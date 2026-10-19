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Aos 84 anos

Benito di Paula: câncer de próstata pode ter início silencioso

A próstata envolve a parte inicial da uretra e sua principal função é produzir parte do sêmen

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 11:52

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

19 out 2026 às 11:52
Benito di Paula tinha câncer de próstata
Benito di Paula tinha câncer de próstata Reprodução @benitodipaulabr

O cantor, compositor e pianista Benito di Paula morreu aos 84 anos neste domingo (18), em São Paulo, em decorrência de câncer de próstataO artista estava internado e tratava a doença havia cerca de um ano. 


Nascido em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, o artista começou sua carreira na década de 1970 tocando em bares e boates. Benito fez grande sucesso com músicas como "Retalhos de Cetim", "Charlie Brown", "Mulher Brasileira" e "Além de Tudo". Sua canção "Amigo do sol, amigo da lua" fez parte da trilha sonora da novela "A gata comeu".


De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), podem surgir cerca de 71 mil casos de câncer de próstata no Brasil este ano. “Muitos homens tendem a procurar o médico somente quando sentem dor ou em casos de urgência, negligenciando a saúde preventiva”, ressalta o urologista Alvaro Alexandre Dias Bosco, do IBCC Oncologia.


A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, do tamanho aproximado de uma noz, localizada abaixo da bexiga e à frente do reto. Ela envolve a parte inicial da uretra (canal por onde passa a urina e o espermatozóide) e sua principal função é produzir parte do sêmen.


“A doença ocorre quando as células da próstata começam a se multiplicar de forma descontrolada, formando um tumor — na grande maioria das vezes, um adenocarcinoma”, afirma o urologista.


Em muitos homens, o câncer de próstata cresce de forma lenta e pode não representar uma ameaça significativa à vida. Em outros, pode ser agressivo, invadindo estruturas próximas (como vesículas seminais e bexiga) ou indo para locais distantes (linfonodos, ossos, pulmões, fígado e cérebro), configurando as metástases.


“O maior desafio é que, na fase inicial, o câncer de próstata costuma ser silencioso, sem sintomas específicos. Por isso os exames de rotina são cruciais. Quando aparecem, os sintomas costumam ser urinários — e muitas vezes se devem a doenças benignas, como a Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)”, comenta o médico. 

Os sinais de alerta

Sinais de alerta mais comuns, segundo o urologista:


Dificuldade para urinar (demora para começar ou terminar);

Jato urinário fraco ou diminuído;

Necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite (noctúria);

Sangue na urina ou no sêmen (menos comum);

Dor ao urinar ou ao ejacular;

Em casos avançados: dores ósseas (bacia, coluna, quadris), fraqueza ou dormência nas pernas.


Um dos exames que auxiliam na detecção precoce é o PSA, exame de sangue que mede uma proteína produzida pelas células da próstata e que, originalmente, têm a função de liquefação do sêmen. “PSA elevado não significa, por si só, câncer — pode subir por HPB, inflamações ou infecções. O urologista avalia o PSA em conjunto com idade, histórico familiar e exame físico para decidir os próximos passos”, explica o médico.


Outro exame importante é o toque retal, rápido e simples, realizado no consultório. Ele permite avaliar tamanho, forma e consistência da próstata, podendo detectar alterações que o PSA não capta (como tumores que liberam pouco PSA). Por isso, os exames se complementam.


O médico também sinaliza quando é necessário procurar o urologista: homens a partir de 50 anos devem conversar com o médico sobre rastreio com PSA + toque retal e a frequência dos exames. E homens negros e/ou com histórico familiar de câncer de próstata devem iniciar essa conversa aos 45 anos.

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