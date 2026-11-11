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Investigação policial

Dono de açougue suspeito de usar comércio para tráfico está foragido no ES

Justiça decretou prisão preventiva de empresário de 27 anos em Iúna; polícia investiga uso do estabelecimento para guardar e esconder drogas

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 19:32

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

11 nov 2026 às 19:32
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Policia realiza o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereço ligado a Antonio  
 Crédito: Policia Civil 

O dono de um açougue localizado na comunidade de Santíssima Trindade, na zona rural de Iúna, na região do Caparaó, está foragido após a Justiça decretar sua prisão preventiva por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, o estabelecimento comercial seria utilizado para guardar e esconder entorpecentes. 


O investigado é o empresário Antônio Marcos Oliveira Mataveli, de 27 anos. Nesta quarta-feira (11), a Justiça decretou sua prisão preventiva e autorizou buscas em endereços ligados a ele, incluindo o açougue.


Durante a operação, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em uma residência e no estabelecimento comercial, ambos na comunidade de Santíssima Trindade. Antônio não foi encontrado em nenhum dos locais e é considerado foragido.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Antônio Marcos Oliveira Mataveli está foragido após investigações apontarem ligação com tráfico 
 Crédito: Policia Civil 

De acordo com a Polícia Civil, a investigação identificou indícios de negociações frequentes de drogas, incluindo registros de quantidades, valores, pagamentos e retirada de entorpecentes. Também são apuradas suspeitas de utilização do comércio para pesagem, fracionamento e armazenamento das substâncias.


“As investigações apuram possíveis negociações recorrentes envolvendo entorpecentes, com registros de informações sobre quantidades, valores, pagamentos, disponibilidade e retirada de substâncias, além de indícios relacionados à pesagem e ao fracionamento de drogas. A operação é resultado de trabalho investigativo e planejamento operacional, com atuação integrada entre as equipes das Delegacias de Polícia de Ibitirama e Iúna”, destacou o delegado Jorge William Cabral, titular da Delegacia de Polícia de Ibitirama.


As investigações continuam para localizar o empresário e esclarecer a possível participação dele nas atividades criminosas. Informações que possam ajudar a encontrá-lo podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

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