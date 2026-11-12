Pedro Scooby diz que Luana Piovani o livrou de patrocínio do Banco Master: "me salvou"

Uma briga acabou interferindo em um acordo comercial que Pedro Scooby estava prestes a fechar.

O surfista contou que chegou a negociar um contrato de patrocínio com o Banco Master, mas que a instituição recuou depois que uma discussão com sua ex-mulher, Luana Piovani, ganhou repercussão nas redes sociais. Para ele, o episódio acabou evitando uma associação que hoje poderia ser motivo de constrangimento.

A revelação foi feita na última terça-feira (10), durante uma transmissão ao vivo com o influenciador Brino. Na conversa, Scooby disse que nunca havia contado que esteve perto de se tornar patrocinado pelo banco de Daniel Vorcaro, envolvido em um dos maiores escândalos financeiros do país.

Segundo o atleta, a repercussão das declarações de Luana fez com que a instituição decidisse adiar a formalização do acordo. Ele não especificou quando as conversas aconteceram nem qual episódio entre os dois teria levado o banco a rever o interesse.

"Sabia que uma vez eu ia fechar patrocínio com o Banco Master? Sabe quem me salvou? Luana, minha ex-mulher. Ela me salvou sem querer. Naquela semana, ela falou umas paradas de mim na internet e eles falaram: 'Vamos postergar o contrato'", contou.

Scooby também ressaltou que, naquele período, as suspeitas envolvendo o banco ainda não tinham se tornado públicas. De acordo com o surfista, a instituição era vista de maneira positiva, e não havia a dimensão do escândalo que viria a público posteriormente.

"Na época, estava tudo bem com o banco, todo mundo achava que era um banco correto. Mas tudo na vida tem um propósito. Deus escreve certo por linhas tortas", afirmou.

Pedro Scooby e Luana Piovani mantiveram um relacionamento por oito anos, entre 2011 e 2019. Os dois são pais de Dom, de 14 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 11.