Filmes capixabas ganham espaço em plataforma nacional de streaming

Com uma linguagem visual marcada pelo uso de câmera lenta, o drama explora questões relacionadas à ancestralidade, à identidade e às heranças familiares. A proposta é construir uma narrativa em que as águas da cachoeira também se relacionam com as lembranças e experiências das personagens.





O filme integra a seleção do 34º Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade, que tem como tema “Todos os Futuros Possíveis”. A edição reúne produções de sete estados brasileiros, entre documentários, ficções e trabalhos experimentais, com histórias que abordam diferentes identidades, relações afetivas e formas de existência.





A participação no festival representa mais um reconhecimento para a produção de Anderson Bardot. Irmã já recebeu o Prêmio Canal Brasil de Curtas e o prêmio de Melhor Curta-Metragem no Festival de Cinema de Vitória, além de uma premiação no Festival Mix México.





Na Itaú Cultural Play, o curta fica disponível entre os dias 12 e 29 de novembro.