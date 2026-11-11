Empresa amplia frota e estrutura logística para atender indústria do ES

A demanda por gases industriais utilizados em processos de produção tem levado empresas do setor a ampliar suas operações no Espírito Santo. É o caso da Messer Gases, que iniciou, em outubro, um plano de expansão da estrutura logística e comercial de sua filial na Serra. A estratégia inclui reforço da frota de caminhões, melhorias nos processos produtivos e contratação de profissionais para ampliar o atendimento às indústrias capixabas.





Há 35 anos operando no Estado, a companhia projeta crescer pelo menos 20% ao ano no mercado capixaba. A expansão busca atender principalmente empresas dos segmentos de siderurgia, metalmecânica, indústria química, papel e celulose e alimentos, que utilizam gases como oxigênio, nitrogênio, argônio e dióxido de carbono em diferentes etapas da produção.





Segundo Carlos Kfouri, gerente de Vendas da Messer Gases, a decisão de ampliar as operações considera tanto o aumento da demanda por esses insumos quanto o crescimento do número de clientes que já atuam no Estado.