Homem morre após acidente entre moto e caminhonete em Ecoporanga

Um homem de 61 anos morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete na noite da última quinta-feira (1º), na BR-342, nas proximidades de Joassuba, na zona rural de Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo.





O motorista da caminhonete, de 42 anos, contou para a Polícia Militar que seguia no sentido Nova Venécia x Ecoporanga quando a motocicleta teria invadido a contramão e ocorrido a colisão. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica (0,00 mg/L). O motociclista chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Fumatre, em Ecoporanga, mas não resistiu aos ferimentos.





O condutor da caminhonete foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde prestou depoimento e foi liberado pois permaneceu no local do acidente e, até aquele momento, não havia indícios de crime que justificassem uma prisão em flagrante.





O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Ecoporanga. O corpo do homem de 61 anos foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.