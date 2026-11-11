Quatro câmaras e uma prefeitura do ES atingem nível máximo de transparência

Quatro câmaras municipais e uma prefeitura do Espírito Santo alcançaram a pontuação máxima na avaliação nacional de transparência de 2026. Alfredo Chaves, Marechal Floriano, Viana e Vitória dividiram a primeira colocação entre os Legislativos municipais. Entre as prefeituras, Santa Leopoldina foi a única a atingir 100% no índice, depois de ocupar o 17º lugar em 2025.
Ao todo, 52 órgãos municipais alcançaram o nível Diamante, o mais alto do Programa Nacional de Transparência Pública. Foram 28 prefeituras e 24 câmaras.
O nível de transparência é a classificação que cada portal alcança na avaliação. Já o selo é concedido aos órgãos classificados nos níveis Diamante, Ouro ou Prata, após a validação do resultado. Para receber o selo, o portal precisa cumprir todos os critérios essenciais e alcançar a pontuação mínima da categoria. Por isso, um portal pode ter índice de 96% e ficar no nível Elevado se algum critério essencial deixar de ser atendido.
As tabelas abaixo mostram a posição, o índice e o nível de transparência de cada prefeitura e câmara capixabas.
Santa Leopoldina lidera a lista das prefeituras capixabas em 2026, com 100% no índice de transparência. São Roque do Canaã ficou em segundo lugar, com 98,41%, seguido por Afonso Cláudio, com 98,28%. Ao todo, 28 prefeituras alcançaram o nível Diamante, 16 atingiram o Ouro e cinco, o Prata.
O prefeito de Santa Leopoldina, Fernando Rocha (PDT), atribui o avanço de Santa Leopoldina no ranking de transparência ao trabalho da Secretaria Municipal de Controle e Transparência, com a participação de todas as secretarias.
Segundo ele, a gestão passou a orientar as equipes, corrigir falhas e acompanhar a divulgação das informações públicas. A prefeitura, que havia ficado em 17º lugar em 2025, desta vez foi a única do Espírito Santo a alcançar 100% no índice. Rocha afirma que o resultado reflete o compromisso da gestão com a prestação de contas e o acesso da população às informações.
A Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) também foi procurada para repercutir os dados sobre a transparência das prefeituras. Em caso de resposta, este texto será atualizado.
O nível indica a classificação do portal na avaliação. Diamante, Ouro e Prata são os níveis que dão direito ao selo após a validação do resultado. Para obtê-lo, a prefeitura precisa atingir a pontuação mínima da categoria e cumprir todos os critérios essenciais.
No ranqueamento referente ao Legislativo municipal, Alfredo Chaves, Marechal Floriano, Viana e Vitória dividiram o primeiro lugar entre as câmaras municipais em 2026, todas com 100% no índice de transparência. Vitória já liderava em 2025. Naquele ano, Viana havia ficado em 6º lugar, Alfredo Chaves em 23º e Marechal Floriano em 25º.
Ao todo, 24 câmaras alcançaram o nível Diamante, seis ficaram no Ouro e uma no Prata. Uma câmara pode ter pontuação suficiente para um selo e ficar no nível Elevado se deixar de cumprir algum critério essencial.
Quatro câmaras municipais do Espírito Santo ficaram no nível Básico na avaliação de 2026 do Programa Nacional de Transparência Pública. Rio Bananal registrou índice de 48,64%, seguido por Rio Novo do Sul (46,39%), Mucurici (38,36%) e Bom Jesus do Norte (36,91%).
O presidente da Câmara de Rio Novo do Sul, Lucas Bastos Casimiro (Podemos), reconhece que o resultado ficou abaixo do esperado e afirma que a Casa está na fase final de preparação de um novo portal para facilitar o acesso às informações públicas. “Nosso objetivo é avançar continuamente nos índices de transparência, buscando alcançar o maior percentual possível, tendo como meta os 100%”, disse.
A presidente da Câmara de Mucurici, Eliane Vieira Silva Ramos (PSB), afirma que a Casa vai identificar os critérios que deixou de cumprir e definir as mudanças com os setores responsáveis. “Reconhecemos que há espaço para melhorias e que é nossa responsabilidade adotar as medidas necessárias para aperfeiçoar esses mecanismos.”
Os presidentes das outras Casas de Leis avaliadas com nível Básico também foram procurados nesta quarta-feira (11), mas não haviam encaminhado resposta até a conclusão deste texto.