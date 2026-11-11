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Níveis médio e superior

Banestes lança novos editais de concurso público com mais de 600 vagas

Oportunidades são para os cargos de analista econômico-financeiro, assistente social, analista de comunicação e assistente securitário

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 15:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 nov 2026 às 15:09
Agência do Banestes
Agência do Banestes Divulgação

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) lançou dois editais de concurso público com 645 vagas, todas para formação de cadastro de reserva. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 6,3 mil mensais.


Do total de oportunidades, 625 são voltadas a cargos de nível superior para atuação na instituição bancária, e 20 são destinadas ao cargo de assistente securitário (nível médio) na Banestes Corretora (Banescor).


CARGOS

  • Banestes
  • Analista econômico-financeiro (Gestão Contábil)
  • Analista econômico-financeiro (Gestão Financeira)
  • Analista econômico-financeiro (Gestão Estatística)
  • Analista de tecnologia da informação (Desenvolvimento de Sistemas)
  • Analista de tecnologia da informação (Suporte e Infraestrutura)
  • Analista de tecnologia da informação (Segurança da Informação)
  • Assistente social
  • Analista de comunicação


  • Banescor
  • Assistente securitário


SALÁRIO

  • Analista econômico financeiro: R$ 4.936,44
  • Analista de tecnologia da informação: R$ 6.393,38
  • Assistente social: R$ 4.936,44
  • Analista de comunicação: R$ 4.936,44
  • Assistente securitário: R$ 4.444,43


BENEFÍCIOS

  • Auxílio-refeição de R$ 1.283,04
  • Auxílio cesta alimentação de R$ 1.045,64
  • Auxílio-creche/auxílio-babá de R$ 733,60
  • Vale-transporte
  • Participação nos lucros ou resultados e remuneração variável
  • Direito de participação no plano assistencial (Banescaixa)
  • Previdenciário complementar (Fundação Banestes)
  • Plano odontológico (Odontoprev).


CARGA HORÁRIA

30 horas semanais para os cargos de nível superior e de 40 horas para assistente securitário. 


INSCRIÇÃO

As inscrições poderão ser feitas a partir das 10h do dia 12 de novembro até as 23h59 do dia 11 de dezembro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame. 


TAXA DE INSCRIÇÃO

A taxa de participação é de R$ 87,00 para os cargos de nível superior e de R$ 67,00 para o cargo de nível médio.


QUEM TEM DIREITO À ISENÇÃO?

No período de 12 a 14 de novembro de 2026, os candidatos poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa. O benefício aplica-se aos seguintes perfis:

  • Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que sejam membros de família de baixa renda;
  • Doadores de medula óssea;
  • Pessoas físicas isentas da apresentação da Declaração do Imposto de Renda (IRPF);
  • Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo;
  • Pessoas com deficiência (PCD);
  • Doadores de sangue;
  • Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.


QUANDO SERÃO AS PROVAS?

As provas objetivas estão agendadas para o dia 21 de fevereiro de 2027.

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