Rede Gazeta apresenta regras de sabatinas a representantes dos candidatos ao governo e ao Senado

Participarão das sabatinas na TV, no g1es, em A Gazeta e na CBN Vitória os candidatos que alcançarem ao menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada da Quaest contratada pela Rede Gazeta e divulgada antes da realização das entrevistas. O resultado define a participação e os dias de participação.





Em A Gazeta e CBN Vitória, as sabatinas com candidatos ao governo do Estado serão realizadas entre 31 de agosto e 4 de setembro. Já as entrevistas de candidatos ao Senado, também em A Gazeta e CBN Vitória, vão acontecer de 14 a 18 de setembro.





Na TV Gazeta, candidatos ao governo do Estado serão entrevistados entre os dias 14 e 18 de setembro. Já nas entrevistas para o Senado participarão os cinco primeiros colocados que tiverem 5% ou mais de intenção de voto na última pesquisa estimulada Quaest. As entrevistas serão entre 21 e 25 de setembro.





Os candidatos que não alcançarem o mínimo de 5% de intenção de voto na pesquisa estimulada participarão de entrevistas gravadas.