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Investigação

Ex-secretário de Linhares é indiciado por assédio sexual contra ex-servidora

Tiago Magalhães também foi indiciado por invasão de dispositivo informático; ele nega as acusações, e o Ministério Público analisa o inquérito

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 19:51

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

11 nov 2026 às 19:51
Prefeitura de Linhares
Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação

O ex-secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais de Linhares, no Norte do Espírito Santo, Tiago Magalhães, foi indiciado pelos crimes de assédio sexual e invasão de dispositivo informático. Segundo a Polícia Civil, o inquérito foi concluído na última quinta-feira (5) pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) do município e encaminhado à Justiça.


Tiago pediu exoneração do cargo em 21 de outubro, após uma denúncia de assédio sexual feita por uma ex-servidora municipal, que também foi exonerada. Na ocasião, a Prefeitura de Linhares informou que a saída do secretário tinha como objetivo evitar dúvidas sobre a imparcialidade das apurações e permitir que o suspeito exerça seu direito à ampla defesa.


Em nota, o ex-secretário negou as acusações e afirmou ter apresentado à Polícia Civil documentos que, segundo ele, comprovam sua versão dos fatos. Tiago acrescentou que não divulgará outras informações neste momento.


As advogadas Vanessa Gurgel Zanoni e Luciene Trevizani Lovatte, responsáveis pela defesa da ex-servidora, informaram que estão cientes da conclusão do inquérito e aguardam a manifestação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES)Segundo a defesa, a mulher espera que, caso as acusações sejam confirmadas, a gravidade dos fatos seja reconhecida, "para que situações como essa não sejam naturalizadas ou silenciadas".


A reportagem de A Gazeta confirmou que o Ministério Público recebeu o inquérito e está analisando o caso. Procurado, o MPES informou que o procedimento tramita sob sigilo e que, por isso, não divulgará detalhes neste momento.


Já a Prefeitura de Linhares informou que não tem acesso ao inquérito policial, mas ressaltou que tem colaborado com as investigações. A administração municipal acrescentou que a apuração administrativa continua em andamento, mesmo após a exoneração dos envolvidos.

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