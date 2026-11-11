Dono de açougue suspeito de usar comércio para tráfico está foragido no ES

O dono de um açougue localizado na comunidade de Santíssima Trindade, na zona rural de Iúna, na região do Caparaó, está foragido após a Justiça decretar sua prisão preventiva por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, o estabelecimento comercial seria utilizado para guardar e esconder entorpecentes.





O investigado é o empresário Antônio Marcos Oliveira Mataveli, de 27 anos. Nesta quarta-feira (11), a Justiça decretou sua prisão preventiva e autorizou buscas em endereços ligados a ele, incluindo o açougue.





Durante a operação, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em uma residência e no estabelecimento comercial, ambos na comunidade de Santíssima Trindade. Antônio não foi encontrado em nenhum dos locais e é considerado foragido.