Os brasileiros que decidiram morar nas grandes metrópoles da China: 'A liberdade muda nossa forma de viver'

A paulistana Dayane Oliveira começou a ir para a China a trabalho e, hoje, planeja passar o resto da vida lá Arquivo pessoal

Quando viajou pela primeira vez à China , em 2017, a paulistana Dayane Epifanio de Oliveira não imaginava que, no futuro, o país se tornaria sua casa.

Formada em Design de Moda, ela foi ao país a trabalho. Anos depois, conheceu o homem com quem se casaria e mudou-se definitivamente para lá em 2023.

"Meu marido é chinês. Nosso relacionamento foi se desenvolvendo e, naturalmente, decidi construir uma nova vida na China", conta a paulistana de 37 anos.

"Precisei aprender um idioma completamente diferente, entender outra cultura, me adaptar aos aplicativos, ao transporte, aos hospitais e a uma forma de viver muito diferente da que eu conhecia no Brasil."

Dayane mora em Hangzhou, na Província de Zhejiang, no leste do país. Ela criou uma empresa que conecta empresários e turistas brasileiros ao mercado chinês.

A empreendedora faz parte de uma comunidade estimada em 7.520 brasileiros na China em 2025, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. É a segunda maior comunidade brasileira da Ásia, atrás apenas do Japão

A presença de brasileiros no país acompanha o aprofundamento dos laços econômicos entre as duas nações.

A relação bilateral começou com as commodities e depois passou a envolver outros setores, como investimentos, educação, tecnologia, logística e serviços, afirma Marcus Vinicius de Freitas, professor visitante da China Foreign Affairs University e pesquisador sênior da organização Policy Center for the New South.

Com a China consolidada como principal parceiro comercial do Brasil , cresceram as oportunidades para executivos, empreendedores, pesquisadores, professores e estudantes, entre outras ocupações.

Freitas afirma que essa aproximação está relacionada à transformação econômica da China a partir do fim dos anos 1970, quando o país começou a abrir alguns setores ao investimento estrangeiro e a ampliar sua integração ao comércio internacional.

"Os estrangeiros passaram a chegar não apenas porque a China ficou mais rica, mas também porque passou a ocupar uma posição central na economia mundial, transformando-se no principal parceiro comercial de mais de 140 países e territórios", explica o professor.

Entretanto, a pandemia de covid-19, iniciada em 2020, freou a chegada de estrangeiros, limitando por quase três anos a entrada de viajantes, a emissão de vistos e o número de voos internacionais.

Os dados do Itamaraty mostram que o número de brasileiros morando lá nunca voltou ao patamar anterior: eram 11.040 em 2019; 10.106 em 2020; 6.653 em 2021; 5.940 em 2022; 9.160 em 2023; e 7.520 em 2024.

A comunidade brasileira na China é formada em parte por pessoas que ficam temporariamente no país asiático, aponta João Alfredo Lopes Nyegray, professor de Negócios Internacionais e Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).

"São pessoas que permanecem dois, três ou cinco anos na China, porque têm um contrato de trabalho, uma função dentro de uma multinacional, estão estudando mandarim, fazendo graduação ou pós-graduação, trabalhando com comércio exterior ou acompanhando operações empresariais", diz Nyegray.

Mas, durante a pandemia, entre 2020 e 2023, estudantes voltaram ao Brasil, profissionais de multinacionais foram realocados e alguns empreendedores encerraram suas operações.

Freitas explica que, mesmo após o fim das restrições sanitárias, outros fatores podem ter contribuído para que o número de brasileiros não voltasse ao patamar de antes, como a digitalização das relações comerciais, a possibilidade de administrar operações à distância e a substituição de parte dos expatriados por profissionais contratados localmente.

