Casal suspeito de ameaçar idosa por dívida é preso com drogas em Marataízes

Um homem de 20 anos e uma mulher de 35 foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na tarde desta quarta-feira (11), no bairro Lagoa Funda, na localidade de Pedrolândia, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A investigação que levou à prisão do casal começou após uma denúncia de que uma idosa havia sido ameaçada com uma arma de fogo por causa de uma dívida atribuída a um familiar.





Segundo a Polícia Civil, a denúncia foi recebida no início de outubro. A vítima teria sido ameaçada pelo casal dentro da própria residência, o que motivou as investigações.





Nesta quarta-feira, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência dos suspeitos, com apoio da Força Tática da Polícia Militar e do serviço de inteligência da Guarda Municipal de Marataízes.





Durante as buscas no imóvel, os agentes encontraram, em um dos quartos, um revólver calibre .32 com numeração raspada, cinco munições intactas e uma cápsula deflagrada.





Também foram apreendidos cerca de 61 gramas de crack, incluindo 21 pedras já fracionadas e prontas para a venda, 43 pinos de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, centenas de pinos vazios, embalagens, anotações relacionadas ao comércio de drogas, R$ 840 em espécie e três celulares.