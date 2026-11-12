Impasse, dedo na cara, boicote ao orçamento e “terror”: o clima na Câmara de Vitória

Obstrução de quórum, derrubada de sessão e boicote à votação do orçamento; briga entre dois notórios desafetos com direito a choro, ranger de dentes e dedo na cara; vereador falando em “terceiro tempo eleitoral” e até prometendo a instauração da “era do terror”.





Na última terça-feira (10), parecia até que os dois grupos antagônicos na Câmara de Vitória poderiam caminhar para uma pacificação. Parecia. O dia seguinte, quarta-feira (11), tratou de explodir qualquer esperança de reconciliação e de expor o verdadeiro clima respirado no momento na Casa de Leis. E é esse aí descrito na abertura.





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O pano de fundo do conflito é a eleição da Mesa Diretora que comandará o Legislativo de Vitória no biênio 2027-2028. A eleição precisa ocorrer até o próximo dia 20, mas ainda não foi convocada pelo presidente, Anderson Goggi (Republicanos).





A eleição coloca em lados opostos dois grupos. O primeiro, minoritário, é formado pelos cinco vereadores mais “pazolinistas”, mais ligados politicamente ao ex-prefeito e governador eleito, Lorenzo Pazolini (Republicanos). São eles, além do próprio Goggi: Davi Esmael (Republicanos), Luiz Emanuel (Republicanos), Leonardo Monjardim (Novo) e Armandinho Fontoura (PL).





O segundo, majoritário, reúne os outros 16 vereadores. É o chamado G16, constituído solidamente desde março – e, até o momento, inquebrável. Juntando vereadores da base e da oposição, apoiadores de Pazolini e do governador Ricardo Ferraço (MDB), esse policromático grupo apoia a candidatura do veterano Dalto Neves (SD) para a presidência. O nome de Dalto, porém, não desce bem nem à prefeita Cris Samorini (PP) nem a Paozlini. Principalmente a este último.





Com essa moldura, a quarta-feira foi marcada por três sessões plenárias; três tentativas frustradas da Mesa Diretora de colocar em votação o projeto de lei mais importante enviado neste ano pela Prefeitura de Vitória: o orçamento da cidade para 2027.





A primeira, ordinária, pela manhã, caiu por falta de quórum, em movimento coordenado pelo G16: quase todos os membros do grupo presentes à sessão esvaziaram o plenário, impedindo a sequência da sessão.





As outras duas, extraordinárias, foram convocadas por Goggi com a finalidade específica de votar o orçamento. A primeira, às 14 horas; a segunda, às 14h35. Os trabalhos nem sequer se iniciaram. Em novo movimento articulado, nenhum membro do G16 atendeu à convocação. Os únicos a comparecer foram os cinco mais leais a Pazolini, citados acima.





Goggi convocou, então, uma nova extraordinária, para esta quinta-feira (12), às 9h30. Até o fechamento deste texto, a inclinação do G16 era a de, mais uma vez, ignorar a sessão. A intenção do grupo é só votar o orçamento na próxima ordinária, prevista para segunda-feira (16), às 9h30.





Segundo o Regimento Interno da Câmara de Vitória, uma sessão só pode ser aberta se houver pelo menos sete vereadores presentes (do total de 21). E o orçamento só poderá ser votado se pelo menos 11 confirmarem presença em plenário (maioria simples).





Para que possa ser executado a partir de 1º de janeiro, o orçamento municipal precisa ser votado e aprovado em plenário até o fim do ano legislativo. Para 2027, a Prefeitura de Vitória estima uma receita total de R$ 4,145 bilhões – aumento de 6,25% em relação à receita prevista no orçamento deste ano.