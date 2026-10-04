Perseguição policial termina em acidente em Brejetuba

Uma perseguição policial terminou em acidente no Centro de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã deste domingo (4). Durante a ocorrência, uma viatura da Polícia Civil atingiu um carro ao fazer uma manobra para evitar atingir uma motocicleta com dois ocupantes. O condutor da moto foi detido, e o passageiro ficou ferido e precisou ser socorrido.





Segundo a Polícia Civil, policiais estavam em frente à delegacia do município quando viram os dois homens na moto sem capacete, fazendo manobras perigosas e proferindo xingamentos.





A equipe começou a seguir os suspeitos e pediu apoio à Polícia Militar. Ainda de acordo com a corporação, o motociclista perdeu o controle do veículo em uma curva. Na sequência, a viatura atingiu um automóvel durante uma manobra para evitar atingir os ocupantes da moto.





Os policiais e o condutor da motocicleta não tiveram ferimentos graves. Já o passageiro sofreu lesões e foi socorrido. Durante a ocorrência, os agentes também constataram que a moto apresentava sinais identificadores adulterados.





O condutor foi detido e levado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.