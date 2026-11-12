Fórum Nacional da Pimenta-do-reino destaca protagonismo do ES no mercado global

No último dia 5, especialistas e profissionais ligados à cadeia produtiva da pimenta-do-reino se reuniram em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, para discutir os principais desafios, oportunidades e tendências do mercado da especiaria.





Mercado, produtividade, tecnologia e inovação foram pautas do 2º Fórum Nacional da Pimenta-do-reino, que teve a participação de especialistas internacionais. Foi um momento de troca entre os elos da cadeia produtiva de uma das principais culturas do Espírito Santo.





A realização do evento no Estado dá a dimensão do protagonismo do Estado, em especial da Região Norte, no cenário global da especiaria, que tem a Índia como país de origem e já chegou a ser chamada de “ouro negro”.