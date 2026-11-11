Projeção no Penedo gera curiosidade sobre publicidade no monumento; entenda

Uma projeção de imagens no Morro do Penedo, em Vila Velha, chamou a atenção de quem passava pela Avenida Beira-Mar, em Vitória, na noite de segunda-feira (9). No monumento, eram exibidas imagens de uma campanha nacional de lançamento da nova identidade visual da Caixa Econômica Federal.





O Penedo não foi o único monumento escolhido para a campanha. Segundo a Caixa, a ação foi realizada pela agência de marketing Sallero e passou por 12 cidades brasileiras.





Segundo publicação da empresa nas redes sociais, monumentos e pontos turísticos, como o Elevador Lacerda, em Salvador, e o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, receberam projeções para apresentar a nova marca da instituição. A nova identidade visual do banco trouxe mudanças no logotipo, na tipografia e nas cores, preservando o tradicional X azul e laranja.





Apesar de chamativa, a ação levantou uma dúvida por quem observava as imagens: afinal, é permitido utilizar um patrimônio histórico e ambientalmente protegido para esse tipo de publicidade?