Forças de segurança registram ocorrências de possíveis crimes eleitorais

A Polícia Federal (PF) registrou ocorrências relacionadas a possíveis crimes eleitorais neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições no Espírito Santo.
De acordo com informações da corporação, as situações foram constatadas em Vitória, Vila Velha e Cariacica. Os fatos envolveram, principalmente, a prática de boca de urna e a presença de material de propaganda eleitoral nas proximidades de locais de votação.
Para a adoção das providências cabíveis e continuidade das apurações, foram lavrados três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e dois Registros de Fato, conforme as particularidades de cada caso.
Segundo a PF, não houve lavratura de auto de prisão em flagrante. A corporação informou ainda que, em uma das ocorrências, houve a apreensão de um aparelho celular e de material de campanha.
Em Cariacica, foram identificados veículos com material de propaganda eleitoral estacionados perto de locais de votação. As ocorrências foram registradas para análise e adoção das medidas pertinentes pela Justiça Eleitoral.
Já no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), ligado à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), foram registrados 175 acionamentos das forças de segurança para averiguação de possíveis crimes eleitorais entre 7h e 18h.
Desse total, 156 casos foram averiguados e não tiveram a constatação de irregularidades. Outras 19 ocorrências resultaram na confirmação de crimes eleitorais — sendo oito de boca de urna, sete de propaganda irregular e quatro de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral —, com dez pessoas conduzidas para a tomada de providências.