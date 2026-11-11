Professor do ES vence prêmio nacional com projeto desenvolvido em presídio

Um projeto de ensino de Química desenvolvido dentro de uma unidade prisional de Linhares, no Norte do Espírito Santo, conquistou o principal reconhecimento da educação básica brasileira. O professor Rodrigo da Vitória Gomes, da Escola Estadual Foz do Riacho, localizada no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL), foi eleito Educador do Ano de 2026 na 28ª edição do Prêmio Educador Nota 10.





A cerimônia de premiação foi realizada na noite de terça-feira (10), na Pinacoteca de São Paulo (SP). Antes de conquistar o título principal, o professor capixaba venceu o eixo Direitos Humanos com o projeto "Além das Grades: A Ciência como Ponte para a Liberdade", superando finalistas de todo o país.





A iniciativa começou em 2021, originalmente na Escola Estadual Professor Manoel Abreu, e foi continuada neste ano na Escola Foz do Riacho. A cada edição, o projeto mobiliza cerca de 300 estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que cumprem pena no sistema prisional.





Segundo Rodrigo, a metodologia também busca dar visibilidade ao conhecimento produzido pelos estudantes e enfrentar estigmas relacionados às pessoas privadas de liberdade.