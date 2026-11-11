20 concursos e seleções têm mais de 1.800 vagas e salários de até R$ 17 mil

Pelo menos 20 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas no Espírito Santo, reunindo mais de 1.800 vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar servidores efetivos e profissionais temporários para diversos órgãos e prefeituras do estado, com salários que podem passar dos R$ 17 mil mensais.





O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível superior. A remuneração é de R$ 17.645,21, acrescida de benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 2.217,82. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. São 16 vagas e as inscrições podem ser feitas de 16 de novembro a 18 de dezembro.





As inscrições para o concurso do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) podem ser feitas até 23 de novembro. A oferta é de 936 vagas, todas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio, com salários de até R$ 5.618,00.





O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) abre concurso público com 14 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para os cargos de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal agropecuário. As remunerações são de R$ 4.698,45 para o nível técnico e de R$ 8.477,66 para o nível superior. As inscrições podem ser feitas até 6 de dezembro de 2026.





O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar 448 recenseadores no Espírito Santo. O candidato deve ter o ensino médio completo. Os contratados atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As inscrições seguem até o dia 25 de novembro de 2026.





Na Região Sul do estado, a Prefeitura de Anchieta vai abrir concurso público com 58 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 14 mil mensais. As vagas estão divididas em dois editais: um para a área da Saúde (25 vagas) e outro para áreas diversas da administração municipal (33 vagas). As inscrições ocorrem de 18 de novembro a 14 de dezembro de 2026.





O Poder Legislativo de Cachoeiro de Itapemirim lançou edital de concurso com 15 vagas para cargos de nível superior e remunerações que chegam a R$ 7.046,00. O prazo de inscrição vai até 17 de dezembro de 2026.





A Câmara Municipal de Piúma também está com oportunidades abertas. São sete vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 9.018,78. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de novembro de 2026.