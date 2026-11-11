Quatro câmaras e uma prefeitura do ES atingem nível máximo de transparência

Quatro câmaras municipais e uma prefeitura do Espírito Santo alcançaram a pontuação máxima na avaliação nacional de transparência de 2026. Alfredo Chaves, Marechal Floriano, Viana e Vitória dividiram a primeira colocação entre os Legislativos municipais. Entre as prefeituras, Santa Leopoldina foi a única a atingir 100% no índice, depois de ocupar o 17º lugar em 2025.





Ao todo, 52 órgãos municipais alcançaram o nível Diamante, o mais alto do Programa Nacional de Transparência Pública. Foram 28 prefeituras e 24 câmaras.





O nível de transparência é a classificação que cada portal alcança na avaliação. Já o selo é concedido aos órgãos classificados nos níveis Diamante, Ouro ou Prata, após a validação do resultado. Para receber o selo, o portal precisa cumprir todos os critérios essenciais e alcançar a pontuação mínima da categoria. Por isso, um portal pode ter índice de 96% e ficar no nível Elevado se algum critério essencial deixar de ser atendido.





As tabelas abaixo mostram a posição, o índice e o nível de transparência de cada prefeitura e câmara capixabas.