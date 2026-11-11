EF-118: indústria articula no TCU avanço de ferrovia estratégica para o ES

Representantes de federações das indústrias de quatro Estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo, foram ao Tribunal de Contas da União (TCU) para defender avanços para a implantação da ferrovia EF-118 – que vai ligar Santa Leopoldina ao Rio de Janeiro.





A estrada de ferro é considerada estratégica para o desenvolvimento econômico e logístico do Espírito Santo e do Arco Leste brasileiro. O projeto está em análise no TCU. O governo federal planeja publicar o edital de concessão em dezembro para realizar o leilão em abril de 2027.





No encontro com o ministro do TCU Augusto Nardes, as entidades reforçaram o caráter regional do empreendimento e sua importância para ampliar a competitividade industrial, reduzir custos de transporte, facilitar o recebimento de insumos e melhorar o escoamento da produção brasileira.





A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) participou da reunião, representada pelo vice-presidente, Eduardo Dalla Mura, e pelo gerente-executivo de Relações Institucionais, Leonardo de Paula.





O encontro também reuniu representantes das Federações das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), de Minas Gerais (Fiemg), de Goiás (Fieg) e da Prumo Logística.