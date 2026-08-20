Incontinência urinária feminina: veja as causas e as opções de tratamento 

Uma risada, um espirro, uma corrida ou o simples ato de levantar peso podem provocar um escape involuntário de urina. Apesar de comum, o problema ainda é cercado por vergonha e costuma ser escondido por anos. O protocolo assistencial do Hospital das Clínicas da UFMG/Ebserh estima que a incontinência urinária afeta entre 10% e 50% das mulheres adultas. O documento também aponta que muitas convivem com os sintomas durante seis a nove anos antes de procurar atendimento.