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Na Rodovia do Contorno

Acidente com duas carretas, picape e moto deixa três feridos na Serra

Batida aconteceu na Rodovia do Contorno, próximo ao Alphaville Jacuhy; trânsito já foi liberado no trecho

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 20:19

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

05 out 2026 às 20:19

Um acidente envolvendo duas carretas, uma picape e uma motocicleta deixou três pessoas feridas no fim da tarde desta segunda-feira (5), na Rodovia do Contorno, próximo ao condomínio Alphaville Jacuhy, na Serra. Segundo a Guarda Municipal, os caminhões bateram quando o motorista de um dos veículos fazia um retorno. Com o impacto, uma das carretas entrou na contramão e atingiu a picape e a moto.


O trânsito chegou a ficar lento, com apenas uma faixa liberada no sentido Serra Sede, mas a via foi totalmente liberada por volta das 20h20. De acordo com a corporação, o motociclista e o motorista de uma das carretas tiveram ferimentos leves e recusaram atendimento médico. O condutor da picape, que seguia no sentido Serra, também sofreu ferimentos de baixa gravidade e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina.


A Guarda Municipal informou que o acidente aconteceu quando um dos caminhões, que seguia no sentido Cariacica, iniciou uma manobra de retorno em direção à Serra. Nesse momento, a outra carreta seguia no sentido contrário. 


O motorista deste veículo relatou aos agentes que teve a visão prejudicada pelo sol e não percebeu a carreta à frente. Após a batida, a carreta entrou na contramão e atingiu a picape e a motocicleta. 


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.

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