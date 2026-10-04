AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Região Serrana

Perseguição policial termina em acidente em Brejetuba

Viatura da Polícia Civil atingiu um carro durante manobra para evitar atingir uma moto com dois ocupantes

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 20:27

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

04 out 2026 às 20:27

Uma perseguição policial terminou em acidente no Centro de Brejetubana Região Serrana do Espírito Santo, na manhã deste domingo (4). Durante a ocorrência, uma viatura da Polícia Civil atingiu um carro ao fazer uma manobra para evitar atingir uma motocicleta com dois ocupantes. O condutor da moto foi detido, e o passageiro ficou ferido e precisou ser socorrido.


Segundo a Polícia Civil, policiais estavam em frente à delegacia do município quando viram os dois homens na moto sem capacete, fazendo manobras perigosas e proferindo xingamentos. 


A equipe começou a seguir os suspeitos e pediu apoio à Polícia Militar. Ainda de acordo com a corporação, o motociclista perdeu o controle do veículo em uma curva. Na sequência, a viatura atingiu um automóvel durante uma manobra para evitar atingir os ocupantes da moto.


Os policiais e o condutor da motocicleta não tiveram ferimentos graves. Já o passageiro sofreu lesões e foi socorrido. Durante a ocorrência, os agentes também constataram que a moto apresentava sinais identificadores adulterados.


O condutor foi detido e levado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. 

Veja Também 

Muitos santinhos espalhados pelo chão na EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, em Vitória

Forças de segurança registram ocorrências de possíveis crimes eleitorais

Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista que fugiu em Colatina

Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista na faixa de pedestres em Colatina

Testemunhas relataram à PM que o carro teria perdido o controle da direção, batido contra o muro e, após o impacto, rodado até parar sobre a faixa central da via

Jovem morre e dois ficam feridos após carro bater em muro em Marilândia

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Militar Brejetuba Região Serrana do ES Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão disputar o segundo turno para o governo do Espírito Santo
Pazolini e Ricardo vão disputar o segundo turno para o governo do ES
Lucas Polese (PL) é o deputado federal mais votado nas Eleições 2026 no Espírito Santo
Lucas Polese é o deputado federal mais votado na história do ES
Imagem de destaque
Quem são os governadores eleitos em 2026 e quais Estados terão 2º turno: veja os resultados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados