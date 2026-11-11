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Efetivos e temporários

20 concursos e seleções têm mais de 1.800 vagas e salários de até R$ 17 mil

Há postos para agente comunitário de saúde, professor, procurador municipal, assistente social, analista legislativo, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 11:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 nov 2026 às 11:21
TCES
Sede de TCES - Tribunal de Contas do ES Carlos Alberto Silva

Pelo menos 20 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas no Espírito Santo, reunindo mais de 1.800 vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar servidores efetivos e profissionais temporários para diversos órgãos e prefeituras do estado, com salários que podem passar dos R$ 17 mil mensais.


O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível superior. A remuneração é de R$ 17.645,21, acrescida de benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 2.217,82. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. São 16 vagas e as inscrições podem ser feitas de 16 de novembro a 18 de dezembro. 


As inscrições para o concurso do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) podem ser feitas até 23 de novembro. A oferta é de 936 vagas, todas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio, com salários de até R$ 5.618,00. 


O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) abre concurso público com 14 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para os cargos de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal agropecuário. As remunerações são de R$ 4.698,45 para o nível técnico e de R$ 8.477,66 para o nível superior. As inscrições podem ser feitas até 6 de dezembro de 2026.


O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar 448 recenseadores no Espírito Santo. O candidato deve ter o ensino médio completo. Os contratados atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As inscrições seguem até o dia 25 de novembro de 2026.


Na Região Sul do estado, a Prefeitura de Anchieta vai abrir concurso público com 58 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 14 mil mensais. As vagas estão divididas em dois editais: um para a área da Saúde (25 vagas) e outro para áreas diversas da administração municipal (33 vagas). As inscrições ocorrem de 18 de novembro a 14 de dezembro de 2026.


O Poder Legislativo de Cachoeiro de Itapemirim lançou edital de concurso com 15 vagas para cargos de nível superior e remunerações que chegam a R$ 7.046,00. O prazo de inscrição vai até 17 de dezembro de 2026.


A Câmara Municipal de Piúma também está com oportunidades abertas. São sete vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 9.018,78. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de novembro de 2026.

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