Transpetro aumenta locais de provas de concurso público no ES

A Petrobras Transporte (Transpetro) ampliou o número de cidades onde serão aplicadas as provas de seus concursos públicos em quatro estados, entre eles o Espírito Santo. Anteriormente, os exames estavam previstos para 33 cidades e, com a mudança, passaram a ser aplicados em 52 localidades.
O certame oferece 4.171 vagas, sendo 281 imediatas e 3.890 para formação de cadastro de reserva, com chances para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 15 mil mensais. Ao todo, são quatro editais, dos quais dois para o Quadro Terra e dois para o Quadro Mar.
A estatal informou que a medida tem como objetivo ajustar a capacidade de atendimento aos candidatos inscritos nesses estados, sem impactar o calendário oficial. Além do Espírito Santo, também houve ampliação na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
No Espírito Santo, os testes ocorreriam apenas em Vitória. Com a alteração, o estado contará também com locais de prova na Serra e em Vila Velha. A redistribuição vai observar o município de residência informado pelo candidato no ato da inscrição e a cidade de prova originalmente escolhida.
Os exames estão marcados para o dia 6 de dezembro de 2026, sob organização da Fundação Cesgranrio. Os candidatos poderão acessar o cartão de confirmação de inscrição a partir do dia 1º de dezembro.
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As avaliações contarão com questões de conhecimentos básicos e específicos, de acordo com o cargo e a ênfase escolhidos na inscrição.
- Cidade de realização da prova: Serra
- Município de residência: Serra, São Mateus, Linhares, Aracruz, Colatina, Conceição da Barra, Nova Venécia, Fundão, Pedro Canário, João Neiva, Jaguaré, Ibiraçu, São Gabriel da Palha, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Rio Bananal, Montanha, Pinheiros, Pancas, Sooretama, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Águia Branca, Mantenópolis, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Ponto Belo, Alto Rio Novo, Vila Pavão
- e Vila Valério.
- Cidade de realização da prova: Vila Velha
- Município de residência: Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma, Iconha e Alfredo Chaves.
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