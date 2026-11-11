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Estágio avançado

Caso FHC: por que o Alzheimer avançado pode deixar pacientes acamados?

Diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado, o político está acamado e depende de cuidados permanentes

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 18:58

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

11 nov 2026 às 18:58
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vive com Alzheimer em estágio avançado
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vive com Alzheimer em estágio avançado Zanone Fraissat/Folhapress

 O estado de saúde do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos, voltou a chamar a atenção para os efeitos do Alzheimer em estágio avançado. O ex-presidente teve imagens divulgadas nas redes sociais por um homem contra quem sua esposa, Patricia Kundrat Brasil, registrou um boletim de ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil. Diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado, o político está acamado e depende de cuidados permanentes.


A Doença de Alzheimer é a enfermidade neurodegenerativa progressiva mais comum entre os idosos e afeta principalmente as funções cognitivas do cérebro. Além da memória, a doença pode comprometer a fala, o raciocínio lógico, a orientação espaço-temporal, a concentração, o paladar e a capacidade de reconhecer estímulos sensoriais.


O neurologista Daniel Yankelevich, do dr.consulta, sinal mais precoce costuma ser a perda de memória recente de curto prazo: repetir a mesma pergunta ou história na mesma conversa, esquecer detalhes do dia anterior ou ter dificuldade para reter informações novas, enquanto memórias antigas permanecem preservadas por mais tempo. "Como a progressão costuma ser gradual, é comum que o próprio paciente e a família atribuam esses sinais ao 'envelhecimento normal' no início, por isso, vale ficar atento a um padrão que piora com o tempo, e não a um esquecimento pontual".


Vale lembrar que nem todo caso começa pela memória. Em uma parcela menor dos pacientes, os primeiros sinais percebidos são dificuldades de linguagem, de orientação espacial ou mudanças de comportamento. "Entre os demais sintomas mais comuns da doença, destacam-se a perda de objetos com frequência e a dificuldade em realizar tarefas antes automáticas, além de uma limitação crescente em atividades mais complexas, como organizar contas e finanças", diz Daniel Yankelevich.


Também são frequentes as perguntas e falas repetitivas, bem como a dificuldade de raciocínio e de linguagem, o que inclui o desafio de encontrar as palavras certas ou acompanhar conversas mais longas. O quadro pode evoluir para a incapacidade de elaborar ou concluir tarefas, acompanhada de irritabilidade, agressividade ou outras mudanças de humor e de personalidade. Por fim, o paciente pode apresentar isolamento social, insônia, incontinência urinária e fecal, e perda de estímulos sensoriais,

Por que o paciente pode ficar acamado?

O neurologista diz que nos estágios mais graves, o comprometimento se torna mais generalizado, afetando a linguagem e a capacidade de comunicação e as funções motoras. Nessa fase, o paciente pode apresentar dificuldade para caminhar, perda do controle urinário e fecal e dependência praticamente completa para as atividades do dia a dia. "As alterações comportamentais podem se intensificar, embora, em alguns pacientes, se tornem menos evidentes nessa fase".


Nas fases mais graves, a dependência pode ser completa. "Quando falamos de demência em estágio grave, estamos nos referindo a um comprometimento que já afeta as atividades básicas da vida diária, como se alimentar, tomar banho, se vestir, realizar a higiene pessoal e sair da cama sem ajuda. Também pode ocorrer perda do controle urinário e fecal, com necessidade de uso de fraldas", explica Daniel Yankelevich.


Mas mesmo essa fase é progressiva. Inicialmente, o paciente pode precisar de ajuda apenas para algumas dessas atividades, mas, conforme a doença avança, a dependência pode se tornar completa.


Nos estágios mais avançados da doença também ocorre perda progressiva das funções motoras. Com isso, o paciente passa a apresentar dificuldades cada vez maiores para caminhar, manter o equilíbrio e realizar movimentos.

Daniel Yankelevich, neurologista
O neurologista Daniel Yankelevich explica os cuidados no estágio mais avançado da doença Divulgação

Em estágio mais avançado, pode perder completamente a capacidade de andar e até mesmo de permanecer sentado sem apoio, tornando-se restrito ao leito

Daniel Yankelevich Neurologista

O tratamento mais comum envolve o uso de medicamentos orais, geralmente inibidores da colinesterase ou memantina, disponíveis pelo SUS, associado ao acompanhamento médico e familiar contínuo do paciente. Vale lembrar que, quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil é o controle dos sintomas e mais lento tende a ser o avanço da doença.

Não existe uma forma garantida de evitar o Alzheimer, mas alguns hábitos ajudam a reduzir o risco e a retardar seu avanço:

Manter a mente ativa, com leitura, jogos e aprendizado contínuo;

Praticar atividade física regularmente;

Adotar uma alimentação equilibrada, rica em frutas, vegetais e antioxidantes;

Manter uma vida social ativa, cultivando relações e convívio;

Cuidar do sono e da qualidade do descanso;

Controlar condições crônicas, como hipertensão, diabetes e colesterol alto;

Evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool.

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