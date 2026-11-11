Gêmea reprovada na etapa de cotas raciais no concurso da Polícia Civil do ES reverte resultado

O resultado preliminar da heteroidentificação do concurso da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) foi divulgado em 27 de outubro e chamou a atenção porque duas irmãs gêmeas idênticas tiveram avaliações diferentes. Natália Mendes Ferreira foi considerada inapta, enquanto a irmã, Naiara Mendes Ferreira, foi aprovada. A candidata chegou a pensar que pudesse ter sido um erro de digitação.





As duas nasceram em Vitória e moram em Vila Velha, na Grande Vitória. Na época, Natália contou que ficou surpresa com a decisão da banca, principalmente porque ela e a irmã já haviam sido aprovadas em procedimentos de heteroidentificação de outros concursos.





"A minha irmã mandou mensagem falando: 'Natália, não chora, você está inapta'. Fui, abri o site e vi que realmente era isso. Primeiro, eu achei que pudesse ser um erro de digitação, depois um erro de critério da banca, mas foi um choque!", relatou Natália.





As duas passaram pela avaliação presencial no mesmo dia e horário, mas foram encaminhadas para bancas diferentes. Natália foi avaliada pela banca 1, enquanto Naiara passou pela banca 2.





O resultado preliminar também surpreendeu Gilson de Oliveira Faria, de 27 anos, do Rio de Janeiro. Ele havia sido considerado inapto na mesma etapa e também decidiu recorrer.





O candidato contou que já havia sido aprovado em um concurso da Guarda Municipal de São Paulo, organizado pelo mesmo instituto responsável pelo certame da Polícia Civil capixaba. Na ocasião, segundo ele, foi reconhecido como negro a partir de uma fotografia enviada na inscrição.





"Saí da sala com a certeza de que eu havia passado, mas agora percebi que não era tão simples assim. Deixei minha vaga em São Paulo por causa da expectativa de passar nesse concurso. Passei pelas primeiras fases, já foi assinado até um contrato com o local onde vai haver o curso de formação. Para mim, estava tudo certo. Nunca imaginei que essa etapa fosse ser um problema. Eu já estava procurando apartamento no Espírito Santo", contou na ocasião.