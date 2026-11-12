Autor de “O Avesso da Pele” participa de encontro literário gratuito em Vitória

O escritor Jeferson Tenório, autor do premiado romance O Avesso da Pele (2020), estará em Vitória no dia 23 de novembro para um encontro com o público capixaba. A atividade será realizada às 19h, no Centro Cultural Sesc Glória, com temas presentes na produção literária do autor, como racismo estrutural, identidade, família e memória.
A palestra é gratuita e aberta a todas as idades. Para participar, é necessário retirar o ingresso antecipadamente pelo site Lets.events.
O encontro faz parte do Circuito Sesc de Literatura e integra a programação especial do mês da Consciência Negra, que busca valorizar a memória e ampliar o espaço para narrativas antirracistas.
“Ao promover o encontro do público capixaba com Jeferson Tenório, o Sesc-ES democratiza o acesso à cultura, estimula a formação de novos leitores e fomenta discussões essenciais sobre o racismo estrutural e a identidade brasileira”, destaca Flávia Canto, programadora cultural de Literatura do Sesc-ES.
Nascido no Rio de Janeiro, em 1977, Jeferson Tenório vive em Porto Alegre. É doutor em Teoria Literária pela PUC-RS e atuou como professor visitante na Universidade Brown, nos Estados Unidos.
O escritor estreou na literatura em 2013, com O Beijo na Parede, eleito Livro do Ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Em 2018, publicou Estela sem Deus. Já em 2020, lançou O Avesso da Pele, romance que ganhou o Prêmio Jabuti e foi finalista do Prêmio Oceanos, além de ser traduzido para outros países.
Em 2024, Tenório publicou De Onde Eles Vêm, também finalista do Prêmio Jabuti. Ambientado em Porto Alegre, nos anos 2000, o livro acompanha Joaquim, um jovem órfão que ingressa na universidade por meio do sistema de cotas. A narrativa aborda os obstáculos enfrentados pelo personagem no ambiente acadêmico e discute temas como desigualdade social, acesso à educação e pertencimento.
Circuito Sesc de Literatura: Palestra com Jeferson Tenório
Data: 23 de novembro (segunda-feira)
Horário: 19h
Local: Teatro Glória - Centro Cultural Sesc Glória
Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória/ES
Entrada: Gratuita
Ingressos em: Lets.events