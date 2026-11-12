Impasse, dedo na cara, boicote ao orçamento e “terror”: o clima na Câmara de Vitória

Obstrução de quórum, derrubada de sessão e boicote à votação
do orçamento; briga entre dois notórios desafetos com direito a choro, ranger
de dentes e dedo na cara; vereador falando em “terceiro tempo eleitoral” e até prometendo
a instauração da “era do terror”.
Na última terça-feira (10), parecia até que os dois grupos
antagônicos na Câmara de Vitória poderiam caminhar para uma pacificação. Parecia.
O dia seguinte, quarta-feira (11), tratou de explodir qualquer esperança de reconciliação
e de expor o verdadeiro clima respirado no momento na Casa de Leis. E é esse aí
descrito na abertura.
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O pano de fundo do conflito é a eleição da Mesa Diretora que
comandará o Legislativo de Vitória no biênio 2027-2028. A eleição precisa
ocorrer até o próximo dia 20, mas ainda não foi convocada pelo presidente, Anderson
Goggi (Republicanos).
A eleição coloca em lados opostos dois grupos. O primeiro,
minoritário, é formado pelos cinco vereadores mais “pazolinistas”, mais ligados
politicamente ao ex-prefeito e governador eleito, Lorenzo Pazolini
(Republicanos). São eles, além do próprio Goggi: Davi Esmael (Republicanos),
Luiz Emanuel (Republicanos), Leonardo Monjardim (Novo) e Armandinho Fontoura
(PL).
O segundo, majoritário, reúne os outros 16 vereadores. É o
chamado G16, constituído solidamente desde março – e, até o momento,
inquebrável. Juntando vereadores da base e da oposição, apoiadores de Pazolini e
do governador Ricardo Ferraço (MDB), esse policromático grupo apoia a
candidatura do veterano Dalto Neves (SD) para a presidência. O nome de Dalto,
porém, não desce bem nem à prefeita Cris Samorini (PP) nem a Paozlini.
Principalmente a este último.
Com essa moldura, a quarta-feira foi marcada por três
sessões plenárias; três tentativas frustradas da Mesa Diretora de colocar em
votação o projeto de lei mais importante enviado neste ano pela Prefeitura de
Vitória: o orçamento da cidade para 2027.
A primeira, ordinária, pela manhã, caiu por falta de quórum,
em movimento coordenado pelo G16: quase todos os membros do grupo presentes à sessão
esvaziaram o plenário, impedindo a sequência da sessão.
As outras duas, extraordinárias, foram convocadas por Goggi
com a finalidade específica de votar o orçamento. A primeira, às 14 horas; a
segunda, às 14h35. Os trabalhos nem sequer se iniciaram. Em novo movimento
articulado, nenhum membro do G16 atendeu à convocação. Os únicos a comparecer foram
os cinco mais leais a Pazolini, citados acima.
Goggi convocou, então, uma nova extraordinária, para esta
quinta-feira (12), às 9h30. Até o fechamento deste texto, a inclinação do G16
era a de, mais uma vez, ignorar a sessão. A intenção do grupo é só votar o
orçamento na próxima ordinária, prevista para segunda-feira (16), às 9h30.
Segundo o Regimento Interno da Câmara de Vitória, uma sessão
só pode ser aberta se houver pelo menos sete vereadores presentes (do total de
21). E o orçamento só poderá ser votado se pelo menos 11 confirmarem presença em
plenário (maioria simples).
Para que possa ser executado a partir de 1º de janeiro, o
orçamento municipal precisa ser votado e aprovado em plenário até o fim do ano legislativo.
Para 2027, a Prefeitura de Vitória estima uma receita total de R$ 4,145 bilhões
– aumento de 6,25% em relação à receita prevista no orçamento deste ano.
Cronologia do conflito
A crise relacionada ao orçamento, na verdade, começou na véspera, terça-feira (10). Pela manhã, logo após a sessão ordinária, quase todos os vereadores, representantes dos dois lados, realizaram uma reunião a portas fechadas no plenário para “lavar roupa suja” sobre a eleição da Mesa. Não chegaram a fumar ali o cachimbo da paz, mas começaram a botar tabaco no cachimbo. Abriu-se uma brecha para a pacificação (explodida no dia seguinte, como veremos).
Às 16 horas, a Comissão de Finanças realizou uma reunião
extraordinária, a fim de analisar o projeto de lei orçamentária encaminhado
pela prefeita Cris Samorini, bem como as emendas apresentadas por alguns
vereadores. O relator do projeto, Davi Esmael (aliado do Executivo), apresentou
parecer pela aprovação da matéria sem emendas.
Assim, foram rejeitadas de plano as emendas propostas por
vereadores como Ana Paula Rocha (PSol), Pedro Trés (PSB) e Camillo Neves (PP). Já
no caso das emendas propostas por Bruno Malias (PSB), Davi argumentou que havia
acordo para que elas fossem arquivadas. Guarde essa informação.
No dia seguinte (quarta de manhã), segundo membros do G16
ouvidos pela coluna, o grupo chegou à sessão predisposto a votar e aprovar o
orçamento, em gesto de boa-vontade para com a gestão Cris Samorini.
Alguns entendiam que era melhor não votar, deixando a
aprovação do orçamento somente para depois da eleição da Mesa. Mas a maioria do
grupo avaliou que era melhor votar. Seria uma demonstração de que o movimento
deles visa exclusivamente à eleição de Dalto Neves, mas não tem o objetivo de
fazer oposição à prefeitura.
