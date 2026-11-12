Criminosos rendem família e roubam 250 kg de pimenta-do-reino em Jaguaré

Três homens encapuzados e armados invadiram uma propriedade rural em Vargem Grande, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, e roubaram cerca de 250 kg de pimenta-do-reino e um carro Fiat Uno, na noite de quarta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, o proprietário, o filho dele e um trabalhador foram rendidos e amarrados durante a ação. O prejuízo estimado é de R$ 7 mil.





Em entrevista à repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, a dona da propriedade relatou que os suspeitos chegaram ao local por volta das 19h e renderam as pessoas que estavam na propriedade antes de levar os produtos.





Além das sacas de pimenta-do-reino, os criminosos também roubaram celulares e um Fiat Uno. O veículo foi encontrado abandonado na manhã desta quinta-feira (12), em meio a uma plantação na região.





O caso é investigado pela Delegacia de Jaguaré, que trabalha para identificar e responsabilizar os suspeitos. Informações sobre os autores do crime podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O anonimato é garantido.