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Casal suspeito de ameaçar idosa por dívida é preso com drogas em Marataízes

Investigação levou à apreensão de drogas e arma com numeração raspada; Polícia Civil pediu prisão preventiva dos suspeitos

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 21:13

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

11 nov 2026 às 21:13
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Casal suspeito de ameaçar idosa é preso por tráfico de drogas em Marataízes Crédito: Policia Civil 

Um homem de 20 anos e uma mulher de 35 foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na tarde desta quarta-feira (11), no bairro Lagoa Funda, na localidade de Pedrolândia, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A investigação que levou à prisão do casal começou após uma denúncia de que uma idosa havia sido ameaçada com uma arma de fogo por causa de uma dívida atribuída a um familiar.


Segundo a Polícia Civil, a denúncia foi recebida no início de outubro. A vítima teria sido ameaçada pelo casal dentro da própria residência, o que motivou as investigações.


Nesta quarta-feira, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência dos suspeitos, com apoio da Força Tática da Polícia Militar e do serviço de inteligência da Guarda Municipal de Marataízes.


Durante as buscas no imóvel, os agentes encontraram, em um dos quartos, um revólver calibre .32 com numeração raspada, cinco munições intactas e uma cápsula deflagrada.


Também foram apreendidos cerca de 61 gramas de crack, incluindo 21 pedras já fracionadas e prontas para a venda, 43 pinos de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, centenas de pinos vazios, embalagens, anotações relacionadas ao comércio de drogas, R$ 840 em espécie e três celulares.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Material apreendido na casa do casal
 Crédito: Policia Civil 

“A apreensão confirma o que a investigação já indicava: um ponto de venda de drogas estruturado e armado, funcionando em área residencial. A resposta foi dada com técnica, dentro da lei e com o apoio das forças de segurança que atuam no município”, afirmou o delegado Thiago Viana, titular da Delegacia de Marataízes.


Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.


A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão das prisões em flagrante em preventivas. As investigações prosseguem com a análise dos celulares e dos demais materiais apreendidos.

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