Entretanto, com a sessão iniciada, Bruno Malias contestou o
arquivamento de suas emendas. Disse que não havia acordo nesse sentido e que
gostaria que elas fossem apreciadas. Isso gerou um impasse e, para saná-lo, a
sessão foi suspensa por Goggi. A transmissão ao vivo da sessão foi interrompida. E foi aí
que o caldo engrossou.
Dentro do plenário, sem assessores presentes e sem transmissão
para o público, os vereadores Davi Esmael (aliado de Pazolini, fora do G16) e
Karla Coser (opositora de Pazolini e integrante do G16) protagonizaram uma “briga
verbal pesada”, confirmada por algumas testemunhas.
Davi e Karla são adversários pessoais desde o início da
legislatura passada, em 2021, quando o primeiro era presidente da Câmara de
Vitória e a petista fazia oposição a Pazolini. Já tiveram muitos
desentendimentos em plenário. Os dois serão deputados estaduais a partir de fevereiro.
Segundo testemunhas, a discussão foi muito ríspida, e Davi
apontou o dedo em riste para Karla. Os dois não chegaram a vias de fato, mas
alguns temeram por isso. Karla deixou o plenário aos prantos.
Entendendo não haver clima para retomar os trabalhos, quase todos os
membros do G16 esvaziaram a sessão, que assim não pôde prosseguir. Goggi,
então, convocou a extraordinária para as 14 horas – solenemente ignorada pelo
G16.
Conduzindo a sessão, Goggi ainda deu um tempo, antes de
marcar a extraordinária seguinte, para as 14h35: “Estou acreditando que os
nobres vereadores possam estar presos no trânsito. Quero acreditar que eles não
estão fazendo um boicote ao orçamento da cidade...”
Ao seu lado, Armandinho pediu à Mesa o corte da
remuneração dos vereadores ausentes. Goggi registrou o pedido em ata e o encaminhou
para a Procuradoria da Casa.
Na sessão das 14h35, a história se repetiu.
Goggi, então, desabafou: “Mais uma vez, o que está
acontecendo na cidade de Vitória é revoltante. Não votar o orçamento,
prejudicar a cidade. Mas nós estaremos aqui”, disse o presidente, convocando a
extraordinária seguinte para esta quinta-feira (11), às 9h30.
O presidente ainda alfinetou o grupo rival: “É esse mesmo
grupo que quer presidir a Casa? Essa é a pergunta que fica. O que vão fazer com
a prefeita, então, se não estão votando o orçamento? Fica a pergunta”, encerrou
Goggi, parabenizado por Luiz Emanuel pela “resiliência” e pela “resistência”.
Como se vê, se é verdade que o G16 inicialmente tencionava
votar o orçamento como “prova de boa-vontade”, o cenário logo se inverteu: agora,
a obstinação do grupo em não votar a peça, ao menos até segunda-feira, é tomada
pelos vereadores mais governistas como prova de que o movimento seria, sim, de
oposição à gestão Cris Samorini (e, por extensão, a Pazolini).
Armandinho: “Começou
a era do terror”
Pedindo novamente o corte dos subsídios dos faltosos,
Armandinho foi além. Disse que os adversários estão buscando promover um “terceiro
turno eleitoral”, para prejudicarem Cris e Pazolini após a vitória do segundo
contra Ricardo Ferraço na eleição para governador.
Falando em “motim” e “chantagem” dos adversários, o vereador
do PL mirou principalmente em Mara Maroca (PP), vice-líder da prefeita na
Câmara, sugeriu que o governo de Ricardo Ferraço está envolvido na trama e
ameaçou inaugurar “a era do terror” na Casa.
“Considero uma vergonha com o município de Vitória essa
brincadeira com a peça orçamentária de R$ 4,1 bilhões. Tem vereadores que estão
no terceiro turno eleitoral. [...] Mara Maroca se encontra entre os participantes
do motim. [...] Estão querendo sequestrar o orçamento. É um movimento orquestrado
pelo governo derrotado do Palácio Anchieta. Vocês querem o terror? Começou a
era do terror.”
Segundo Armandinho, alguns vereadores estão em polvorosa
porque têm cargos comissionados no governo. Na noite de terça-feira (10), a
equipe de transição de Pazolini anunciou que um de seus primeiros atos após
tomar posse, em 6 de janeiro, será exonerar todos os comissionados lotados no
Governo do Estado.
No fim da sessão ordinária de quarta de manhã, o vereador André Brandino (Podemos), do G16, enfrentou Armandinho, em pronunciamento da tribuna:
“Armandinho, que às vezes os neurônios estão acelerados, fica nervosinho, fica chateado... Armandinho, tem gente aqui nesta Casa, a maior parte do tempo, que gosta da guerra acontecendo porque senão não consegue vender as armas. E Armandinho é um cara que vende arma pros dois lados. Tem que ter lado, escolhe. Escolhe um lado, Armandinho. [...] A gente tem que ter palavra, Armandinho. Isso se chama credibilidade.”
Brandino acusou Armandinho de estar fazendo jogo duplo, manifestando apoio aos dois lados na disputa da Mesa.
Fora do microfone, Armandinho dirigiu gritos a Brandino, que provocou: “Ele está descontrolado”.
Este é o clima.
O novato Tião das Comunidades (Podemos) chegou à Câmara de Vitória há poucos dias, no lugar de Baiano do Salão (Podemos), cassado pelos pares. Tião aderiu ao grupo que apoia Dalto Neves para a presidência, o qual, assim, voltou a ser o G16.
O novo vereador boicotou as duas extraordinárias convocadas por Goggi na tarde de quarta-feira.
Tião não está na foto acima, que ilustra este texto e foi feita em 2025. Nela consta Baiano do Salão.