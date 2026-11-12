Exoneração de todos os comissionados do governo do ES pode atrapalhar serviços? Especialistas opinam

O governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos) anunciou, no início desta semana, a intenção de exonerar todos os servidores comissionados do Espírito Santo no primeiro dia de sua gestão. A medida deve atingir cargos de direção, chefia e assessoramento nas secretarias, autarquias e demais órgãos estaduais.





O anúncio gerou dúvidas sobre o impacto na continuidade de serviços públicos, visto que, segundo a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Estado (Seger), em outubro de 2026 tais cargos somavam 3.422, aproximadamente 10% do quadro total. Também serão dispensados os servidores que exercem funções gratificadas.





Especialistas em administração pública ouvidos por A Gazeta apontam que, a depender da estratégia adotada pela gestão, pode haver interrupção de serviços, o que provocaria transtornos significativos na prestação de ações públicas.





Segundo a equipe de transição, o objetivo é permitir que Pazolini defina os profissionais que vão integrar a administração e reorganize a estrutura do Executivo. O planejamento para a substituição dos profissionais deverá considerar a continuidade dos serviços essenciais, especialmente nas áreas de saúde, educação e segurança pública.





Em 2021, processo semelhante aconteceu quando Pazolini assumiu a Prefeitura de Vitória. Naquele momento, no entanto, foram mantidos profissionais que atuavam em cargos de diretoria e coordenação de algumas áreas, a exemplo de diretores de unidades de saúde e escolas municipais.





A Gazeta procurou a equipe de transição do governador eleito para saber se alguns cargos seriam mantidos e como a gestão vai garantir a continuidade dos serviços (se haverá substituição dos servidores, por exemplo). A equipe informou que 100% dos servidores comissionados serão exonerados, mas não disse quais estratégias serão adotadas.