Sensação de segurança

'Para quem vem de uma grande cidade brasileira, essa liberdade muda bastante a forma de ocupar e aproveitar a cidade', diz o advogado Henrique Rojas sobre a sensação de segurança na China Arquivo pessoal

Já para Dayane, a mudança para a China foi definitiva. Ela tinha uma loja no Brás, polo têxtil da cidade de São Paulo, e passou a ir ao país asiático para escolher tecidos e acompanhar a produção das roupas que importava para o Brasil.

Depois de cumprir essas tarefas, ela aproveitava as viagens para visitar cidades como Pequim e Xangai. Ela conheceu o atual marido na rua, pedindo informação. Foi amor à primeira vista, conta. Ele a convidou para jantar, ela aceitou, e o casal está junto desde então.

Eles tiveram uma filha recentemente, nascida na China. Dayane é mãe também de uma menina de 8 anos que nasceu em São Paulo, fruto de outro casamento.

Além da família que formou no país, Dayane cita vantagens que reforçam sua decisão de morar lá, como a sensação de segurança, o transporte e o acesso a aplicativos de ponta no celular.

Viver na China também dá acesso a serviços incomuns no Brasil. Quando Dayane teve bebê, ficou sabendo de centros especializados no período pós-parto, uma espécie de "hotel" onde mães podem receber alimentação, apoio à amamentação e ajuda nos cuidados consigo e com o bebê. Ela chegou a visitar um desses lugares, mas acabou optando por contratar um serviço similar em casa.

A sensação de segurança é um dos pontos positivos mais destacados por ela, o que a permite usar o celular na rua sem medo de ser roubada, andar sozinha ou com a família pela cidade, inclusive à noite.

"No Brasil, muitas vezes precisamos pensar antes de fazer essas coisas", diz Dayane.

O advogado Henrique Rojas, de 38 anos, tem um relato parecido. Ele deixou o bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e se mudou com a mulher para Xangai em novembro de 2025.

A decisão foi inicialmente profissional: seu escritório já atendia a clientes asiáticos e queria estabelecer-se na China, enquanto a mulher trabalhava no Brasil com importação de produtos chineses e buscava ficar mais próxima de fornecedores e da cadeia logística local.

Hoje, ele vê sua vida inteiramente transformada, não só profissionalmente. A principal mudança que ele sente é ao circular tranquilamente pela cidade — o casal chega a sair para passear com o cachorro de madrugada, às vezes por volta das 2h da manhã, levando o celular, sem a preocupação com assaltos que fazia parte da rotina no Brasil.

"Para quem vem de uma grande cidade brasileira, essa liberdade muda bastante a forma de aproveitar a cidade."

O advogado relaciona essa sensação à ampla presença de câmeras e sistemas de monitoramento em Xangai. Ele reconhece que esse nível de vigilância pode suscitar críticas, mas afirma que, como morador, o efeito é positivo.

Ele exalta ainda a concentração de serviços no celular e a possibilidade de viver sem carro graças ao transporte público eficiente.

Mesmo assim, faz uma ressalva: sua experiência é a de um morador de Xangai — a segunda cidade mais populosa da China, atrás apenas de Chongqing.

"A vida em cidades menores pode ser muito diferente, assim como a realidade das áreas rurais."

Vistos priorizam estudantes e profissionais qualificados

Após morar na Inglaterra, a historiadora Joana Leão Riquet-Molgard mudou-se pra China, onde teve dois filhos Arquivo pessoal

A brasileira Joana Leão Riquet-Molgard, de 43 anos, também vive em Xangai com a família — o marido dinamarquês e dois filhos, nascidos na China.

Historiadora de formação, Joana morava na Inglaterra antes de se mudar para a China, onde vive há 14 anos. Hoje, trabalha como professora de ginástica, guia turística e consultora de viagens.

Ela chegou ao país como a maior parte dos imigrantes: com um visto vinculado à empresa ou à instituição de ensino responsável pela contratação ou pelo curso.

