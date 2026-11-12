Gracyanne Barbosa diz que pode ter contas bloqueadas por dívidas de Belo

Gracyanne Barbosa, 44, afirma que ainda enfrenta cobranças judiciais por dívidas contraídas por Belo durante o casamento. Separada do cantor desde 2024, a influenciadora diz que já pagou metade dos valores, mas continua sujeita a cobranças referentes à parte que caberia ao ex-marido. Os dois eram casados sob o regime de comunhão universal de bens.

Em entrevista ao programa "Blogueirinha Entrevista", do Multishow, a ex-participante do Big Brother Brasil disse que espera que Belo resolva as pendências financeiras que ainda envolvem seu nome.

"Ele me deve muito. A única coisa que eu queria era que ele resolvesse os problemas que estão ligados a mim, porque éramos casados com comunhão de bens", afirmou.

Gracyanne contou que já quitou a parte que considerava sua responsabilidade, mas foi surpreendida pela possibilidade de ter de assumir também os valores atribuídos ao cantor. "Já paguei a minha metade. Agora, o juiz quer que eu pague a metade dele. De problemas dele", disse.

Segundo a influenciadora, as dívidas têm origem em processos trabalhistas e outras ações judiciais envolvendo Belo. Ela afirmou que não questionou a obrigação de pagar metade dos valores, já que o casal havia optado pela comunhão universal de bens. O que a incomoda, segundo relatou, é continuar respondendo por pendências depois de ter cumprido sua parte.

A ex-BBB também disse ter ficado surpresa com a possibilidade de ter contas bloqueadas por causa das cobranças, mesmo após o pagamento de metade dos débitos. Gracyanne quer que o ex-marido assuma os valores restantes e encerre os problemas judiciais que ainda a atingem.