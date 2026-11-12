'Fora do Brasil, enfrentava picos fortes de depressão', diz Anitta sobre vida no exterior

Anitta, 33, revelou que enfrentou períodos de depressão enquanto morava fora do Brasil e que voltar a viver no Rio de Janeiro fez diferença em sua saúde mental.

Em entrevista ao programa mexicano ViX Música All Access, apresentado por Alejandra Espinoza, a cantora contou que a proximidade com a família tem sido fundamental para essa nova fase de sua vida.

"Fora do Brasil, eu enfrentava muitos picos de depressão, mergulhava em um buraco de escuridão, o que era muito ruim. Desde que voltei a viver aqui (no Rio de Janeiro), isso não aconteceu mais", afirmou. Ela também destacou a importância de estar perto dos familiares.

"Fico todos os domingos com minha família, viajei com minha mãe, estive com meu irmão hoje de manhã. Nada na vida é mais importante do que isso."

A mudança de prioridades também se reflete na maneira como a artista enxerga a carreira internacional. Depois de anos dividindo sua rotina entre compromissos no Brasil e no exterior, Anitta passou a valorizar mais o tempo com as pessoas próximas. O retorno ao país representa uma tentativa de conciliar os projetos profissionais com uma vida pessoal mais equilibrada.

Na conversa, a cantora também comentou o distanciamento de artistas com quem construiu relações durante sua trajetória internacional. Entre eles está o mexicano Peso Pluma, com quem gravou a música "Bellakeo". "Faz tempo que não falo com o Peso Pluma. Na verdade, tem tanto tempo que não vejo tanta gente desde que voltei a morar no Brasil", contou.

Apesar da distância, Anitta fez questão de elogiar o antigo parceiro musical. "Peso é incrível, carinhoso, muito amado e preocupado com nosso bem-estar. Foi muito bom trabalhar com ele", afirmou.