Professor do ES vence prêmio nacional com projeto desenvolvido em presídio

Um projeto de ensino de Química desenvolvido dentro de uma unidade prisional de Linhares, no Norte do Espírito Santo, conquistou o principal reconhecimento da educação básica brasileira. O professor Rodrigo da Vitória Gomes, da Escola Estadual Foz do Riacho, localizada no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL), foi eleito Educador do Ano de 2026 na 28ª edição do Prêmio Educador Nota 10.
A cerimônia de premiação foi realizada na noite de terça-feira (10), na Pinacoteca de São Paulo (SP). Antes de conquistar o título principal, o professor capixaba venceu o eixo Direitos Humanos com o projeto "Além das Grades: A Ciência como Ponte para a Liberdade", superando finalistas de todo o país.
A iniciativa começou em 2021, originalmente na Escola Estadual Professor Manoel Abreu, e foi continuada neste ano na Escola Foz do Riacho. A cada edição, o projeto mobiliza cerca de 300 estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que cumprem pena no sistema prisional.
Segundo Rodrigo, a metodologia também busca dar visibilidade ao conhecimento produzido pelos estudantes e enfrentar estigmas relacionados às pessoas privadas de liberdade.
Quando um estudante explica um experimento e responde às perguntas de um pesquisador, ele ocupa um lugar que muitas vezes lhe foi negado ao longo da vida. Sua palavra passa a ser escutada pelo conhecimento que tem para compartilhar
Rodrigo da Vitória Gomes, professor
A proposta utiliza o ensino de Ciências como ferramenta para estimular a participação dos estudantes e ampliar as possibilidades de aprendizagem. Em vez de apenas acompanhar conteúdos teóricos, os alunos são incentivados a elaborar perguntas, estudar conceitos científicos, desenvolver experimentos e apresentar os resultados.
As atividades práticas são realizadas com materiais autorizados e incluem apresentações para visitantes e avaliadores externos, entre eles pesquisadores de universidades.
O educador também destacou mudanças percebidas na participação dos alunos. De acordo com ele, estudantes que inicialmente tinham receio de falar passaram a apresentar ideias com mais confiança.
Uma das experiências que mais o marcou foi a de um aluno que dizia não saber falar em público, mas conseguiu explicar o próprio projeto e responder às perguntas de uma banca avaliadora.
Vê-lo recorrer ao que havia estudado e construído com os colegas para sustentar sua explicação foi muito significativo. Os pesquisadores ouviam, perguntavam e discutiam suas ideias. Seu trabalho estava sendo levado a sério
Rodrigo da Vitória Gomes, professor
Rodrigo trabalha na rede estadual de ensino desde 2018 e atua na educação prisional desde 2019. Para ele, a conquista do prêmio representa o reconhecimento de um trabalho coletivo, que envolve estudantes, professores, gestores escolares e servidores da unidade prisional.
Como professor negro, de Linhares, com uma trajetória construída na educação pública, receber este título tem um significado muito profundo. Penso nos estudantes preparando suas apresentações, nos colegas professores e em todas as pessoas que ajudaram a tornar as feiras possíveis
Rodrigo da Vitória Gomes, professor
O educador espera que a premiação também contribua para ampliar a visibilidade da educação no sistema prisional e das capacidades dos estudantes que participam das atividades.
"Custa imaginar quantas capacidades deixam de ser reconhecidas porque as oportunidades não chegam. Naquela escola, há vidas em curso e futuros que precisam continuar sendo possíveis", concluiu.