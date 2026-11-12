ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Programe-se!

ES terá sol entre nuvens e chuva nesta quinta (12) e sexta (13); confira

Previsão do Incaper indica chuva no litoral pela manhã e à noite nesta quinta-feira; nas demais regiões, as pancadas devem ocorrer a partir da tarde

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 10:26

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 nov 2026 às 10:26

A previsão para esta quinta-feira (12) e sexta-feira (13) é de sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia em todo o Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Veja como fica o tempo e as temperaturas em cada dia. 


Nesta quinta-feira, o sol aparece com um pouco mais de intensidade em todo o Espírito Santo. No entanto, o avanço da umidade transportada pelos ventos de origem marítima favorece a formação de nuvens e a ocorrência de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões capixabas. No litoral, há previsão de chuva durante a manhã e à noite; nas regiões afastadas da costa, as pancadas podem ocorrer a partir da tarde.


Já as temperaturas apresentam pequena elevação em todo o Estado, mantendo a sensação de tempo abafado, especialmente durante as horas mais quentes do dia. 


Navegue no quadro interativo abaixo para conferir as temperaturas mínimas e máximas de cada dia na sua região.

🌤️ Previsão do tempo no ES
Confira as temperaturas na sua região nesta quinta (12) e sexta-feira (13)
1. Escolha sua região
2. Escolha o dia
Grande Vitória
Quinta-feira (12)
MÍNIMA
17°
Temperatura
|
MÁXIMA
26°
Temperatura
Faixa de temperatura prevista
14 °C 30 °C
Fonte: Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Previsão para sexta-feira

A sexta-feira deve começar com sol entre algumas nuvens em todas as regiões do Espírito Santo, sem previsão de chuva nas primeiras horas. Ao longo do dia, a umidade transportada pelos ventos marítimos favorece a formação de nuvens carregadas, provocando chuva isolada em diferentes regiões do Estado, principalmente entre a tarde e a noite.

Veja Também 

tempo chuvoso Vitória

Como será o tempo no Espírito Santo em novembro

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo Chuva Chuva no ES Previsão do Tempo Incaper
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada de agências do Banestes
Saiba como fazer o novo concurso público o Banestes sem pagar nada
Coral completa 40 anos em 2026 e faz concerto comemorativo na sexta-feira (13), no Teatro Universitário da Ufes
Coral capixaba celebra 40 anos de história com concerto na Ufes
Milena Moreira diz sofrer ataques racistas de fãs de Ana Paula Renault
Tia Milena denuncia ataques racistas de fãs de Ana Paula Renault

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.