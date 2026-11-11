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Baião de dois: aprenda a fazer essa receita tradicional nordestina para o jantar

Com arroz, feijão e ingredientes que valorizam a culinária brasileira, o prato é uma opção saborosa para reunir a família à mesa
Portal Edicase

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Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 18:53

Baião de dois (Imagem: Adao | Shutterstock)
Baião de dois Crédito: Imagem: Adao | Shutterstock

O baião de dois é um prato tradicional da culinária nordestina, conhecido pela combinação de arroz, feijão, carne-seca, linguiça e queijo coalho. Saborosa e bem temperada, essa receita é uma ótima opção para o jantar em família, pois reúne ingredientes simples em uma refeição completa e cheia de sabor. Confira abaixo como preparar essa iguaria brasileira!

Baião de dois

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz branco
  • 2 xícaras de chá de feijão cozido e escorrido
  • 200 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
  • 150 g de linguiça calabresa cortada em cubos
  • 150 g de bacon cortado em cubos
  • 200 g de queijo coalho cortado em cubos
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1/2 pimentão verde cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de manteiga de garrafa
  • 4 xícaras de chá de água quente
  • Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça uma colher de sopa de manteiga de garrafa em fogo médio. Adicione o bacon e frite até começar a dourar. Acrescente a linguiça calabresa e refogue por alguns minutos. Junte a carne-seca desfiada e misture bem, deixando dourar levemente. Adicione a cebola, o alho e os pimentões vermelho e verde. Refogue até os vegetais começarem a amolecer.

Acrescente o arroz branco e misture com os demais ingredientes, deixando refogar por aproximadamente 2 minutos. Despeje a água quente, tempere com pimenta-do-reino e ajuste o sal com cuidado, considerando que as carnes já são salgadas. Tampe parcialmente a panela e cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio e a água ser absorvida. Se necessário, acrescente um pouco mais de água quente durante o cozimento.

Enquanto isso, aqueça o restante da manteiga de garrafa em uma frigideira e doure os cubos de queijo coalho, em fogo médio, até formarem uma crosta levemente dourada. Reserve. Quando o arroz estiver cozido, acrescente o feijão e misture delicadamente para não desmanchar os grãos. Deixe aquecer por mais 3 minutos. Adicione o queijo coalho dourado e finalize com cheiro-verde picado. Misture cuidadosamente e sirva em seguida.

Dica: embora o feijão-de-corda seja tradicional no baião de dois, o feijão-carioca também pode ser utilizado no preparo.

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