Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Saiba como assistir

Filmes capixabas ganham espaço em plataforma nacional de streaming

Os curtas-metragens Irmã e Monstros ficam disponíveis gratuitamente na Itaú Cultural Play, plataforma de streaming dedicada ao cinema brasileiro
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 15:38

Curtas-metragens do Espírito Santo estreiam em plataforma gratuita
Curtas-metragens do Espírito Santo estreiam em plataforma gratuita Reprodução filmes "Irmã" e "Monstro"

O cinema produzido no Espírito Santo ganhou espaço em uma plataforma nacional de streaming. Dois filmes capixabas, com propostas e processos de criação bastante diferentes, integram seleções de festivais e estão disponíveis gratuitamente na Itaú Cultural Play. São eles o curta-metragem Irmã (2026), dirigido por Anderson Bardot, e a animação Monstros, criada coletivamente por estudantes de uma escola municipal.


Além de ampliar o alcance dos trabalhos realizados no Estado, a presença no catálogo permite que espectadores de diferentes regiões do país conheçam histórias construídas a partir de experiências e perspectivas capixabas.

Curta capixaba aborda ancestralidade e relações familiares

Dirigido por Anderson Bardot, Irmã acompanha Iara e Elisa, duas personagens conectadas pelas águas de uma cachoeira ancestral. O cenário não funciona apenas como pano de fundo da narrativa: o lugar também preserva lembranças da trajetória religiosa dos pais das protagonistas e estabelece uma ligação entre passado, memória e relações familiares.

Curta-metragem capixaba Irmã (ES, 2026)
Curta-metragem capixaba Irmã (ES, 2026) Reprodução filme Irmã

Com uma linguagem visual marcada pelo uso de câmera lenta, o drama explora questões relacionadas à ancestralidade, à identidade e às heranças familiares. A proposta é construir uma narrativa em que as águas da cachoeira também se relacionam com as lembranças e experiências das personagens.


O filme integra a seleção do 34º Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade, que tem como tema “Todos os Futuros Possíveis”. A edição reúne produções de sete estados brasileiros, entre documentários, ficções e trabalhos experimentais, com histórias que abordam diferentes identidades, relações afetivas e formas de existência.


A participação no festival representa mais um reconhecimento para a produção de Anderson Bardot. Irmã já recebeu o Prêmio Canal Brasil de Curtas e o prêmio de Melhor Curta-Metragem no Festival de Cinema de Vitória, além de uma premiação no Festival Mix México.


Na Itaú Cultural Play, o curta fica disponível entre os dias 12 e 29 de novembro.

Animação transforma imaginação de estudantes em filme
Animação capixaba Monstros
Animação capixaba Monstros Reprodução filme Monstros

Se em Irmã a narrativa passa pela memória e pela ancestralidade, em Monstros a inspiração vem diretamente da imaginação dos estudantes. A animação foi produzida coletivamente por alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitscheck de Oliveira, por meio do Projeto Animação Ambiental, desenvolvido pelo Instituto Marlin Azul.


A proposta transforma criaturas imaginadas pelos próprios estudantes em personagens animados, levando para o audiovisual ideias criadas no ambiente escolar. O processo valoriza a participação dos alunos na construção da narrativa e mostra como a produção cinematográfica também pode fazer parte das experiências educativas.


O curta integra a seleção do 18º MacacuCine – Festival Internacional de Cinema Escolar, que reúne seis produções desenvolvidas em projetos escolares e oficinas de criação audiovisual.


Monstros fica disponível gratuitamente na Itaú Cultural Play até 6 de dezembro.

Onde assistir aos filmes capixabas?

As duas produções podem ser assistidas gratuitamente pela Itaú Cultural Play, plataforma dedicada ao cinema brasileiro. O catálogo pode ser acessado pelo site oficial e também por aplicativos para dispositivos móveis e televisores compatíveis.


Irmã (ES, 2026): de 12 a 29 de novembro. Direção de Anderson Bardot. Seleção do 34º Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade.

Monstros: de 6 de novembro a 6 de dezembro. Produção coletiva de estudantes da EMEF Juscelino Kubitscheck de Oliveira. Seleção do 18º MacacuCine – Festival Internacional de Cinema Escolar.

Acesso: gratuito, pelo site itauculturalplay.com.br.

Veja Também 

“Os Farofeiros 3” leva a família Samepal para sua primeira aventura internacional, no Caribe

“Os Farofeiros 3”: elenco revela bastidores e desafios de levar a 'farofada' para o Caribe

Festival de Cinema de Vitória abre inscrições para sua 34ª edição

Festival de Cinema de Vitória abre inscrições de curtas, longas e videoclipes para 2027

Selton Mello é convidado pela Academia do Oscar

Selton Mello será magnata dos negócios em série com Viola Davis na Paramount+

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Filme Filmes Cinema Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Messer Gases mira expansão de 20% por ano nas operações do ES.
Empresa amplia frota e estrutura logística para atender indústria do ES
Imagem de destaque
Costuma tomar chá após comer? Veja situações em que a bebida pode não ser uma boa escolha
Imagem de destaque
El Niño: veja como preparar a casa para o calor e as chuvas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.