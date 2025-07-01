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Economia e Negócios

Grupo Tristão: futuro da companhia está em Aracruz

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 01 de Julho de 2025 às 10:46

Publicado em 

01 jul 2025 às 10:46
Sede do Grupo Tristão, em Viana, Espírito Santo
Sede do Grupo Tristão, em Viana, Espírito Santo Crédito: Abdo Filho
Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o Grupo Tristão, fundado em Afonso Claúdio, há 90 anos, por José Ribeiro Tristão, deu, em 1971, um enorme salto com a inauguração da indústria de solúvel, em Viana, já sob o comando de Jônice Tristão. Agora, a companhia, das maiores do Espírito Santo, prepara-se para mais um pulo e acaba de comprar uma área de 400 mil m² em Aracruz, Norte do Estado, a oito quilômetros dos portos da região. É lá, local bastante estratégico, que a empresa dará os seus próximos passos - perto das maiores plantações de café conilon no Brasil (que é o segundo maior produtor do mundo), na área da Sudene, com oferta de água e com uma infraestrutura portuária bem ao lado e em expansão.
CBN - Economia e Negócios - 01-07-25.mp3

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