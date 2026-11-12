Cauã Reymond mostra reencontro de Carminha e Nina em 'Avenida Brasil 2'

Cauã Reymond publicou nesta quarta-feira (11) uma foto ao lado de Adriana Esteves e Débora Falabella durante as primeiras gravações de 'Avenida Brasil 2' (Globo). Os três interpretaram Jorginho, Carminha e Nina na primeira versão da novela de João Emanuel Carneiro, exibida em 2012.
Na imagem, feita em um dos cenários da continuação da trama, o ator aparece ao lado das duas colegas. "Oi, oi, oi", escreveu, em referência à música de abertura original "Vem Dançar Kuduro". "Estamos voltando!!! 'Avenida Brasil 2' em breve na TV Globo. Quem está com saudades?", acrescentou sem dar detalhes do reencontro de Carminha e Nina.
A publicação recebeu comentários de internautas que comemoraram o reencontro do elenco nas redes socias. Alguns também comentaram as mudanças nos cenários da novela, que terá novas ambientações.
Além do trio, a sequência da trama terá Murilo Benício (Tufão), Eliane Giardini (Muricy), Marcos Caruso (Leleco), Juliano Cazarré (Adauto), Leticia Isnard (Ivana), Karol Lannes (Ágata) e Monalisa (Heloisa Perissé). Mel Maia também estará na produção, mas interpretará uma personagem diferente de Ritinha, papel que fez na primeira versão.
Prevista para estrear no fim de janeiro, "Avenida Brasil 2" irá substituir "Quem Ama Cuida".
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