AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Incontinência urinária feminina: veja as causas e as opções de tratamento 
Se cuida

Incontinência urinária feminina: veja as causas e as opções de tratamento 

Escape de urina ao rir, tossir ou praticar exercícios não deve ser tratado como consequência inevitável da idade ou da maternidade

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 20:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

20 ago 2026 às 20:14
A incontinência urinária pode ter diferentes causas e deve ser investigada para definir o tratamento adequado (Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock)
A incontinência urinária pode ter diferentes causas e deve ser investigada para definir o tratamento adequado Crédito: Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock

Uma risada, um espirro, uma corrida ou o simples ato de levantar peso podem provocar um escape involuntário de urina. Apesar de comum, o problema ainda é cercado por vergonha e costuma ser escondido por anos. O protocolo assistencial do Hospital das Clínicas da UFMG/Ebserh estima que a incontinência urinária afeta entre 10% e 50% das mulheres adultas. O documento também aponta que muitas convivem com os sintomas durante seis a nove anos antes de procurar atendimento.

Segundo Bruna Paschoalim, ginecologista e especialista em estética íntima feminina, um dos principais obstáculos é a ideia de que perder urina faz parte da maternidade ou do envelhecimento. “Muitas mulheres deixam de correr, treinar, viajar ou participar de atividades sociais por medo dos escapes. A incontinência urinária é uma condição que precisa ser investigada, porque existem diferentes formas de tratamento”, afirma.

Entenda os tipos de incontinência urinária

A incontinência urinária é caracterizada pela perda involuntária de urina, mas nem todos os casos acontecem da mesma forma. Na incontinência de esforço, o escape surge com o aumento da pressão abdominal, como ao tossir, espirrar, rir, saltar ou carregar peso.

Na incontinência de urgência, a vontade de urinar aparece de maneira súbita e intensa, dificultando chegar ao banheiro a tempo. Já a incontinência mista combina características das duas anteriores. Identificar o tipo é importante porque a escolha do tratamento depende da origem e das características dos sintomas.

O que pode favorecer os escapes?

Gestação, parto vaginal, menopausa, excesso de peso, constipação, tosse crônica, cirurgias pélvicas e alterações na sustentação dos órgãos estão entre os fatores que podem favorecer o problema. A idade também exerce influência, mas isso não significa que toda mulher terá incontinência ao envelhecer.

Mulheres jovens também podem apresentar escapes, principalmente durante atividades físicas de alto impacto. Nesses casos, o problema pode estar relacionado tanto à perda de força quanto à dificuldade de coordenar corretamente os músculos do assoalho pélvico.

Cuidados e tratamentos para a incontinência urinária

A seguir, veja os principais cuidados para investigar e tratar a condição:

1. Observe em quais situações os escapes acontecem

Perceber se a perda ocorre durante um esforço ou é acompanhada de uma vontade urgente de urinar ajuda a direcionar a investigação. Também é importante observar a frequência dos episódios e se existem outros sintomas, como dor, ardência, sangue na urina ou dificuldade para esvaziar a bexiga.

2. Faça um diário miccional

O diário miccional é um registro dos horários em que a mulher urina, da quantidade aproximada de líquidos ingeridos, dos episódios de urgência e das situações em que houve escape. Essas informações ajudam o profissional a compreender o funcionamento da bexiga e podem ser utilizadas para acompanhar a evolução do tratamento.

3. Avalie a musculatura do assoalho pélvico

O treinamento dos músculos do assoalho pélvico está entre as principais medidas conservadoras para a incontinência urinária. O cuidado pode envolver fisioterapia pélvica , exercícios de fortalecimento e coordenação, treinamento da bexiga e técnicas de consciência corporal.

A avaliação profissional é importante porque nem toda paciente precisa apenas fortalecer a região. Em alguns casos, a dificuldade está em coordenar, relaxar ou acionar os músculos corretamente.

A ingestão adequada de água faz parte dos cuidados com a saúde da bexiga (Imagem: New Africa | Shutterstock)
A ingestão adequada de água faz parte dos cuidados com a saúde da bexiga Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

4. Reveja hábitos que interferem na bexiga

Controle do peso, tratamento da constipação e redução do consumo excessivo de substâncias que podem irritar a bexiga, como cafeína e álcool, podem integrar o plano de cuidados. A ingestão de água , entretanto, não deve ser reduzida de forma indiscriminada, pois a restrição inadequada de líquidos pode provocar outros problemas.

5. Conheça a estimulação eletromagnética

Entre os recursos disponíveis está a cadeira de estimulação eletromagnética do assoalho pélvico. A mulher permanece sentada e vestida enquanto o equipamento provoca contrações repetidas da musculatura da região.

“A tecnologia funciona como um treinamento intensivo do assoalho pélvico, sem a necessidade de introduzir dispositivos. No entanto, a indicação depende de avaliação, porque o tratamento precisa considerar o tipo de incontinência, a intensidade dos sintomas e as condições de cada paciente”, explica Bruna Paschoalim.

Pesquisas recentes apontam melhora dos sintomas e da qualidade de vida em parte das mulheres submetidas à estimulação magnética. Os estudos, contudo, apresentam diferenças entre protocolos e resultados. Por isso, o recurso não deve ser apresentado como solução única nem substituir o diagnóstico e o acompanhamento individualizado.

6. Considere outras possibilidades de tratamento

Medicamentos, dispositivos de suporte e procedimentos cirúrgicos também podem ser indicados em determinadas situações. A escolha considera o tipo de incontinência, a gravidade dos escapes, a resposta às medidas conservadoras e o impacto do problema na rotina.

Pequenas perdas que se repetem já justificam uma avaliação . Procurar ajuda no início dos sintomas pode evitar que a mulher passe anos limitando exercícios, compromissos profissionais, viagens e momentos de convivência por uma condição que pode ser controlada ou tratada.

Por Eluan Carlos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Diálogos Vitória Coffee Summit, no Cais das Artes. (Da esquerda para direita): Anderson Carvalho, diretor de operações da Imetame, Abdo Filho, Gustavo Paixão, diretor de terminais da Log-In, e Pedro Benevides, CEO da VPorts
Investimentos em portos vão impulsionar exportação de café no ES
Imagem de frigorífico
Frigoríficos Uniaves e Pif Paf são condenados por jornada excessiva de funcionários no ES
Reunião com assessores do candidatos
Rede Gazeta apresenta regras de sabatinas a representantes dos candidatos ao governo e ao Senado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados