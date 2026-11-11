Caso FHC: por que o Alzheimer avançado pode deixar pacientes acamados?

O estado de saúde do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos, voltou a chamar a atenção para os efeitos do Alzheimer em estágio avançado. O ex-presidente teve imagens divulgadas nas redes sociais por um homem contra quem sua esposa, Patricia Kundrat Brasil, registrou um boletim de ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil. Diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado, o político está acamado e depende de cuidados permanentes.





A Doença de Alzheimer é a enfermidade neurodegenerativa progressiva mais comum entre os idosos e afeta principalmente as funções cognitivas do cérebro. Além da memória, a doença pode comprometer a fala, o raciocínio lógico, a orientação espaço-temporal, a concentração, o paladar e a capacidade de reconhecer estímulos sensoriais.





O neurologista Daniel Yankelevich, do dr.consulta, o sinal mais precoce costuma ser a perda de memória recente de curto prazo: repetir a mesma pergunta ou história na mesma conversa, esquecer detalhes do dia anterior ou ter dificuldade para reter informações novas, enquanto memórias antigas permanecem preservadas por mais tempo. "Como a progressão costuma ser gradual, é comum que o próprio paciente e a família atribuam esses sinais ao 'envelhecimento normal' no início, por isso, vale ficar atento a um padrão que piora com o tempo, e não a um esquecimento pontual".





Vale lembrar que nem todo caso começa pela memória. Em uma parcela menor dos pacientes, os primeiros sinais percebidos são dificuldades de linguagem, de orientação espacial ou mudanças de comportamento. "Entre os demais sintomas mais comuns da doença, destacam-se a perda de objetos com frequência e a dificuldade em realizar tarefas antes automáticas, além de uma limitação crescente em atividades mais complexas, como organizar contas e finanças", diz Daniel Yankelevich.





Também são frequentes as perguntas e falas repetitivas, bem como a dificuldade de raciocínio e de linguagem, o que inclui o desafio de encontrar as palavras certas ou acompanhar conversas mais longas. O quadro pode evoluir para a incapacidade de elaborar ou concluir tarefas, acompanhada de irritabilidade, agressividade ou outras mudanças de humor e de personalidade. Por fim, o paciente pode apresentar isolamento social, insônia, incontinência urinária e fecal, e perda de estímulos sensoriais,