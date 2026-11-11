Gêmea reprovada na etapa de cotas raciais no concurso da Polícia Civil do ES reverte resultado

A candidata Natália Mendes Ferreira, de 30 anos, conseguiu reverter o resultado da etapa de heteroidentificação do concurso da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) para o cargo de oficial investigador de polícia.
Ao contrário da irmã gêmea idêntica, ela havia sido considerada inapta na avaliação inicial, mas teve o recurso aceito e agora foi aprovada nesta etapa. O resultado da revisão foi divulgado nesta quarta-feira (11) pela organizadora do certame.
Com a decisão, Natália segue na disputa por uma vaga no concurso. A próxima fase é a investigação social, que avalia a idoneidade moral, a conduta ética e o histórico de vida pregressa dos candidatos.
"Voltamos para o jogo! Fiquei muito feliz! Como eu falei na primeira entrevista, eu estava confiante, porque a minha cópia estava aprovada. Mas eu fiquei muito feliz por mim e por todos os outros candidatos que conseguiram. Agora estou na expectativa pela classificação final", disse Natália.
O candidato Gilson de Oliveira Faria, de 27 anos, havia sido mais um considerado inapto por não apresentar aspectos fenotípicos e relatou a situação ao g1 no final de outubro. Ele também teve o resultado revertido após apresentar recurso e agora foi aprovado.
"Fiquei muito feliz. Com certeza eles corrigiram os casos escandalosos, não vi ninguém reclamando agora", apontou.
O candidato, que é do Rio de Janeiro, chegou a começar a buscar locais para morar no Espírito Santo e agora vai retomar a procura.
O cronograma com as próximas datas do concurso será divulgado na próxima segunda-feira (16)
O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), responsável pela organização do concurso, foi procurado para informar quantos candidatos entraram com recurso na categoria Preto/Pardo e quantos conseguiram reverter o resultado, além de detalhar as etapas finais do concurso, mas não houve retorno até a publicação da reportagem.
O resultado preliminar da heteroidentificação do concurso da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) foi divulgado em 27 de outubro e chamou a atenção porque duas irmãs gêmeas idênticas tiveram avaliações diferentes. Natália Mendes Ferreira foi considerada inapta, enquanto a irmã, Naiara Mendes Ferreira, foi aprovada. A candidata chegou a pensar que pudesse ter sido um erro de digitação.
As duas nasceram em Vitória e moram em Vila Velha, na Grande Vitória. Na época, Natália contou que ficou surpresa com a decisão da banca, principalmente porque ela e a irmã já haviam sido aprovadas em procedimentos de heteroidentificação de outros concursos.
"A minha irmã mandou mensagem falando: 'Natália, não chora, você está inapta'. Fui, abri o site e vi que realmente era isso. Primeiro, eu achei que pudesse ser um erro de digitação, depois um erro de critério da banca, mas foi um choque!", relatou Natália.
As duas passaram pela avaliação presencial no mesmo dia e horário, mas foram encaminhadas para bancas diferentes. Natália foi avaliada pela banca 1, enquanto Naiara passou pela banca 2.
O resultado preliminar também surpreendeu Gilson de Oliveira Faria, de 27 anos, do Rio de Janeiro. Ele havia sido considerado inapto na mesma etapa e também decidiu recorrer.
O candidato contou que já havia sido aprovado em um concurso da Guarda Municipal de São Paulo, organizado pelo mesmo instituto responsável pelo certame da Polícia Civil capixaba. Na ocasião, segundo ele, foi reconhecido como negro a partir de uma fotografia enviada na inscrição.
"Saí da sala com a certeza de que eu havia passado, mas agora percebi que não era tão simples assim. Deixei minha vaga em São Paulo por causa da expectativa de passar nesse concurso. Passei pelas primeiras fases, já foi assinado até um contrato com o local onde vai haver o curso de formação. Para mim, estava tudo certo. Nunca imaginei que essa etapa fosse ser um problema. Eu já estava procurando apartamento no Espírito Santo", contou na ocasião.
O concurso para o cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP), prevê 1.052 vagas, distribuídas da seguinte forma:
- 684 vagas para ampla concorrência;
- 210 vagas reservadas a candidatos negros;
- 105 vagas para pessoas com deficiência;
- 53 vagas para candidatos indígenas.
A prova objetiva foi aplicada em fevereiro de 2026. Depois, os candidatos passaram pelo teste de aptidão física, exames de saúde, avaliação psicológica, heteroidentificação e investigação social.
Com informações de Ana Elisa Bassi, do g1 ES