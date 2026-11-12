Fórum Nacional da Pimenta-do-reino destaca protagonismo do ES no mercado global

No último dia 5, especialistas e profissionais ligados à cadeia produtiva da pimenta-do-reino se reuniram em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, para discutir os principais desafios, oportunidades e tendências do mercado da especiaria.
Mercado, produtividade, tecnologia e inovação foram pautas do 2º Fórum Nacional da Pimenta-do-reino, que teve a participação de especialistas internacionais. Foi um momento de troca entre os elos da cadeia produtiva de uma das principais culturas do Espírito Santo.
A realização do evento no Estado dá a dimensão do protagonismo do Estado, em especial da Região Norte, no cenário global da especiaria, que tem a Índia como país de origem e já chegou a ser chamada de “ouro negro”.
O Brasil está entre os maiores produtores de pimenta-do-reino do mundo, e o Espírito Santo lidera a produção nacional. De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), nosso Estado responde por 61,5% da produção nacional. Dados da Secretaria apontam que a atividade envolve 11.725 produtores em 45 municípios capixabas e que a especiaria chegou a 70 países.
O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Enio Bergoli, destacou que o Espírito Santo deu um salto na cultura da pimenta-do-reino nos últimos 12 anos. O número de hectares saltou de 2.600, em 2014, para mais de 20 mil, em 2026. Já a produção do Estado, que, em 2014, foi de 7.600 toneladas, tem previsão de chegar a 83 mil toneladas. Um colosso!
No ano passado, a pimenta-do-reino gerou mais de 300 milhões de dólares em receitas de exportação para o nosso Estado. O cultivo capixaba dessa especiaria se destaca também pela sustentabilidade. Em Jaguaré, iniciativas como o uso crescente de secadores a gás, produtos biológicos (como biofertilizantes) e o plantio de pimenta em tutores vivos são exemplos de boas práticas que tornam nosso produto mais competitivo em mercados cada vez mais exigentes.
A pimenta capixaba vem ganhando o mundo. No mês passado, um grupo de produtores jaguarenses esteve na China para participar da 140ª Canton Fair (China Import and Export Fair), a maior feira multissetorial do mundo, e da 31ª Macao International Trade and Investment Fair (MIF).
O anúncio, pela Seag, de um projeto de pipericultura sustentável de R$ 1 milhão, durante o Fórum, é mais um golaço do Espírito Santo. O projeto vai atender, em três anos, mil propriedades em 29 municípios capixabas. Serão abordadas as três dimensões da sustentabilidade: econômica, social e ambiental.
Na esteira do desenvolvimento da cultura da pimenta, vem florescendo uma agroindústria da especiaria. Iniciativas como a produção de cocada e biscoito de pimenta-do-reino são exemplos do potencial gigantesco que temos em mãos — e que gera renda.
A pimenta do Espírito Santo vem ganhando o mundo e, com orgulho, leva o selo do Norte capixaba.