Cauã Reymond mostra reencontro de Carminha e Nina em 'Avenida Brasil 2'

Cauã Reymond publicou nesta quarta-feira (11) uma foto ao lado de Adriana Esteves e Débora Falabella durante as primeiras gravações de 'Avenida Brasil 2' (Globo). Os três interpretaram Jorginho, Carminha e Nina na primeira versão da novela de João Emanuel Carneiro, exibida em 2012.

Na imagem, feita em um dos cenários da continuação da trama, o ator aparece ao lado das duas colegas. "Oi, oi, oi", escreveu, em referência à música de abertura original "Vem Dançar Kuduro". "Estamos voltando!!! 'Avenida Brasil 2' em breve na TV Globo. Quem está com saudades?", acrescentou sem dar detalhes do reencontro de Carminha e Nina.

A publicação recebeu comentários de internautas que comemoraram o reencontro do elenco nas redes socias. Alguns também comentaram as mudanças nos cenários da novela, que terá novas ambientações.

Além do trio, a sequência da trama terá Murilo Benício (Tufão), Eliane Giardini (Muricy), Marcos Caruso (Leleco), Juliano Cazarré (Adauto), Leticia Isnard (Ivana), Karol Lannes (Ágata) e Monalisa (Heloisa Perissé). Mel Maia também estará na produção, mas interpretará uma personagem diferente de Ritinha, papel que fez na primeira versão.