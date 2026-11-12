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Literatura brasileira

Autor de “O Avesso da Pele” participa de encontro literário gratuito em Vitória

Jeferson Tenório estará no Sesc Glória no dia 23 de novembro, em uma palestra gratuita sobre literatura, racismo e identidade
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 10:41

Escritor Jerfeson Tenório
Escritor Jerfeson Tenório Foto: Filipe Redondo

O escritor Jeferson Tenório, autor do premiado romance O Avesso da Pele (2020), estará em Vitória no dia 23 de novembro para um encontro com o público capixaba. A atividade será realizada às 19h, no Centro Cultural Sesc Glória, com temas presentes na produção literária do autor, como racismo estrutural, identidade, família e memória.


A palestra é gratuita e aberta a todas as idades. Para participar, é necessário retirar o ingresso antecipadamente pelo site Lets.events.


O encontro faz parte do Circuito Sesc de Literatura e integra a programação especial do mês da Consciência Negra, que busca valorizar a memória e ampliar o espaço para narrativas antirracistas.


“Ao promover o encontro do público capixaba com Jeferson Tenório, o Sesc-ES democratiza o acesso à cultura, estimula a formação de novos leitores e fomenta discussões essenciais sobre o racismo estrutural e a identidade brasileira”, destaca Flávia Canto, programadora cultural de Literatura do Sesc-ES.

Jeferson Tenório

Nascido no Rio de Janeiro, em 1977, Jeferson Tenório vive em Porto Alegre. É doutor em Teoria Literária pela PUC-RS e atuou como professor visitante na Universidade Brown, nos Estados Unidos.


O escritor estreou na literatura em 2013, com O Beijo na Parede, eleito Livro do Ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Em 2018, publicou Estela sem Deus. Já em 2020, lançou O Avesso da Pele, romance que ganhou o Prêmio Jabuti e foi finalista do Prêmio Oceanos, além de ser traduzido para outros países. 


Em 2024, Tenório publicou De Onde Eles Vêm, também finalista do Prêmio Jabuti. Ambientado em Porto Alegre, nos anos 2000, o livro acompanha Joaquim, um jovem órfão que ingressa na universidade por meio do sistema de cotas. A narrativa aborda os obstáculos enfrentados pelo personagem no ambiente acadêmico e discute temas como desigualdade social, acesso à educação e pertencimento.

Serviço 

Circuito Sesc de Literatura: Palestra com Jeferson Tenório


Data: 23 de novembro (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Glória - Centro Cultural Sesc Glória

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória/ES

Entrada: Gratuita

Ingressos em: Lets.events

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