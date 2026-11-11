Filmes capixabas ganham espaço em plataforma nacional de streaming

O cinema produzido no Espírito Santo ganhou espaço em uma plataforma nacional de streaming. Dois filmes capixabas, com propostas e processos de criação bastante diferentes, integram seleções de festivais e estão disponíveis gratuitamente na Itaú Cultural Play. São eles o curta-metragem Irmã (2026), dirigido por Anderson Bardot, e a animação Monstros, criada coletivamente por estudantes de uma escola municipal.
Além de ampliar o alcance dos trabalhos realizados no Estado, a presença no catálogo permite que espectadores de diferentes regiões do país conheçam histórias construídas a partir de experiências e perspectivas capixabas.
Dirigido por Anderson Bardot, Irmã acompanha Iara e Elisa, duas personagens conectadas pelas águas de uma cachoeira ancestral. O cenário não funciona apenas como pano de fundo da narrativa: o lugar também preserva lembranças da trajetória religiosa dos pais das protagonistas e estabelece uma ligação entre passado, memória e relações familiares.
Com uma linguagem visual marcada pelo uso de câmera lenta, o drama explora questões relacionadas à ancestralidade, à identidade e às heranças familiares. A proposta é construir uma narrativa em que as águas da cachoeira também se relacionam com as lembranças e experiências das personagens.
O filme integra a seleção do 34º Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade, que tem como tema “Todos os Futuros Possíveis”. A edição reúne produções de sete estados brasileiros, entre documentários, ficções e trabalhos experimentais, com histórias que abordam diferentes identidades, relações afetivas e formas de existência.
A participação no festival representa mais um reconhecimento para a produção de Anderson Bardot. Irmã já recebeu o Prêmio Canal Brasil de Curtas e o prêmio de Melhor Curta-Metragem no Festival de Cinema de Vitória, além de uma premiação no Festival Mix México.
Na Itaú Cultural Play, o curta fica disponível entre os dias 12 e 29 de novembro.
Se em Irmã a narrativa passa pela memória e pela ancestralidade, em Monstros a inspiração vem diretamente da imaginação dos estudantes. A animação foi produzida coletivamente por alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitscheck de Oliveira, por meio do Projeto Animação Ambiental, desenvolvido pelo Instituto Marlin Azul.
A proposta transforma criaturas imaginadas pelos próprios estudantes em personagens animados, levando para o audiovisual ideias criadas no ambiente escolar. O processo valoriza a participação dos alunos na construção da narrativa e mostra como a produção cinematográfica também pode fazer parte das experiências educativas.
O curta integra a seleção do 18º MacacuCine – Festival Internacional de Cinema Escolar, que reúne seis produções desenvolvidas em projetos escolares e oficinas de criação audiovisual.
Monstros fica disponível gratuitamente na Itaú Cultural Play até 6 de dezembro.
As duas produções podem ser assistidas gratuitamente pela Itaú Cultural Play, plataforma dedicada ao cinema brasileiro. O catálogo pode ser acessado pelo site oficial e também por aplicativos para dispositivos móveis e televisores compatíveis.