Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Novela

Cauã Reymond mostra reencontro de Carminha e Nina em 'Avenida Brasil 2'

Ator publica foto com Adriana Esteves e Débora Falabella nos bastidores da continuação da novela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 10:04

Adriana Esteves, Débora Falabella e Cauã se encontram nos bastidores de 'Avenida Brasil 2'
Adriana Esteves, Débora Falabella e Cauã se encontram nos bastidores de 'Avenida Brasil 2' @cauareymond no Instagram
Cauã Reymond publicou nesta quarta-feira (11) uma foto ao lado de Adriana Esteves e Débora Falabella durante as primeiras gravações de 'Avenida Brasil 2' (Globo). Os três interpretaram Jorginho, Carminha e Nina na primeira versão da novela de João Emanuel Carneiro, exibida em 2012.
Na imagem, feita em um dos cenários da continuação da trama, o ator aparece ao lado das duas colegas. "Oi, oi, oi", escreveu, em referência à música de abertura original "Vem Dançar Kuduro". "Estamos voltando!!! 'Avenida Brasil 2' em breve na TV Globo. Quem está com saudades?", acrescentou sem dar detalhes do reencontro de Carminha e Nina.
A publicação recebeu comentários de internautas que comemoraram o reencontro do elenco nas redes socias. Alguns também comentaram as mudanças nos cenários da novela, que terá novas ambientações.
Além do trio, a sequência da trama terá Murilo Benício (Tufão), Eliane Giardini (Muricy), Marcos Caruso (Leleco), Juliano Cazarré (Adauto), Leticia Isnard (Ivana), Karol Lannes (Ágata) e Monalisa (Heloisa Perissé). Mel Maia também estará na produção, mas interpretará uma personagem diferente de Ritinha, papel que fez na primeira versão.
Prevista para estrear no fim de janeiro, "Avenida Brasil 2" irá substituir "Quem Ama Cuida".

Veja Também 

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa diz que pode ter contas bloqueadas por dívidas de Belo

Cantora capixaba Budah

Budah fala sobre Grammy Latino, orgulho capixaba, lançamentos e aprendizados com “Frequência Lunar”; assista

Os atores Pietro Antonelli e João Victor Gonçalves como Felipe e Mau Mau na novela 'Quem Ama Cuida'

Internautas criticam Globo por falta de intimidade em cena de sexo entre Mau Mau e Felipe em 'Quem Ama Cuida'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cauã Reymond Famosos Novela TV Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada de agências do Banestes
Saiba como fazer o novo concurso público o Banestes sem pagar nada
Coral completa 40 anos em 2026 e faz concerto comemorativo na sexta-feira (13), no Teatro Universitário da Ufes
Coral capixaba celebra 40 anos de história com concerto na Ufes
Milena Moreira diz sofrer ataques racistas de fãs de Ana Paula Renault
Tia Milena denuncia ataques racistas de fãs de Ana Paula Renault

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.