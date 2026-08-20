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Eleições 2026

Rede Gazeta apresenta regras de sabatinas a representantes dos candidatos ao governo e ao Senado

Também foi feito convite formal para os debates a todos os candidatos cujos partidos ou federação tenham pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2026 às 20:20
Reunião com assessores do candidatos
Reunião com representantes de candidatos apresentou regras de debates e sabatinas Ricardo Medeiros

A Diretoria de Jornalismo da Rede Gazeta reuniu-se na tarde desta quinta-feira (20), em sua sede, com representantes de todas as candidaturas ao governo do Espírito Santo e ao Senado para apresentar os critérios de realização e participação nas sabatinas na TV/g1es e em A Gazeta/CBN Vitória. Também foi feito o convite formal para os debates aos candidatos cujos partidos ou federação tenham pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional.


O encontro foi conduzido pelos editores-chefes Bruno Dalvi (TV Gazeta e g1) e Geraldo Nascimento (A Gazeta e CBN Vitória). Representantes de todos os candidatos ao governo e ao Senado compareceram à reunião e assinaram os termos de ciência das regras sobre as sabatinas. 

Sabatinas

Participarão das sabatinas na TV, no g1es, em A Gazeta e na CBN Vitória os candidatos que alcançarem ao menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada da Quaest contratada pela Rede Gazeta e divulgada antes da realização das entrevistas. O resultado define a participação e os dias de participação.


Em A Gazeta e CBN Vitória, as sabatinas com candidatos ao governo do Estado serão realizadas entre 31 de agosto e 4 de setembro. Já as entrevistas de candidatos ao Senado, também em A Gazeta e CBN Vitória, vão acontecer de 14 a 18 de setembro.


Na TV Gazeta, candidatos ao governo do Estado serão entrevistados entre os dias 14 e 18 de setembro. Já nas entrevistas para o Senado participarão os cinco primeiros colocados que tiverem 5% ou mais de intenção de voto na última pesquisa estimulada Quaest. As entrevistas serão entre 21 e 25 de setembro. 


Os candidatos que não alcançarem o mínimo de 5% de intenção de voto na pesquisa estimulada participarão de entrevistas gravadas.  

Debates

A legislação eleitoral define regra para convite obrigatório para participação em debates. É assegurado pela lei eleitoral o convite aos candidatos de partidos ou federações com, no mínimo, cinco parlamentares no Congresso Nacional, somados Câmara e Senado. Por esse critério, foram convidados Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).


Em A Gazeta e CBN Vitória o debate será realizado no dia 22 de setembro.


Na TV Gazeta e no g1es o debate será realizado no dia 29 de setembro.

Participantes

Participaram da reunião os representantes dos candidatos:


Senado

Carlos Fabian (PSol)

Evair de Melo (Republicanos)

Fabiano Contarato (PT)

Leonardo Monjardim (Novo)

Maguinha Malta (PL)

Marcos do Val (Avante)

Renato Casagrande (PSB)

Rodney Miranda (PRTB)

Rose de Freitas (MDB)

Sérgio Meneguelli (PSD)

Wellington Callegari (DC)


Governo

Helder Salomão (PT)

Ricardo Ferraço (MDB)

Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Rafael Demuner (UP)

Breno Barcelos (Missão)

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