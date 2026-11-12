ES terá sol entre nuvens e chuva nesta quinta (12) e sexta (13); confira

A previsão para esta quinta-feira (12) e sexta-feira (13) é de sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia em todo o Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Veja como fica o tempo e as temperaturas em cada dia.





Nesta quinta-feira, o sol aparece com um pouco mais de intensidade em todo o Espírito Santo. No entanto, o avanço da umidade transportada pelos ventos de origem marítima favorece a formação de nuvens e a ocorrência de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões capixabas. No litoral, há previsão de chuva durante a manhã e à noite; nas regiões afastadas da costa, as pancadas podem ocorrer a partir da tarde.





Já as temperaturas apresentam pequena elevação em todo o Estado, mantendo a sensação de tempo abafado, especialmente durante as horas mais quentes do dia.





Navegue no quadro interativo abaixo para conferir as temperaturas mínimas e máximas de cada dia na sua região.