





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Segundo a administração municipal, a Dom Eli Gelato está com os licenciamentos regulares (alvarás válidos), mas pondera que essa situação [aglomeração de torcedores] não se enquadra como evento.





“Porque não teve qualquer estrutura, tratando-se de uma aglomeração de pessoas. A administração municipal está à disposição para dialogar com os envolvidos e propor ações integradas para manter a ordem e a segurança de todos”, disse a PMV.