EF-118: indústria articula no TCU avanço de ferrovia estratégica para o ES

Representantes de federações das indústrias de quatro Estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo, foram ao Tribunal de Contas da União (TCU) para defender avanços para a implantação da ferrovia EF-118 – que vai ligar Santa Leopoldina ao Rio de Janeiro.
A estrada de ferro é considerada estratégica para o desenvolvimento econômico e logístico do Espírito Santo e do Arco Leste brasileiro. O projeto está em análise no TCU. O governo federal planeja publicar o edital de concessão em dezembro para realizar o leilão em abril de 2027.
No encontro com o ministro do TCU Augusto Nardes, as entidades reforçaram o caráter regional do empreendimento e sua importância para ampliar a competitividade industrial, reduzir custos de transporte, facilitar o recebimento de insumos e melhorar o escoamento da produção brasileira.
A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) participou da reunião, representada pelo vice-presidente, Eduardo Dalla Mura, e pelo gerente-executivo de Relações Institucionais, Leonardo de Paula.
O encontro também reuniu representantes das Federações das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), de Minas Gerais (Fiemg), de Goiás (Fieg) e da Prumo Logística.
Entre os pontos defendidos pelas federações, está a priorização da primeira etapa da EF-118, entre Santa Leopoldina, no Espírito Santo, e o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, trecho que já concentra demanda de cargas. A expansão até a Baixada Fluminense está prevista para uma etapa posterior. Também foi destacada a importância da conexão da EF-118 com a Estrada de Ferro Vitória a Minas, ampliando a integração da malha ferroviária nacional.
A ferrovia é considerada fundamental para fortalecer a infraestrutura logística dos Estados, especialmente do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, e para ampliar a integração com estruturas portuárias estratégicas, como o Porto Central e o Porto do Açu. O empreendimento também apresenta potencial para impulsionar investimentos, aumentar a capacidade de exportação e contribuir para o desenvolvimento das cadeias produtivas da região.
Outro ponto central da reunião foi o pleito para que os recursos provenientes de investimentos cruzados no setor ferroviário, incluindo valores relacionados às concessões da Vale, da MRS e da Rumo, sejam mantidos em uma conta vinculada (escrow account), específica para esses investimentos. A medida busca evitar que os recursos sejam incorporados ao caixa geral da União, garantindo maior segurança financeira e previsibilidade para a execução dos projetos ferroviários.
Para a Findes, o avanço da EF-118 representa uma oportunidade estratégica para fortalecer a infraestrutura logística do Espírito Santo, atrair investimentos, ampliar a competitividade da indústria capixaba e consolidar o Estado como um importante corredor logístico nacional.
"A atuação conjunta das federações reforça a importância da articulação regional e do diálogo com os órgãos de controle para viabilizar projetos estruturantes e impulsionar o desenvolvimento econômico do país", reforça a entidade.
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