Homem é encontrado morto com 9 perfurações de tiros em casa em Linhares

Um homem de 27 anos, identificado como Felipe Rogério Raimundo, foi encontrado morto dentro do quarto de casa, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (10). De acordo com a Polícia Militar, o portão dos fundos da residência estava arrombado. Em consulta ao sistema, os militares constataram que Felipe não possuía antecedentes criminais.





Uma testemunha relatou à PM que o possível alvo dos disparos seria o irmão da vítima, que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda segundo o relato, três suspeitos foram vistos correndo pela região. Nenhum deles, porém, foi identificado ou localizado.





Durante os trabalhos periciais, a Polícia Científica constatou nove perfurações no corpo da vítima, nas regiões dos braços, da cabeça e do pescoço. No quarto onde Felipe foi encontrado, a equipe recolheu 11 cápsulas e três projéteis avulsos de calibre .380, que foram encaminhados à delegacia.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.