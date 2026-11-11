Mais de 50 produtores de café do ES estão na final de concurso de melhores do ano

O Espírito Santo tem 55 cafés entre os finalistas do Coffee of the Year, um dos principais concursos que selecionam os melhores cafés do ano no Brasil. O concurso é realizado anualmente como parte da programação da Semana Internacional do Café (SIC), realizada em Belo Horizonte (MG).
Foram classificadas para as rodadas de cupping (etapa de degustação) na SIC 188 amostras, sendo 157 de arábica – 38 capixabas – e 31 de canéfora – entre as quais 17 do Espírito Santo.
O número de selecionados neste ano superou a lista de 2025, quando 49 amostras de produtores capixabas foram para a final. E, no ano passado, os cafés capixabas conquistaram 11 das 15 colocações nas categorias arábica e canéfora.
Nas rodadas de cupping, compradores, torrefadores e outros profissionais nacionais e internacionais podem conhecer os cafés, seus perfis sensoriais e os produtores responsáveis por sua produção.
Em uma etapa decisiva do concurso, os 10 cafés mais bem pontuados de arábica e os 5 de canéfora são apresentados ao público da SIC em uma degustação às cegas, realizada pelo método filtrado. A avaliação dos visitantes é incorporada à pontuação final e contribui para a definição dos grandes vencedores da edição.
Criado em 2012, o Coffee of the Year tem como missão reunir os melhores cafés do Brasil, reconhecer os grandes destaques do ano e valorizar novas origens que estão transformando a produção nacional.
Café Arábica
Afonso Danizete Abreu de Lacerda – Onofre Cafés Especiais (Dores do Rio Preto / Caparaó)
Alessandra Dias da Silva – Sítio Serrinha da Baroa (Iúna / Caparaó)
Alyssa Nogueira Mont Mor – Sítio Ana Clara (Alto Rio Novo / Noroeste Capixaba)
Ana Luiza Abreu A. Protasio – Sítio Família Protazio (Dores do Rio Preto / Caparaó)
Assildo Dias da Silveira – Sítio Monte Hermon (Ibatiba / Caparaó)
Augusto Evaristo Lacerda – Sítio da Virada (Dores do Rio Preto / Caparaó)
Café Zé Maria – Sítio Sede (Itaguaçu / Montanhas do ES)
Cedro do Carmo Morineau Fornari – Sítio Refúgio do Cedro (Iúna / Caparaó)
Clarissa Caliman Faleiro – Fazenda Pico da Bandeira (Ibitirama / Caparaó)
Claudiana Medeiros Lacerda – Sítio dos Beijos (Dores do Rio Preto / Caparaó)
Cleberson Duartes Ovani – Sítio Novo Horizonte (Itaguaçu / Montanhas do ES)
Cristiana Souza da Silva Alves – Sítio do Galho (Divino de São Lourenço / Caparaó)
David Paulino de Amorim – Sítio Cabeceira Santa Maria (Ibatiba / Caparaó)
Deneval Miranda Vieira – Sítio Cordilheiras (Iúna / Caparaó)
Deneval Miranda Vieira Júnior – Córrego Pouso Alto (Iúna / Caparaó)
Douglas Dutra Vieira – Sítio do Ravi (Iúna / Caparaó)
Fabio Protasio de Abreu – Forquilha do Rio (Dores do Rio Preto / Caparaó)
Hélia Luiz Vieira Abreu – Café Família Protazio (Dores do Rio Preto / Caparaó)
Ives Ferreira Miranda – Sítio Nossa Senhora / Condado da Montanha (Alfredo Chaves / Montanhas do ES)
Jeferson Lagares Oliveira – Mirante das Montanhas (Dores do Rio Preto / Caparaó)
José Alexandre Abreu de Lacerda – Os De Lacerda (Dores do Rio Preto / Caparaó)
José Isidoro Adão – Sítio Relíquia do Caparaó (Divino de São Lourenço / Caparaó)
José Mascarelo – Sítio Santo Antônio (Brejetuba / Montanhas do ES)
Joselino Menegueti – Fazenda Alto Rancho Dantas (Brejetuba / Montanhas do ES)
Luiz Felipe Lacerda – Serra da Seriema (Dores do Rio Preto / Caparaó)
Marciano Tomazini Nalli – Sítio São José (Castelo / Montanhas do ES)
Marcos Antônio Costa – Sítio Fazenda Córrego do Pinheiro (Brejetuba / Montanhas do ES)
Maria Delurdes Ovani – Fazenda Zanotti (Itaguaçu / Montanhas do ES)
Maria Geralda Abreu de Lacerda – Sítio Pedra Menina (Dores do Rio Preto / Caparaó)
Mateus de Assis Amorim – Sítio José Teodoro (Ibatiba / Caparaó)
Matheus Silva Modolo – Sítio Pedra Azul (Domingos Martins / Montanhas do ES)
Mykael Correa Alves – Sítio Caparaó (Ibitirama / Caparaó)
Paulo Roberto Alves – Sítio Campo Azul (Divino de São Lourenço / Caparaó)
Roberta Queiroz Lima – Sítio Café da Ester (Iúna / Caparaó)
Sergio Lopes Hybner – Sítio Mundo Novo (Dores do Rio Preto / Caparaó)
Tatiana Favoreto de Oliveira Paulucio – Sítio Três Anas (Muniz Freire / Caparaó)
Vagner José Uliana – Refúgio do Ninho (Domingos Martins / Montanhas do ES)
Valzilene Dutra Vieira – Sítio Varginha (Iúna / Caparaó)
Café conilon
Altamiro Bullergahn – Sítio Pedra Gaveta (Pancas)
Angela Soares Calixto Fernandes – Fazenda Oliveira (Alto Rio Novo / Noroeste Capixaba)
Antônio Cézar Demartini Landi – Sítio do Toim (Jerônimo Monteiro)
Antônio Daniel Magdalon Filho – Sítio Cristal (Santa Teresa / Montanhas do ES)
Carolinna Bridi Gomes – Fazenda São Lourenço (Santa Teresa / Montanhas do ES)
Cristina Horst – Sítio Águas Marinhas (Iúna / Caparaó)
Daniely Borchardt de Oliveira – Sítio São José (Alto Rio Novo / Noroeste Capixaba)
Gabriela Dadalto Salvador – Fazenda Salvador (Sooretama / Conilon)
Gabrielle Clementino Silva de Oliveira – Sítio Vale Verde (Alto Rio Novo / Noroeste Capixaba)
Gilson Rodrigues Quinelato – Santa Marta (Guaçuí / Caparaó)
José Braz Ortelan – Sítio Imperial (Santa Teresa / Montanhas do ES)
Luis Carlos da Silva Gomes – Fazenda São Bento (Santa Teresa / Montanhas do ES)
Luiz Claudio de Souza – Sítio Grãos de Ouro (Muqui / Sul Capixaba)
Ormindo Francisco Nandorf – Sítio Pedreiras (Santa Teresa / Montanhas do ES)
Raquel Campi – Sítio Araujo (Rio Bananal / Conilon)
Rayner Fracisco de Oliveira Garcia – Sítio Perequito (Alto Rio Novo / Noroeste Capixaba)
Sebastião das Graças Borges – Sítio Areia Branca (Guaçuí / Caparaó)
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