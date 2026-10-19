Benito di Paula: câncer de próstata pode ter início silencioso

O cantor, compositor e pianista Benito di Paula morreu aos 84 anos neste domingo (18), em São Paulo, em decorrência de câncer de próstata. O artista estava internado e tratava a doença havia cerca de um ano.





Nascido em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, o artista começou sua carreira na década de 1970 tocando em bares e boates. Benito fez grande sucesso com músicas como "Retalhos de Cetim", "Charlie Brown", "Mulher Brasileira" e "Além de Tudo". Sua canção "Amigo do sol, amigo da lua" fez parte da trilha sonora da novela "A gata comeu".





De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), podem surgir cerca de 71 mil casos de câncer de próstata no Brasil este ano. “Muitos homens tendem a procurar o médico somente quando sentem dor ou em casos de urgência, negligenciando a saúde preventiva”, ressalta o urologista Alvaro Alexandre Dias Bosco, do IBCC Oncologia.





A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, do tamanho aproximado de uma noz, localizada abaixo da bexiga e à frente do reto. Ela envolve a parte inicial da uretra (canal por onde passa a urina e o espermatozóide) e sua principal função é produzir parte do sêmen.





“A doença ocorre quando as células da próstata começam a se multiplicar de forma descontrolada, formando um tumor — na grande maioria das vezes, um adenocarcinoma”, afirma o urologista.





Em muitos homens, o câncer de próstata cresce de forma lenta e pode não representar uma ameaça significativa à vida. Em outros, pode ser agressivo, invadindo estruturas próximas (como vesículas seminais e bexiga) ou indo para locais distantes (linfonodos, ossos, pulmões, fígado e cérebro), configurando as metástases.





“O maior desafio é que, na fase inicial, o câncer de próstata costuma ser silencioso, sem sintomas específicos. Por isso os exames de rotina são cruciais. Quando aparecem, os sintomas costumam ser urinários — e muitas vezes se devem a doenças benignas, como a Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)”, comenta o médico.