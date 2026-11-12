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Itaparica e Praia da Costa

Fiscalização flagra 200 bikes elétricas acima da velocidade em Vila Velha

Condutores foram abordados na Praia da Costa e em Itaparica; um dos equipamentos foi registrado a 39 km/h

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 21:01

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

11 nov 2026 às 21:01
Radar flagrou bike elétrica acima da velocidade permitida no Brasil
Radar flagrou bike elétrica acima da velocidade permitida no Brasil Lucas Barcellos

Cerca de 200 condutores de bicicletas elétricas foram flagrados circulando acima do limite de velocidade de 20 km/h permitido nos calçadões durante uma operação de fiscalização realizada na orla de Vila Velha, nesta quarta-feira (11). A ação aconteceu pela manhã, na Praia da Costa, e à tarde, na Praia de Itaparica.


A fiscalização foi realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em parceria com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e a Guarda Municipal de Vila Velha. As equipes utilizaram um radar portátil para medir a velocidade dos veículos.


Segundo o Detran|ES, a operação teve caráter educativo. Os condutores abordados receberam materiais informativos e orientações sobre as regras de circulação e os limites de velocidade nas vias públicas e nos calçadões.


Durante a ação, um dos condutores foi flagrado a 39 km/h. A velocidade chamou a atenção dos agentes por ultrapassar os 32 km/h previstos na regulamentação nacional como limite de propulsão do motor auxiliar das bicicletas elétricas.


Pela Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a classificação desses veículos considera características como potência do motor, funcionamento por pedal assistido e velocidade máxima de propulsão elétrica. Equipamentos que não atendem a esses critérios podem ser enquadrados em outras categorias, como ciclomotores, dependendo de suas características técnicas.

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