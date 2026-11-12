Autor de “O Avesso da Pele” participa de encontro literário gratuito em Vitória

O escritor Jeferson Tenório, autor do premiado romance O Avesso da Pele (2020), estará em Vitória no dia 23 de novembro para um encontro com o público capixaba. A atividade será realizada às 19h, no Centro Cultural Sesc Glória, com temas presentes na produção literária do autor, como racismo estrutural, identidade, família e memória.





A palestra é gratuita e aberta a todas as idades. Para participar, é necessário retirar o ingresso antecipadamente pelo site Lets.events.





O encontro faz parte do Circuito Sesc de Literatura e integra a programação especial do mês da Consciência Negra, que busca valorizar a memória e ampliar o espaço para narrativas antirracistas.





“Ao promover o encontro do público capixaba com Jeferson Tenório, o Sesc-ES democratiza o acesso à cultura, estimula a formação de novos leitores e fomenta discussões essenciais sobre o racismo estrutural e a identidade brasileira”, destaca Flávia Canto, programadora cultural de Literatura do Sesc-ES.