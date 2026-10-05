Ricardo precisa mais que nunca dos votos da esquerda. Mas será necessária uma DR

Não tem jeito: após os resultados colhidos nas urnas no domingo (4), se quiser ter alguma esperança de virar o jogo e lograr uma difícil virada no segundo turno, o governador Ricardo Ferraço (MDB) terá de atrair em peso os votos da esquerda no Espírito Santo – começando, basicamente, pela totalidade dos 323.483 votos dados a Helder Salomão (PT) no primeiro turno.





Na verdade, numa conta simples, esses votos ainda seriam insuficientes para determinar a vitória de Ricardo, com os números de ontem. Somando a própria votação com a de Helder, o governador ainda ficaria a 5.753 votos da marca de Pazolini. Assim, por incrível que pareça, os 20.658 votos de Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) foram determinantes para “forçar” o segundo turno.





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Logicamente, esta conta não é tão simples, pois o boletim de urna do primeiro turno não necessariamente se reproduz no segundo, e há uma série de outras variáveis na mesa, como o índice de abstenção (o qual pode mudar de um escrutínio para o outro). Mas repito: basicamente, para ter a mínima expectativa de virada, Ricardo e sua campanha precisam conquistar integralmente esse eleitorado de Helder. Como fazê-lo? Eis a questão.





Tendo realizado uma campanha muito digna, Helder também não fez feio nas urnas. Pelo contrário. Os 15,32% de votos válidos do candidato do PT são capital político para jogo em qualquer lugar do mundo. E agora devem ser trabalhados.





Minoritário no Espírito Santo, o eleitorado de esquerda é maior que os 323.483 votos de Helder – haja vista, por exemplo, a votação de Fabiano Contarato (PT) para o Senado: 521.431.





A conclusão matemática é que, no 1º turno, Ricardo já recebeu parte dos votos da esquerda no Estado, em consequência de uma provável estratégia de “voto útil” antecipada por uma parte desse eleitorado, por absoluta rejeição a Lorenzo Pazolini (Republicanos) – notadamente, em razão da aliança do ex-prefeito de Vitória com o PL e com Flávio Bolsonaro.





A pesquisa Quaest da véspera para a Rede Gazeta mostrou que Ricardo, de fato, tendia a receber mais votos que o próprio Helder entre eleitores lulistas e da esquerda não lulista. Se isso se confirmou matematicamente nas urnas, não temos como saber.





Agora, pela lógica, a campanha de Ricardo deverá buscar intensificar essa estratégia de estímulo ao “voto útil” da esquerda. O xis da questão é: como fazê-lo? Como buscar “captar” esses votos de Helder sem correr o risco de perder os votos já conquistados entre eleitores antipetistas e antilulistas?





Pazolini, é claro, prevaleceu entre esses grupos, mas, com votação ideologicamente pulverizada, Ricardo também há de ter atraído parte deles – e também não pode se dar ao luxo de agora perder esses eleitores do centro para a direita.





Ciente de sua importância multiplicada agora no jogo, o PT tem o passe valorizado no Espírito Santo. O que fará a direção estadual? “Apoio crítico” a Ricardo, apoio integral sem ressalvas, “militância liberada” ou opção pela neutralidade?