A China privilegia profissionais qualificados que atendam temporariamente a demandas específicas do mercado, mas não possui uma política de imigração permanente comparável à de países como Canadá e Austrália.

Para trabalhar legalmente, o estrangeiro precisa, em geral, ter um empregador definido, qualificação compatível com a função e obter autorizações de trabalho e moradia. As empresas estabelecidas na China costumam ajudar no processo de imigração.

Conseguir residência permanente é mais difícil. Segundo João Alfredo Nyegray, as possibilidades se concentram em grupos específicos, como investidores, profissionais qualificados que atendam a determinados requisitos de trabalho e permanência, pessoas consideradas necessárias ao país e familiares que se enquadrem nas regras previstas.

"A China é bastante aberta à circulação de estrangeiros que interessam à sua economia, mas é seletiva quanto à sua instalação permanente", resume.

Para o professor, essa característica ajuda a explicar o próprio perfil da comunidade brasileira no país, formada por executivos, profissionais de comércio exterior, professores, pesquisadores, estudantes, técnicos e pessoas ligadas a empresas.

A cidadania também pode ser concedida a um estrangeiro que tenha parentes próximos chineses, que esteja estabelecido no país ou que apresente razões consideradas legítimas para o pedido, que é avaliado pelas autoridades.

Mas, como a China não aceita a dupla nacionalidade, em caso de concessão da cidadania chinesa, é preciso abrir mão da cidadania anterior. Por isso, muitos estrangeiros não consideram a naturalização vantajosa.

É o caso de Joana. Ela e a família conseguiram a residência permanente por meio do desejado "green card chinês", como é informalmente conhecida a permissão, mas não planejam solicitar a cidadania.

"Hoje, podemos trabalhar em diferentes áreas, usar os serviços públicos e, quando viajamos de trem ou avião dentro da China, usamos a identidade chinesa, não o passaporte. Somos tratados como cidadãos chineses, exceto em relação aos direitos políticos", explica.

"Para nós, o green card, junto com as nossas nacionalidades, é a combinação perfeita."

Antes de obter esse status, a família precisava renovar o visto anualmente e apresentar uma carta de emprego. Segundo a historiadora, esse processo se torna mais difícil para quem não conhece o sistema ou não domina o mandarim.

Joana e a família conseguiram o 'green card' chinês Arquivo pessoal

'Tenho mais liberdade que você'

A historiadora, que nasceu no Rio de Janeiro e morou em várias cidades brasileiras, já se acostumou às perguntas que escuta quando volta ao país natal. Já quiseram saber se ela come cachorro ou escorpião, como consegue viver em um "país comunista" e se tem liberdade.

Foi durante uma viagem recente ao Rio de Janeiro que ouviu novamente a última pergunta. "Eu fiquei pensando: tenho mais liberdade que você. Posso sair de casa a hora que quiser, sair à noite, não tenho medo de nada", reflete Joana.

Para ela, parte das perguntas que escuta está relacionada ao desconhecimento sobre um país que, apesar da crescente importância econômica para o Brasil, ainda chama mais a atenção por seu sistema político.

A China mantém controle sobre a imprensa e sobre o acesso à internet — redes sociais utilizadas no Brasil não podem ser acessadas normalmente lá.

Para esta reportagem, por exemplo, os entrevistados que moram na China foram contatados por meio do WhatsApp, graças ao uso de VPNs (serviços de rede privada virtual que permitem contornar as restrições na rede local).

Em um relatório publicado este ano pela organização americana Freedom House, a China recebeu nove pontos em uma escala de zero a cem (onde zero indica nenhuma liberdade) e foi classificada como "não livre".

O índice avalia direitos políticos e liberdades civis a partir de critérios como processo eleitoral, pluralismo, liberdade de expressão, direito de associação e funcionamento das instituições.

Marcus Vinicius de Freitas pondera, porém, que o relatório tem como pressuposto um determinado modelo político, moldado na Europa.

