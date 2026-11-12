Fiscalização flagra 200 bikes elétricas acima da velocidade em Vila Velha

Cerca de 200 condutores de bicicletas elétricas foram flagrados circulando acima do limite de velocidade de 20 km/h permitido nos calçadões durante uma operação de fiscalização realizada na orla de Vila Velha, nesta quarta-feira (11). A ação aconteceu pela manhã, na Praia da Costa, e à tarde, na Praia de Itaparica.





A fiscalização foi realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em parceria com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e a Guarda Municipal de Vila Velha. As equipes utilizaram um radar portátil para medir a velocidade dos veículos.





Segundo o Detran|ES, a operação teve caráter educativo. Os condutores abordados receberam materiais informativos e orientações sobre as regras de circulação e os limites de velocidade nas vias públicas e nos calçadões.





Durante a ação, um dos condutores foi flagrado a 39 km/h. A velocidade chamou a atenção dos agentes por ultrapassar os 32 km/h previstos na regulamentação nacional como limite de propulsão do motor auxiliar das bicicletas elétricas.





Pela Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a classificação desses veículos considera características como potência do motor, funcionamento por pedal assistido e velocidade máxima de propulsão elétrica. Equipamentos que não atendem a esses critérios podem ser enquadrados em outras categorias, como ciclomotores, dependendo de suas características técnicas.