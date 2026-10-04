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Eleições 2026

Forças de segurança registram ocorrências de possíveis crimes eleitorais

Casos envolveram, principalmente, a prática de boca de urna e a presença de material de propaganda eleitoral nas proximidades de locais de votação

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 20:02

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

04 out 2026 às 20:02
Muitos santinhos espalhados pelo chão na EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, em Vitória
Santinhos espalhados pelo chão na EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, em Vitória Rafaela Gomes

A Polícia Federal (PF) registrou ocorrências relacionadas a possíveis crimes eleitorais neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições no Espírito Santo.


De acordo com informações da corporação, as situações foram constatadas em Vitória, Vila Velha e Cariacica. Os fatos envolveram, principalmente, a prática de boca de urna e a presença de material de propaganda eleitoral nas proximidades de locais de votação.


Para a adoção das providências cabíveis e continuidade das apurações, foram lavrados três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e dois Registros de Fato, conforme as particularidades de cada caso.

Segundo a PF, não houve lavratura de auto de prisão em flagrante. A corporação informou ainda que, em uma das ocorrências, houve a apreensão de um aparelho celular e de material de campanha.


Em Cariacica, foram identificados veículos com material de propaganda eleitoral estacionados perto de locais de votação. As ocorrências foram registradas para análise e adoção das medidas pertinentes pela Justiça Eleitoral.


Já no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), ligado à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), foram registrados 175 acionamentos das forças de segurança para averiguação de possíveis crimes eleitorais entre 7h e 18h.

Desse total, 156 casos foram averiguados e não tiveram a constatação de irregularidades. Outras 19 ocorrências resultaram na confirmação de crimes eleitorais — sendo oito de boca de urna, sete de propaganda irregular e quatro de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral —, com dez pessoas conduzidas para a tomada de providências.

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