"É um índice construído a partir de uma determinada concepção de democracia liberal e, portanto, não deve ser apresentado como uma medida universal e incontroversa de qualidade de governança", afirma.

A BBC News Brasil procurou a embaixada chinesa no Brasil para comentar as críticas a seu sistema político, mas não recebeu resposta.

Joana afirma que sua percepção sobre a liberdade de expressão é diferente daquela que tinha antes de conhecer o país.

Segundo ela, os chineses fazem, sim, críticas a políticas públicas e ao funcionamento do Estado, e a realidade cotidiana é mais complexa do que a imagem de uma população submetida permanentemente à repressão.

Felipe Gaspar Durante, engenheiro de produção e mestrando em Relações Internacionais na China Foreign Affairs University, também refuta a imagem de que a população chinesa viva sob controle permanente do Estado.

O brasileiro tem 43 anos, morava em Florianópolis e hoje vive em Pequim.

Para o engenheiro, que tem um canal de geopolítica no YouTube com cerca de 300 mil inscritos, onde discute esses estereótipos, parte dessas representações tem origem em disputas históricas entre a China e potências ocidentais.

"É o tal do fantasma do comunismo que controla a vida das pessoas, que está sempre por trás de tudo", diz.

Marcus Vinicius de Freitas também aponta para as raízes históricas dessas imagens.

"O grande erro brasileiro e ocidental é interpretar a China exclusivamente por meio de categorias da Guerra Fria ou de imagens construídas há quarenta anos", argumenta o professor.

Para ele, expressões como "China comunista", quando utilizadas isoladamente, dizem pouco sobre um país que combina um sistema político centralizado sob a liderança do Partido Comunista Chinês com empresas privadas, competição de mercado e forte presença estatal em setores da economia.

Freitas reconhece limitações a direitos civis no país, mas argumenta que elas coexistem com características próprias na organização do Estado e na condução da economia.

"A questão mais importante não é escolher entre idealizar e demonizar a China. É compreendê-la como ela é", afirma.

O obstáculo do idioma

Joana já tem uma bagagem e tanto para compreender o país: além de viver há mais de uma década lá, já morou em duas cidades, fez mestrado no país asiático, estudou mandarim e fez da China o lar de sua família.

Ainda assim, ela relata uma sensação de pertencimento incompleto.

"Sinto que estou apenas com a pontinha do dedo nesse oceano que é a China. É um pertencimento e um não pertencimento ao mesmo tempo", afirma.

No entanto, a historiadora diz nunca ter sentido o preconceito que afirma ter vivenciado como imigrante na Europa. O que encontrou foram estereótipos e um conhecimento limitado sobre o Brasil.

"[Os chineses] Conhecem, por exemplo, nosso futebol, sabem do nosso samba, até sabem que a gente fala português, então não há um conhecimento tão aprofundado", afirma.

Joana conta que recentemente uma aluna deixou uma avaliação sobre uma de suas aulas de ginástica, associando sua maneira de ensinar ao fato de ser brasileira e ter uma personalidade "latina, alegre, feliz, sorridente".

"A gente, na verdade, tem até um estereótipo de um povo alegre, feliz, contente", diz.

Ainda assim, a brasileira sente dificuldade de integrar-se na China e reconhece o impacto das distâncias dos parentes nas relações. Seus filhos convivem com os avós apenas uma ou duas vezes por ano, além do contato por videochamadas.

Por não falar mandarim, Henrique sente essa dificuldade de integração de forma ainda mais acentuada. Embora ferramentas de tradução e o uso do inglês facilitem a rotina em Xangai, não falar o idioma limita as interações e a criação de vínculos.

A adaptação também envolve o ecossistema digital chinês, já que aplicativos e serviços usados no Brasil não funcionam da mesma forma no país asiático. Somam-se a isso o fuso horário, as viagens longas e a distância da família e dos amigos.

