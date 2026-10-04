Forças de segurança registram ocorrências de possíveis crimes eleitorais

A Polícia Federal (PF) registrou ocorrências relacionadas a possíveis crimes eleitorais neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições no Espírito Santo.





De acordo com informações da corporação, as situações foram constatadas em Vitória, Vila Velha e Cariacica. Os fatos envolveram, principalmente, a prática de boca de urna e a presença de material de propaganda eleitoral nas proximidades de locais de votação.





Para a adoção das providências cabíveis e continuidade das apurações, foram lavrados três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e dois Registros de Fato, conforme as particularidades de cada caso.