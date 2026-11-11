ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Logística

EF-118: indústria articula no TCU avanço de ferrovia estratégica para o ES

Representantes de federações das indústrias de quatro estados foram ao Tribunal de Contas da União para defender avanços no projeto ferroviário, em análise no órgão

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 15:05

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 nov 2026 às 15:05
Ferrovia é aguardada para ligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro Pixabay

Representantes de federações das indústrias de quatro Estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo, foram ao Tribunal de Contas da União (TCU) para defender avanços para a implantação da ferrovia EF-118 – que vai ligar Santa Leopoldina ao Rio de Janeiro. 


A estrada de ferro é considerada estratégica para o desenvolvimento econômico e logístico do Espírito Santo e do Arco Leste brasileiro. O projeto está em análise no TCU. O governo federal planeja publicar o edital de concessão em dezembro para realizar o leilão em abril de 2027.


No encontro com o ministro do TCU Augusto Nardes, as entidades reforçaram o caráter regional do empreendimento e sua importância para ampliar a competitividade industrial, reduzir custos de transporte, facilitar o recebimento de insumos e melhorar o escoamento da produção brasileira.


A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) participou da reunião, representada pelo vice-presidente, Eduardo Dalla Mura, e pelo gerente-executivo de Relações Institucionais, Leonardo de Paula.


O encontro também reuniu representantes das Federações das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), de Minas Gerais (Fiemg), de Goiás (Fieg) e da Prumo Logística.

O que as entidades defenderam

Entre os pontos defendidos pelas federações, está a priorização da primeira etapa da EF-118, entre Santa Leopoldina, no Espírito Santo, e o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, trecho que já concentra demanda de cargas. A expansão até a Baixada Fluminense está prevista para uma etapa posterior. Também foi destacada a importância da conexão da EF-118 com a Estrada de Ferro Vitória a Minas, ampliando a integração da malha ferroviária nacional.


A ferrovia é considerada fundamental para fortalecer a infraestrutura logística dos Estados, especialmente do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, e para ampliar a integração com estruturas portuárias estratégicas, como o Porto Central e o Porto do Açu. O empreendimento também apresenta potencial para impulsionar investimentos, aumentar a capacidade de exportação e contribuir para o desenvolvimento das cadeias produtivas da região.


Outro ponto central da reunião foi o pleito para que os recursos provenientes de investimentos cruzados no setor ferroviário, incluindo valores relacionados às concessões da Vale, da MRS e da Rumo, sejam mantidos em uma conta vinculada (escrow account), específica para esses investimentos. A medida busca evitar que os recursos sejam incorporados ao caixa geral da União, garantindo maior segurança financeira e previsibilidade para a execução dos projetos ferroviários.


Para a Findes, o avanço da EF-118 representa uma oportunidade estratégica para fortalecer a infraestrutura logística do Espírito Santo, atrair investimentos, ampliar a competitividade da indústria capixaba e consolidar o Estado como um importante corredor logístico nacional. 


"A atuação conjunta das federações reforça a importância da articulação regional e do diálogo com os órgãos de controle para viabilizar projetos estruturantes e impulsionar o desenvolvimento econômico do país", reforça a entidade.

Findes e outras federações participaram de reunião no TCU
Representantes da Findes e de outras federações participaram de reunião no TCU Divulgação

Leia mais

EF-118: indústria articula no TCU avanço de ferrovia estratégica para o ES

ES tem potencial para se tornar o hub marítimo brasileiro, diz especialista da USP

Justiça nega cobrança de imposto de prefeitura a trabalhadores do Porto de Vitória

Samarco atinge maior produção trimestral de minério desde a retomada

ES fixa regras e trava caixa para pagamento de obras e contratos no fim de 2026

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ef 118 (vitória-rio) Findes Tribunal de Contas da União (TCU)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Costuma tomar chá após comer? Veja situações em que a bebida pode não ser uma boa escolha
Imagem de destaque
El Niño: veja como preparar a casa para o calor e as chuvas
Agência do Banestes
Banestes lança novos editais de concurso público com mais de 600 vagas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.