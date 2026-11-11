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Transparência público

ES tem 8º melhor índice de transparência do país e sete órgãos com nota máxima

Portais capixabas tiveram média de 81,8%, ante 69,6% no país

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 20:42

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

11 nov 2026 às 20:42
Dos 183 órgãos e entidades públicas avaliados no Espírito Santo, 90 alcançaram os níveis Diamante, Ouro ou Prata
Dos 183 órgãos e entidades públicas avaliados no Espírito Santo, 90 alcançaram os níveis Diamante, Ouro ou Prata Reprodução

Os portais de órgãos e entidades públicas do Espírito Santo alcançaram média de 81,8% na avaliação de 2026 do Programa Nacional de Transparência Pública. O resultado colocou o Estado na oitava posição no país, segundo o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). A média capixaba ficou 12,2 pontos percentuais acima da nacional, de 69,6%.


Sete órgãos capixabas atingiram 100% no índice e dividiram a liderança no ranking estadual. São eles: a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, as câmaras de Alfredo Chaves, Marechal Floriano, Viana e Vitória e a Prefeitura de Santa Leopoldina. Única prefeitura do Estado a alcançar a pontuação máxima, Santa Leopoldina havia ficado em 17º lugar nessa categoria em 2025. No ranking geral deste ano, o Tribunal de Justiça aparece logo após os sete líderes, com 99,87%.


Dos 183 órgãos e entidades avaliados no Espírito Santo, 90 atingiram os níveis que dão direito a selo, 37 a mais do que em 2025. Foram 58 no nível Diamante, 26 no Ouro e seis no Prata. O índice é a pontuação do portal, e o nível é a classificação que ele alcança. A concessão do selo exige a pontuação mínima da categoria, o cumprimento de todos os critérios essenciais e a validação do resultado.


A avaliação verifica quais informações o cidadão consegue consultar pela internet sem precisar fazer um pedido formal. Entre os itens analisados estão a facilidade de acesso ao portal e a divulgação de informações sobre emendas parlamentares. 


A edição de 2026 também passou a incluir consórcios públicos e empresas estatais. Na tabela, é possível consultar a posição, o índice e o nível de cada órgão ou entidade, além do histórico desde 2022, quando há dados disponíveis.

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