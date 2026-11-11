Baião de dois: aprenda a fazer essa receita tradicional nordestina para o jantar

Acrescente o arroz branco e misture com os demais ingredientes, deixando refogar por aproximadamente 2 minutos. Despeje a água quente, tempere com pimenta-do-reino e ajuste o sal com cuidado, considerando que as carnes já são salgadas. Tampe parcialmente a panela e cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio e a água ser absorvida. Se necessário, acrescente um pouco mais de água quente durante o cozimento.