"As diferenças culturais exigem adaptação, tanto na vida pessoal quanto profissional. Mas isso faz parte da experiência de morar em outro país", afirma.

Já Dayane fala mandarim, mas ainda enfrenta dificuldades em situações que exigem vocabulário específico, como consultas médicas, leitura de contratos e atendimentos em repartições públicas.

A distância do Brasil também pesa. "São aniversários e outras datas familiares perdidos, além do fuso horário que dificulta manter contato."

Como a China se desenvolveu tanto nas últimas décadas?

'Me imagino envelhecendo na China, vendo minhas filhas crescerem e aproveitando minha aposentadoria aqui', diz Dayane Arquivo pessoal

A infraestrutura e os serviços que brasileiros encontram hoje na China são resultado de uma transformação iniciada há quase cinco décadas, explicam os especialistas ouvidos pela reportagem.

Parte da estratégia foi tratar infraestrutura não apenas como consequência do crescimento econômico, mas como uma ferramenta para estimulá-lo.

O governo central e autoridades locais direcionaram recursos para setores como transporte, energia, saneamento, telecomunicações e habitação. Áreas consideradas estratégicas permaneceram sob forte coordenação do Estado.

Segundo Marcus Vinicius de Freitas, províncias e municípios passaram a disputar investimentos, empresas e trabalhadores qualificados, enquanto seus dirigentes eram avaliados por indicadores ligados ao crescimento, à inovação e ao desenvolvimento urbano.

Em dez anos, o produto interno bruto (PIB) da China dobrou em valores correntes, passando de cerca de 69 trilhões de yuans em 2015 para mais de 140 trilhões em 2025. No último ano, o PIB cresceu 5% e manteve o país como a segunda maior economia do mundo em valores nominais.

Tamanho desenvolvimento tem relação com a urbanização. De acordo com João Alfredo Lopes Nyegray, a população urbana chinesa passou de aproximadamente 459 milhões de pessoas em 2000 para cerca de 954 milhões no fim de 2025.

A expansão urbana foi acompanhada pela construção de redes de transporte capazes de conectar essas regiões.

Ao final de 2024, 54 cidades chinesas operavam 325 linhas de transporte ferroviário urbano, somando cerca de 10,9 mil quilômetros, segundo dados citados por Nyegray.

A malha ferroviária de alta velocidade, por sua vez, ultrapassava 48 mil quilômetros.

"Uma pessoa pode morar em uma cidade considerada secundária pelos padrões chineses e, ainda assim, ter acesso a metrô, pagamentos digitais, entregas rápidas, trens de alta velocidade, hospitais, universidades, comércio eletrônico e aeroportos regionais", afirma.

A expansão física ocorreu paralelamente à digitalização dos serviços, que vai desde o transporte à alimentação. As plataformas WeChat e Alipay, criadas por empresas chinesas, tornaram-se os principais meios de pagamento no país.

Nyegray ressalta, porém, que essa digitalização amplia a coleta de dados e a supervisão estatal e empresarial sobre as pessoas.

A expansão trouxe ainda endividamento de governos locais e dependência das receitas do mercado imobiliário — problemas que passaram a pressionar algumas administrações à medida que este setor perdeu força.

Paralelamente a estas mudanças na China, Dayane não podia imaginar que sua vida também seria tão transformada.

"O que começou como uma relação profissional se transformou em algo maior, até que passei a construir minha vida definitivamente na China", afirma.

A paulistana pretende continuar visitando o Brasil, onde tem parentes e vínculos afetivos, mas seus planos de longo prazo estão na China.

"Quando penso no futuro, me imagino envelhecendo na China, vendo minhas filhas crescerem e aproveitando minha aposentadoria aqui. Hoje, a China é o lugar que eu chamo de casa. É aqui que pretendo viver o resto da minha vida."

Gráfico: Equipe de jornalismo visual da BBC News Brasil

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