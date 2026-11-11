Empresa amplia frota e estrutura logística para atender indústria do ES

A demanda por gases industriais utilizados em processos de produção tem levado empresas do setor a ampliar suas operações no Espírito Santo. É o caso da Messer Gases, que iniciou, em outubro, um plano de expansão da estrutura logística e comercial de sua filial na Serra. A estratégia inclui reforço da frota de caminhões, melhorias nos processos produtivos e contratação de profissionais para ampliar o atendimento às indústrias capixabas.
Há 35 anos operando no Estado, a companhia projeta crescer pelo menos 20% ao ano no mercado capixaba. A expansão busca atender principalmente empresas dos segmentos de siderurgia, metalmecânica, indústria química, papel e celulose e alimentos, que utilizam gases como oxigênio, nitrogênio, argônio e dióxido de carbono em diferentes etapas da produção.
Segundo Carlos Kfouri, gerente de Vendas da Messer Gases, a decisão de ampliar as operações considera tanto o aumento da demanda por esses insumos quanto o crescimento do número de clientes que já atuam no Estado.
Temos um plano muito grande de expansão no Espírito Santo. Vemos um amplo crescimento da demanda por esses gases e, mais do que isso, a falta de parceiros técnicos entre os clientes.
Carlos Kfouri, gerente de Vendas da Messer Gases
A Messer não informa o volume de recursos destinados à expansão no Espírito Santo, nem a quantidade de caminhões e carretas incorporados à operação. O número de contratações realizadas também não foi divulgado. Segundo a empresa, os investimentos incluem reforço da frota, melhorias nos processos produtivos e automação da unidade na Serra.
Kfouri explica que a ampliação será contínua. Destaca ainda que a contratação de novos profissionais e a aquisição de equipamentos deverão acompanhar o avanço das vendas. A empresa já realizou admissões para a área comercial e prevê reforçar as equipes operacionais, administrativas e de vendas conforme a necessidade.
A distribuição de gases em cilindros depende diretamente da estrutura de transporte rodoviário. Diferentemente de outros modelos de fornecimento, em que os gases podem ser entregues no estado líquido em tanques estacionários ou produzidos dentro das instalações dos próprios clientes, essa modalidade exige entregas frequentes para empresas de diferentes portes.
A Messer realiza o envase de gases como oxigênio, nitrogênio, argônio, misturas para soldagem, dióxido de carbono e hidrogênio em cilindros, que são transportados até os consumidores. Como o fornecimento é recorrente, a empresa precisa manter uma estrutura capaz de garantir regularidade e segurança nas entregas.
Como o nosso transporte é rodoviário, se não houver uma boa infraestrutura, a entrega é prejudicada. Nossa venda é recorrente: entregamos toda semana, com segurança e confiabilidade. Não pode faltar produto.
Carlos Kfouri, gerente de Vendas da Messer Gases
O executivo também aponta que eventuais dificuldades na infraestrutura rodoviária podem exigir uma frota maior para manter a regularidade do abastecimento. Para melhorar o controle das operações, a companhia utiliza sistemas de telemetria que permitem acompanhar a localização dos veículos, as entregas e o retorno à filial para reabastecimento.
Além da ampliação logística, a empresa pretende fortalecer a atuação como parceira técnica das indústrias, oferecendo soluções para melhorar a eficiência dos processos produtivos. A Messer conta com centros de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, na China e na Alemanha, além de um laboratório de gases especiais em São Paulo.
Entre as tecnologias utilizadas está a Hycut, desenvolvida para o corte de aço e chapas metálicas com o uso de hidrogênio. De acordo com Kfouri, a solução permite realizar cortes em maior velocidade e com produtividade mais elevada. O processo de combustão do hidrogênio também resulta na formação de vapor de água, o que contribui para reduzir as emissões associadas à atividade.
A companhia também trabalha com aplicações de oxigênio em fornos industriais e nitrogênio em processos de recuperação de solventes, buscando reduzir perdas de insumos e emissões nas operações de seus clientes.
Buscamos agregar valor ao processo produtivo dos nossos clientes para que produzam mais, com mais eficiência e reduzindo as emissões atmosféricas.
Carlos Kfouri, gerente de Vendas da Messer Gases