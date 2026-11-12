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Juliana Alvarenga

Artigo de Opinião

É oncologista clínica
Juliana Alvarenga

Novembro Azul: desmistificar o exame de toque é um ato de amor à vida e à família

Diagnóstico precoce é grande arma para descobrir a doença cedo, quando o tratamento pode ser menos agressivo e mais efetivo, mas esbarra na resistência cultural ao exame de toque retal
Juliana Alvarenga
É oncologista clínica

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

12 nov 2026 às 04:00

Com quase 78 mil novos casos por ano no Brasil, sendo quase 2 mil apenas no Espírito Santo, o câncer de próstata é o segundo mais comum em homens no país, perdendo apenas para o câncer de pele não-melanoma. O diagnóstico precoce é uma grande arma para descobrir a doença cedo, quando o tratamento pode ser menos agressivo e mais efetivo, mas esbarra na grande resistência cultural ao exame de toque retal.


Esse procedimento permite ao médico identificar alterações na próstata mesmo em homens com exame de PSA normal. Ou seja, ele pode indicar com mais precisão eventuais alterações que podem passar despercebidas pelo exame de sangue.

novembro azul. câncer de próstata
O câncer de próstata é silencioso. Crédito: Shutterstock

Porém, muitos homens ainda evitam a consulta médica ou recusam o exame preventivo sob o receio infundado de que o procedimento pode afetar sua masculinidade, sua sexualidade ou sua identidade. Essa construção social, moldada pelo machismo, tem um custo extremamente alto: a perda da oportunidade de diagnosticar o câncer nas fases iniciais, quando as chances de cura são maiores.


Do ponto de vista puramente médico, o exame de toque retal é um procedimento clínico rápido, indolor e extremamente simples, que dura poucos segundos. Ele permite ao especialista avaliar a anatomia, a consistência e o volume da próstata, identificando nódulos que a dosagem do PSA no sangue nem sempre consegue apontar isoladamente.


Trata-se de uma avaliação estritamente anatômica e preventiva. O exame não altera a orientação sexual, não reduz a libido e tampouco afeta o desempenho sexual do paciente.


Pelo contrário: o verdadeiro risco à saúde sexual e à qualidade de vida do homem reside justamente no diagnóstico tardio. Quando descoberto em estágios avançados, o tumor pode exigir tratamentos mais agressivos e invasivos, aumentando significativamente os riscos de complicações como a disfunção erétil e a incontinência urinária.

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Por isso, precisamos redefinir o que significa ser homem quando o assunto é saúde. Afastar-se do consultório por medo ou vergonha não é sinal de força, mas de desinformação. A verdadeira masculinidade não se mede pelo desleixo com o próprio corpo, mas pela responsabilidade, pela maturidade e pelo compromisso com a própria história.


O homem que faz seus exames de rotina, que vence os estigmas e que prioriza a sua saúde demonstra, acima de tudo, amor-próprio e consideração por aqueles que o cercam. Cuidar de si é um ato de afeto em relação aos filhos, à companheira ou companheiro, aos amigos e a todos que desejam partilhar da sua presença e do seu convívio por longos anos.


Neste Novembro Azul, continuamos na luta para substituir o preconceito pelo conhecimento. Agendar a consulta, conversar abertamente com o médico e realizar os exames preventivos não tira a masculinidade de homem algum, e sim devolve a ele a oportunidade de viver com saúde, dignidade e muito mais tempo ao lado de quem ama.

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