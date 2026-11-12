Transpetro aumenta locais de provas de concurso público no ES

A Petrobras Transporte (Transpetro) ampliou o número de cidades onde serão aplicadas as provas de seus concursos públicos em quatro estados, entre eles o Espírito Santo. Anteriormente, os exames estavam previstos para 33 cidades e, com a mudança, passaram a ser aplicados em 52 localidades.





O certame oferece 4.171 vagas, sendo 281 imediatas e 3.890 para formação de cadastro de reserva, com chances para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 15 mil mensais. Ao todo, são quatro editais, dos quais dois para o Quadro Terra e dois para o Quadro Mar.





A estatal informou que a medida tem como objetivo ajustar a capacidade de atendimento aos candidatos inscritos nesses estados, sem impactar o calendário oficial. Além do Espírito Santo, também houve ampliação na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo.





No Espírito Santo, os testes ocorreriam apenas em Vitória. Com a alteração, o estado contará também com locais de prova na Serra e em Vila Velha. A redistribuição vai observar o município de residência informado pelo candidato no ato da inscrição e a cidade de prova originalmente escolhida.





Os exames estão marcados para o dia 6 de dezembro de 2026, sob organização da Fundação Cesgranrio. Os candidatos poderão acessar o cartão de confirmação de inscrição a partir do dia 1º de dezembro.





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As avaliações contarão com questões de conhecimentos básicos e específicos, de acordo com o cargo e a ênfase escolhidos na inscrição.



