Projeção no Penedo gera curiosidade sobre publicidade no monumento; entenda

Uma projeção de imagens no Morro do Penedo, em Vila Velha, chamou a atenção de quem passava pela Avenida Beira-Mar, em Vitória, na noite de segunda-feira (9). No monumento, eram exibidas imagens de uma campanha nacional de lançamento da nova identidade visual da Caixa Econômica Federal.
O Penedo não foi o único monumento escolhido para a campanha. Segundo a Caixa, a ação foi realizada pela agência de marketing Sallero e passou por 12 cidades brasileiras.
Segundo publicação da empresa nas redes sociais, monumentos e pontos turísticos, como o Elevador Lacerda, em Salvador, e o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, receberam projeções para apresentar a nova marca da instituição. A nova identidade visual do banco trouxe mudanças no logotipo, na tipografia e nas cores, preservando o tradicional X azul e laranja.
Apesar de chamativa, a ação levantou uma dúvida por quem observava as imagens: afinal, é permitido utilizar um patrimônio histórico e ambientalmente protegido para esse tipo de publicidade?
Projeções luminosas não são necessariamente proibidas em patrimônios tombados, mas precisam respeitar as regras de proteção de cada local. No caso da campanha da Caixa, a Prefeitura de Vila Velha informou que a atividade foi realizada sem a autorização municipal exigida.
Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nenhuma solicitação foi apresentada para a projeção no Morro do Penedo, que é uma unidade de conservação municipal e um patrimônio tombado pelo Estado. A prefeitura explicou que qualquer atividade no monumento, incluindo projeções de imagens, deve passar por análise e autorização prévia da secretaria e de seu Conselho Consultivo.
Já a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) informou que não tinha conhecimento prévio da ação publicitária, mas esclareceu que a legislação de proteção ao patrimônio cultural não estabelece uma proibição genérica à realização de projeções luminosas ou ações publicitárias temporárias em bens tombados.
Segundo a pasta, iniciativas dessa natureza, quando não envolvem intervenções físicas, podem ser avaliadas considerando a duração e os possíveis impactos sobre a integridade, a visibilidade e a ambiência do patrimônio protegido.
A Secult também informou que a Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Cultura (CEC) recebeu recentemente uma consulta sobre a possibilidade de realização de uma projeção no Morro do Penedo.
"Após avaliação da Secult, entendeu-se que esse tipo de ação, nas condições apresentadas, não se configura como intervenção com potencial de dano ao patrimônio tombado", afirmou a secretaria, sem esclarecer se a consulta estava relacionada à campanha da Caixa.
Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que acionou a empresa responsável pela projeção para prestar esclarecimentos à Prefeitura de Vila Velha. O banco destacou que, conforme previsto em contrato, cabe à agência de marketing obter as autorizações necessárias junto aos órgãos competentes para a realização das ações.
A instituição também reafirmou seu compromisso com a proteção, conservação e valorização do patrimônio natural, histórico e cultural brasileiro.