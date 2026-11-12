O que a Prefeitura de Vitória diz sobre torcedores na Rua da Lama

A pedido da coluna, a Prefeitura de Vitória se posicionou sobre a denúncia de um comerciante da Rua da Lama, em Jardim da Penha, que acusa torcedores do Vasco de terem promovido vandalismo em seu estabelecimento no último domingo (8), durante o jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras.
Quer receber as notícias publicadas pela coluna em primeira mão pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link
Segundo a administração municipal, a Dom Eli Gelato está com os licenciamentos regulares (alvarás válidos), mas pondera que essa situação [aglomeração de torcedores] não se enquadra como evento.
“Porque não teve qualquer estrutura, tratando-se de uma aglomeração de pessoas. A administração municipal está à disposição para dialogar com os envolvidos e propor ações integradas para manter a ordem e a segurança de todos”, disse a PMV.
Sérgio Prucoli, um dos sócios da Dom Eli Gelato, denunciou o vandalismo de alguns torcedores à polícia, notificou o caso na Secretaria Municipal de Segurança Pública e na prefeitura, e disse que está em contato com a organizada.
“Deixamos claro pra eles que a gente não é de maneira alguma contra o evento, mas que é preciso ter controle sobretudo nesses dias de grandes aglomerações. A polícia e as demais instituições precisam estar presentes para garantir a segurança de todos”, afirmou o empresário.
Sobre o vandalismo de alguns torcedores vascaínos, que invadiram a varanda frontal da gelateria, tendo um deles até quebrado uma mesa, a torcida organizada Guerreiros do Almirante (GDA-ES) publicou uma nota de esclarecimento.
No texto, a GDA-ES lembra que existe desde 2008 e afirma que não tem em seu histórico casos de vandalismo e violência. “Ao contrário, o movimento busca a torcida pacífica pelo Vasco”, ressalta.
A torcida, que sempre se reúne em um bar próximo à gelateria na Rua da Lama, diz que a festa da torcida vascaína atrai muita gente e que algumas atitudes individuais não fazem parte das ações da GDA-ES.
“Em 8/11/26, durante a semifinal da Copa do Brasil, um torcedor individualmente danificou e quebrou uma mesa de um estabelecimento comercial próximo. É importante ressaltar que o indivíduo que praticou o ato não faz parte da GDA-ES. [Nem] Sequer sabemos a identificação do mesmo”, diz a torcida.
Conversamos com torcedores em geral para garantir que a região não tenha incidentes como esse. Que este caso seja de fato isolado, que não se repita
Guerreiros do Almirante (GDA-ES) Torcida organizada do Vasco
A Guerreiros do Almirante prossegue e diz que “em momento algum se opôs a conversar com o proprietário do estabelecimento para entender o ocorrido e buscar uma solução”, que respeita os trabalhadores quanto os empreendedores da região e que reprova a atitude do torcedor que vandalizou a gelateria.
“Não concordamos e jamais concordaremos com atitudes como agressões e depredação de patrimônio público ou privado. (...) Por isso mesmo, além de buscar solucionar o problema, queremos aproximação com o estabelecimento comercial para fortalecer a aliança com o comércio local”, destaca a GDA-ES.
LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES